Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости, 05.02.2022

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости. Банщик намекнул на причину разрыва с балеринойФанаты Волочковой заподозрили, что знаменитость снова одна, еще в начале недели. Причина — пост танцовщицы с рассуждениями о лицемерии и предательстве. Анастасия назвала их "некрасивыми качествами". "Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…" — добавила Волочкова.Чуть больше подробностей Анастасия раскрыла в комментариях. В переписке с певицей Славой, она заявила, что произошло то, "чего следовало ожидать". "Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – пожаловалась Волочкова.Впрочем, Сергей намекнул, что расстались они по другому поводу. "Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – высказался владелец банного комплекса.Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". Балерина не искала там нового возлюбленного, героем спецэпизода был Сергей. Анастасия пришла в качестве поддержки, но после съемок уехала с ним на Мальдивы. Собчак vs. Шнуров: музыкант выступил против журналистки Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню. Трек он посвятил Ксении Собчак. В песне в адрес журналистки звучат несколько обвинений, одно из них — в неверности в браке с Максимом Виторганом. "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в композиции. Долго ждать, когда Ксения отреагирует на упреки Шнурова, не потребовалось. Журналистка высказалась в личном микроблоге. По ее мнению, музыкант растерял свой талант. "Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — парировала Собчак.Не остался в стороне и бывший супруг ведущей — Максим Виторган.Он также напомнил певцу, что были времена, когда тот "почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак".На этом скандал в соцсетях не утих. В пятницу фронтмен "Ленинграда" объяснил, почему решил записать клип, ставший скандальным."...меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна— типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других", — написал Шнуров в посте на своей странице в Instagram. Он уверяет, что в новой песни воспользовался приемами журналистки. Сыновья оказались не родственниками: "отпрыски" Абдулова встретились личноПредполагаемые сыновья Александра Абдулова стали гостями программы "Пусть говорят". Спустя 13 лет после смерти актера в 2021 году объявился Сергей Шиподько. По его словам, о родстве артистом мать рассказала ему перед смертью. Каких-то других доказательств, что Абдулов может быть его биологическим отцом, у мужчины нет. Второй предполагаемый ребенок знаменитости — Александр Коваль. В СМИ о нем пишут с января. Его детское фото было найдено в потайном кармане пиджака Абдулова. В эфире передачи также озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Шиподько и Коваль не братья.Александр Абдулов умер в 2008 на 55-м году жизни. Его дочери Евгении тогда не было и года. Мама девочки — от Юлия Мешина."Понравилось": Федосеева-Шукшина вернется в пансионат для пожилыхЛидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями проживания в пансионате для пожилых. Там она провела несколько дней и была вынуждена вернуться домой, так как у нее выявили коронавирус. О том, что звезда кино оказалась в пансионате, стало известно в конце января. Туда она уехала, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19. Лидия Николаевна решила, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно". Несмотря на то что артистка не жалуется, многим представителям шоубиза все же не понравилось, что Федосева-Шукшина оказалась в пансионате. Среди недовольных сын ее бывшего супруга Бари Алибасов — младший. Он даже хотел жениться на Лидии Николаевне, чтобы стать ее опекуном. Якобы тогда она сама сможет определять, где ей жить. Но такое поведение сына продюсера актрису, кажется, только огорчило. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" она назвала его мерзавцем. "Тату" воссоединились: без Волковой и КатинойВ Сети появился аниме-ролик с мультяшными персонажами, похожими на экс-участниц группы "Тату". Видео — часть совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey). "В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – пояснила RIKANI.Еще до распада группы планировалось, что команда станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate". Проект не был реализован. Воплотить идею удалось только сейчас, говорят авторы сериала.

2022

