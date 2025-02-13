Национальный календарь прививок-2025: когда вакцинировать детей
- Национальный календарь профилактических прививок
- Основные цели национального календаря прививок
- Календарь прививок
- Детей до 1 года
- Детей от 1 до 3 лет
- Детей от 3 до 7 лет
- Детей школьного возраста
- Вакцинация детей по эпидпоказаниям или по желанию родителей
- Ревакцинация и дополнительные прививки
- Порядок проведения прививок
- Приказ о проведении прививок
- Можно ли отказаться от прививок
- Чем опасен отказ от вакцинации
- Советы экспертов
Национальный календарь профилактических прививок
- туберкулеза;
- пневмококковой инфекции;
- гемофильной инфекции;
- дифтерии;
- коклюша;
- полиомиелита;
- вирусного гепатита В;
- столбняка;
- кори;
- краснухи;
- гриппа
- паротита.
Основные цели национального календаря прививок
Календарь прививок
Детей до 1 года
Возраст
Прививки
Примечания
Новорожденные в первые 24 часа жизни
против вирусного гепатита B (первая вакцинация)
новорожденные в период с 3 по 7 дни жизни
против туберкулеза
1 месяц
против гепатита В (вторая вакцинация)
2 месяца
против гепатита В (третья вакцинация)
только для детей из групп риска
2 месяца
против пневмококковой инфекции (первая вакцинация)
3 месяца
против дифтерии, коклюша, столбняка (первая вакцинация)
3 месяца
против полиомиелита (первая вакцинация)
3 месяца
против гемофильной инфекции (первая вакцинация)
4,5 месяца
против дифтерии, коклюша, столбняка (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против полиомиелита (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против гемофильной инфекции (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против пневмококковой инфекции (вторая вакцинация)
6 месяцев
против гепатита В (третья вакцинация)
6 месяцев
против дифтерии, коклюша, столбняка (третья вакцинация)
6 месяцев
против полиомиелита (третья вакцинация)
6 месяцев
против гемофильной инфекции (третья вакцинация)
Детей от 1 до 3 лет
12 месяцев
против кори, краснухи, эпидемического паротита
12 месяцев
против гепатита В (четвертая вакцинация)
группы риска
15 месяцев
ревакцинация против пневмококковой инфекции
18 месяцев
ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
18 месяцев
ревакцинация против полиомиелита
18 месяцев
ревакцинация против гемофильной инфекции
20 месяцев
вторая ревакцинация против полиомиелита
Детей от 3 до 7 лет
6 лет
ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6 лет
ревакцинация против полиомиелита
6-7 лет
ревакцинация против дифтерии и столбняка
6-7 лет
ревакцинация против туберкулеза
Детей школьного возраста
14 лет
ревакцинация против дифтерии и столбняка
дети с 6 месяцев, а также учащиеся 1-11 классов
против гриппа
Взрослые от 18 лет
ревакцинация против дифтерии, столбняка
проводится каждые 10 лет с момента последней ревакцинации
Вакцинация детей по эпидпоказаниям или по желанию родителей
Категория граждан, подлежащих обязательной вакцинации
Наименование профилактической прививки
Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.
Против туляремии
Лица, проживающие на энзоотичных по чуме территориях. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.
Против чумы
В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом, по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза.
Против бруцеллеза
Лица, выполняющие следующие работы: зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения, сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.
Против сибирской язвы
С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: лица, работающие с "уличным" вирусом бешенства ветеринарные работники лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных, егеря, охотники, лесники.
Против бешенства
Лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях, по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных, по отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.
Против лептоспироза
Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.
Против клещевого вирусного энцефалита
Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку.
Против лихорадки Ку
Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы). Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки.
Против желтой лихорадки
Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы). Население субъектов Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации.
Против холеры
Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов). Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа. Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы). Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям. По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения. По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.
Против брюшного тифа
Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.
Против вирусного гепатита А
Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям). По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения. Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.
Против шигеллезов
Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. Лица, подлежащие призыву на военную службу.
Против менингококковой инфекции
Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.
Против кори
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В.
Против вирусного гепатита В
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии.
Против дифтерии
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита.
Против эпидемического паротита
Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание): дети с 3 месяцев до 18 лет - однократно; медицинские работники - однократно; дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно; лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста, однократно при приеме на работу.
Против полиомиелита
Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких.
Против пневмококковой инфекции
Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами.
Против ротавирусной инфекции
Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой.
Против ветряной оспы
Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.
Против гемофильной инфекции
Ревакцинация и дополнительные прививки
Заболевание
Время вакцинации
Время ревакцинации
Туберкулез
На 3-7 день жизни
6-7 и 14 лет
Дифтерия
● 3 месяца
● 4,5 месяца
● 6 месяцев
1,5 года
Столбняк
● 3 месяца
● 4,5 месяца
● полгода
1,5 года, 6-7 и 14 лет
Пневмококковая инфекция
● 2 месяца
● 4,5 месяца
15 месяцев
Гемофильная инфекция
● 3 месяца
● 4,5 месяца
● полгода
1,5 года
Полиомиелит
● 3 месяца
● 4,5 месяца
● полгода
● 1,5 года
● 20 месяцев
● 14 лет
Краснуха
12 месяцев
6 лет
Корь
12 месяцев
6 лет
Паротит
12 месяцев
6 лет
Грипп
С 6 месяцев
ежегодно
Порядок проведения прививок
Приказ о проведении прививок
Можно ли отказаться от прививок
Чем опасен отказ от вакцинации
Советы экспертов
- хронические болезни;
- острая фаза заболевания;
- онкология;
- сниженный иммунитет;
- аллергия на компонент вакцины;
- неврологические расстройства;
- низкая масса тела новорожденного (менее двух килограмм).