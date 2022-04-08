https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782419424.html

Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот - РИА Новости, 08.04.2022

Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот, так как это тот же препарат, что и "Спутник V", который вводится иначе, м РИА Новости директор РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:34

2022-04-08T03:34

2022-04-08T03:46

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот, так как это тот же препарат, что и "Спутник V", который вводится иначе, м РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.

https://ria.ru/20220403/sputnik-m-1781503680.html

https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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