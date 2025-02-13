https://ria.ru/20250213/privivki-1842306893.html

Национальный календарь прививок-2025: когда вакцинировать детей

Национальный календарь профилактических прививок для детей в 2025 году

Национальный календарь прививок-2025: когда вакцинировать детей

В национальный календарь обязательных профилактических прививок включены прививки, необходимые для того, чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:45:00+03:00

2025-02-13T18:45:00+03:00

2025-02-13T18:45:00+03:00

прививки

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сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В национальный календарь обязательных профилактических прививок включены прививки, необходимые для того, чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний. Как будет проводиться вакцинация детей до года и старше в России в 2025 году (в том числе – по эпидемическим показаниям), подробная таблица прививок, – в материале РИА Новости. Национальный календарь профилактических прививокПолный перечень необходимых прививок, а также возрастные рамки, в которые рекомендуется провести тот или иной вид вакцинации, прописаны в национальном календаре профилактических прививок. Именно на этот документ ориентируются врачи по всей стране. При этом вакцинацию от основных инфекционных заболеваний должны регулярно проходить не только дети, но и взрослые.К числу обязательных прививок, которые при отсутствии веских противопоказаний необходимо сделать каждому жителю нашей страны, относятся прививки против:Существует ряд прививок, которые допускается делать в один день.Все прививки можно разделить на две большие группы. В ряде случаев вакцинация предполагает однократное введение препарата, в других ребенку необходимо введение двух или даже трех доз вакцины через определенные промежутки времени. Как правило, вакцинация не требует специальной подготовки, однако перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть доктор, чтобы убедиться, что малыш здоров. В случае, если в данный момент есть причина для отказа от вакцинации, прививка будет сделана позже.Основные цели национального календаря прививокВакцинация детей от инфекций, которые способны нанести серьезный вред здоровью (а также привести к летальному исходу даже при использовании соответствующих лекарств), на сегодняшний день является наиболее эффективным способом защиты от многих опасных недугов.Календарь прививокОсновное расписание национального календаря профилактических прививок на 2025 год.Детей до 1 годаДетей от 1 до 3 летДетей от 3 до 7 летДетей школьного возраста“Отсутствие рубчика после вакцинации БЦЖ не говорит об отсутствии иммунитета против туберкулеза, однако появление инфильтрата более 12 мл в месте инфекции или увеличение подмышечного лимфатического узла – повод обратиться к педиатру или иммунологу. А до проведения вакцинации ККП следует проводить пробу манту”, – говорит педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.Вакцинация детей по эпидпоказаниям или по желанию родителейПомимо основного перечня существует еще один график вакцинации россиян – по эпидемическим показаниям. В него включены прививки, которые необходимо сделать жителям той или иной территории, на которой существует угроза заражения опасным инфекционным заболеванием (например, клещевым вирусным энцефалитом, холерой и другими серьезными недугами), а также гражданам, которые приехали в данный регион, к примеру, по работе.Основанием для проведения вакцинации по данному календарю также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции, который потенциально вполне мог привести к заражению.Календарь прививок по эпидемическим показаниям включает в себя следующие пункты:Ревакцинация и дополнительные прививкиРевакцинация – мероприятие, направленное на поддержание поствакцинального иммунитета, выработанного предыдущими прививками. Обычно проводится через несколько лет после вакцинации.Помимо обязательных прививок существуют дополнительные. Например, в календарь вакцинации некоторых регионов РФ входит вакцинация против вируса папилломы человека с 12-летнего возраста. Вакцина защищает и девочек, и мальчиков от высокоонкогенных штаммов ВПЧ. Еще одна важная вакцина – против ветряной оспы. Она сокращает риск нередко встречающихся тяжелых осложнений от ветряной оспы и снижает риск развития опоясывающего герпеса во взрослом возрасте.Существует и экстренная вакцинация в чрезвычайных случаях. Например, после укуса животного показаны вакцины от бешенства или столбняка. Можно сделать экстренную прививку после контакта с больными ветряной оспой, краснухой, корью, гепатитом. Она снизит до минимума осложнения при инфицировании.Порядок проведения прививокЛюбые виды профилактических прививок как юным, так и взрослым пациентам могут осуществляться только в тех медучреждениях, которые обладают соответствующей лицензией. То же требование действует и в отношении медработников, которые непосредственно выполняют вакцинацию. Такие сотрудники должны пройти необходимое обучение, владеть техникой выполнения прививок, а при необходимости обладать знаниями для оказания экстренной или неотложной помощи пациентам.Для проведения вакцинации и ревакцинации могут использоваться только те лекарственные препараты, которые зарегистрированы в соответствии с действующим российским законодательством.“Родителям не следует бояться сочетания нескольких вакцин в один день, так как это не создает нагрузки на иммунитет, ребенок отлично переносит вакцинацию комбинированными вакцинами, а количество инъекций может достигать 4-6 уколов за раз. Сочетание вакцин в один день сокращает время пребывания в медицинских учреждениях, особенно в период эпидемий, а также эпизодов лихорадки – возможного нежелательного явления вакцинации”, – говорит Айшат Идармачева.Важно отметить, что человеку должны не только правильно сделать прививку. Ему также необходимо разъяснить всю важность своевременной вакцинации, рассказать про возможные осложнения и поствакцинальные реакции, а также оформить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (либо отказ от такового).Приказ о проведении прививокПолный перечень прививок в рамках обязательной вакцинации, а также вакцинации по эпидемическим показаниям прописан в тексте Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".Можно ли отказаться от прививокРодители могут отказаться от вакцинации детей, написав специальное заявление и передав его в поликлинику. Ответственности за это не предусмотрено.Чем опасен отказ от вакцинацииВакцинация защищает от тяжелых, смертельных и инвалидизирующих заболеваний, позволяет сократить частоту распространенных в детском возрасте отитов и пневмоний, а значит снижает вероятность использования антибиотиков и развития резистентности к ним.Советы экспертовЭксперты предупреждают, что существуют и противопоказания к вакцинации. Это:

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https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959828713.html

https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934926995.html

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Алёна Пава

прививки, россия, здоровье - общество, вакцинация, сертификат о вакцинации, вакцины