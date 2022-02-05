https://ria.ru/20220205/novostishoubiza-1771018495.html
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова - РИА Новости, 05.02.2022
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:15
2022-02-05T14:15
2022-02-05T14:15
шоубиз
анастасия волочкова
шнур (сергей шнуров)
ксения собчак
александр абдулов
лидия федосеева-шукшина
тату
елена катина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости. Банщик намекнул на причину разрыва с балеринойФанаты Волочковой заподозрили, что знаменитость снова одна, еще в начале недели. Причина — пост танцовщицы с рассуждениями о лицемерии и предательстве. Анастасия назвала их "некрасивыми качествами". "Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…" — добавила Волочкова.Чуть больше подробностей Анастасия раскрыла в комментариях. В переписке с певицей Славой, она заявила, что произошло то, "чего следовало ожидать". "Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – пожаловалась Волочкова.Впрочем, Сергей намекнул, что расстались они по другому поводу. "Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – высказался владелец банного комплекса.Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". Балерина не искала там нового возлюбленного, героем спецэпизода был Сергей. Анастасия пришла в качестве поддержки, но после съемок уехала с ним на Мальдивы. Собчак vs. Шнуров: музыкант выступил против журналистки Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню. Трек он посвятил Ксении Собчак. В песне в адрес журналистки звучат несколько обвинений, одно из них — в неверности в браке с Максимом Виторганом. "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в композиции. Долго ждать, когда Ксения отреагирует на упреки Шнурова, не потребовалось. Журналистка высказалась в личном микроблоге. По ее мнению, музыкант растерял свой талант. "Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — парировала Собчак.Не остался в стороне и бывший супруг ведущей — Максим Виторган.Он также напомнил певцу, что были времена, когда тот "почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак".На этом скандал в соцсетях не утих. В пятницу фронтмен "Ленинграда" объяснил, почему решил записать клип, ставший скандальным."...меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна— типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других", — написал Шнуров в посте на своей странице в Instagram. Он уверяет, что в новой песни воспользовался приемами журналистки. Сыновья оказались не родственниками: "отпрыски" Абдулова встретились личноПредполагаемые сыновья Александра Абдулова стали гостями программы "Пусть говорят". Спустя 13 лет после смерти актера в 2021 году объявился Сергей Шиподько. По его словам, о родстве артистом мать рассказала ему перед смертью. Каких-то других доказательств, что Абдулов может быть его биологическим отцом, у мужчины нет. Второй предполагаемый ребенок знаменитости — Александр Коваль. В СМИ о нем пишут с января. Его детское фото было найдено в потайном кармане пиджака Абдулова. В эфире передачи также озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Шиподько и Коваль не братья.Александр Абдулов умер в 2008 на 55-м году жизни. Его дочери Евгении тогда не было и года. Мама девочки — от Юлия Мешина."Понравилось": Федосеева-Шукшина вернется в пансионат для пожилыхЛидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями проживания в пансионате для пожилых. Там она провела несколько дней и была вынуждена вернуться домой, так как у нее выявили коронавирус. О том, что звезда кино оказалась в пансионате, стало известно в конце января. Туда она уехала, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19. Лидия Николаевна решила, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно". Несмотря на то что артистка не жалуется, многим представителям шоубиза все же не понравилось, что Федосева-Шукшина оказалась в пансионате. Среди недовольных сын ее бывшего супруга Бари Алибасов — младший. Он даже хотел жениться на Лидии Николаевне, чтобы стать ее опекуном. Якобы тогда она сама сможет определять, где ей жить. Но такое поведение сына продюсера актрису, кажется, только огорчило. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" она назвала его мерзавцем. "Тату" воссоединились: без Волковой и КатинойВ Сети появился аниме-ролик с мультяшными персонажами, похожими на экс-участниц группы "Тату". Видео — часть совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey). "В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – пояснила RIKANI.Еще до распада группы планировалось, что команда станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate". Проект не был реализован. Воплотить идею удалось только сейчас, говорят авторы сериала.
https://ria.ru/20220131/volochkova-1770317984.html
https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html
https://ria.ru/20220202/abdulov-1770668014.html
https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
https://ria.ru/20220202/tatu-1770705467.html
https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html
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анастасия волочкова, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, александр абдулов, лидия федосеева-шукшина, тату, елена катина, юлия волкова
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости.
Банщик намекнул на причину разрыва с балериной
Фанаты Волочковой заподозрили
, что знаменитость снова одна, еще в начале недели. Причина — пост танцовщицы с рассуждениями о лицемерии и предательстве. Анастасия назвала их "некрасивыми качествами".
"Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…" — добавила Волочкова.
Чуть больше подробностей Анастасия раскрыла в комментариях. В переписке с певицей Славой, она заявила, что произошло то, "чего следовало ожидать".
"Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – пожаловалась Волочкова.
Впрочем, Сергей намекнул, что расстались они по другому поводу.
"Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – высказался
владелец банного комплекса.
Кузнецов и Волочкова познакомились
на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". Балерина не искала там нового возлюбленного, героем спецэпизода был Сергей. Анастасия пришла в качестве поддержки, но после съемок уехала с ним на Мальдивы.
Собчак vs. Шнуров: музыкант выступил против журналистки
Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню. Трек он посвятил Ксении Собчак. В песне в адрес журналистки звучат несколько обвинений, одно из них — в неверности в браке с Максимом Виторганом.
"И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в композиции.
Долго ждать, когда Ксения отреагирует на упреки Шнурова, не потребовалось. Журналистка высказалась в личном микроблоге. По ее мнению, музыкант растерял свой талант.
"Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — парировала Собчак.
Не остался в стороне и бывший супруг ведущей — Максим Виторган.
"Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет?" — удивился актер.
Он также напомнил певцу, что были времена, когда тот "почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак".
На этом скандал в соцсетях не утих. В пятницу фронтмен "Ленинграда" объяснил
, почему решил записать клип, ставший скандальным.
"...меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна— типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других", — написал Шнуров в посте на своей странице в Instagram.
Он уверяет, что в новой песни воспользовался приемами журналистки.
Сыновья оказались не родственниками: "отпрыски" Абдулова встретились лично
Предполагаемые сыновья Александра Абдулова стали гостями программы "Пусть говорят".
Спустя 13 лет после смерти актера в 2021 году объявился Сергей Шиподько. По его словам, о родстве артистом мать рассказала ему перед смертью. Каких-то других доказательств, что Абдулов может быть его биологическим отцом, у мужчины нет.
Второй предполагаемый ребенок знаменитости — Александр Коваль. В СМИ о нем пишут с января. Его детское фото было найдено в потайном кармане пиджака Абдулова.
В эфире передачи также озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Шиподько и Коваль не братья.
"Результаты данного теста таковы: вероятность того, что Александр и Сергей являются родственниками по прямой мужской линии, составляет ноль процентов. Это значит, что вы не имеете одного общего биологического отца", – заявили на передаче.
Александр Абдулов умер в 2008 на 55-м году жизни. Его дочери Евгении тогда не было и года. Мама девочки — от Юлия Мешина.
"Понравилось": Федосеева-Шукшина вернется в пансионат для пожилых
Лидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями проживания в пансионате для пожилых. Там она провела несколько дней и была вынуждена вернуться домой, так как у нее выявили коронавирус.
"Мне очень понравилось, в дальнейшем я буду туда проситься. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. <…> Там замечательно, все прекрасно", — говорит актриса.
О том, что звезда кино оказалась в пансионате, стало известно в конце января. Туда она уехала, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19. Лидия Николаевна решила
, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно".
Несмотря на то что артистка не жалуется, многим представителям шоубиза все же не понравилось, что Федосева-Шукшина оказалась в пансионате. Среди недовольных сын ее бывшего супруга Бари Алибасов — младший. Он даже хотел
жениться на Лидии Николаевне, чтобы стать ее опекуном. Якобы тогда она сама сможет определять, где ей жить. Но такое поведение сына продюсера актрису, кажется, только огорчило. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" она назвала
его мерзавцем.
"Тату" воссоединились: без Волковой и Катиной
В Сети появился
аниме-ролик с мультяшными персонажами, похожими на экс-участниц группы "Тату". Видео — часть совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).
"В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – пояснила RIKANI.
Еще до распада группы планировалось, что команда станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate". Проект не был реализован. Воплотить идею удалось только сейчас, говорят авторы сериала.
"Весь мир ждет возвращения "Тату" на сцену, и я думаю, мы наконец поняли, как это сделать!" – считает Галоян.