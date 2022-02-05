Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220205/novostishoubiza-1771018495.html
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова - РИА Новости, 05.02.2022
Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:15
2022-02-05T14:15
шоубиз
анастасия волочкова
шнур (сергей шнуров)
ксения собчак
александр абдулов
лидия федосеева-шукшина
тату
елена катина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771076913_47:0:843:448_1920x0_80_0_0_5d9f220b9f4bf35d367f7000097fa585.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости. Банщик намекнул на причину разрыва с балеринойФанаты Волочковой заподозрили, что знаменитость снова одна, еще в начале недели. Причина — пост танцовщицы с рассуждениями о лицемерии и предательстве. Анастасия назвала их "некрасивыми качествами". "Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…" — добавила Волочкова.Чуть больше подробностей Анастасия раскрыла в комментариях. В переписке с певицей Славой, она заявила, что произошло то, "чего следовало ожидать". "Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – пожаловалась Волочкова.Впрочем, Сергей намекнул, что расстались они по другому поводу. "Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – высказался владелец банного комплекса.Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". Балерина не искала там нового возлюбленного, героем спецэпизода был Сергей. Анастасия пришла в качестве поддержки, но после съемок уехала с ним на Мальдивы. Собчак vs. Шнуров: музыкант выступил против журналистки Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню. Трек он посвятил Ксении Собчак. В песне в адрес журналистки звучат несколько обвинений, одно из них — в неверности в браке с Максимом Виторганом. "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в композиции. Долго ждать, когда Ксения отреагирует на упреки Шнурова, не потребовалось. Журналистка высказалась в личном микроблоге. По ее мнению, музыкант растерял свой талант. "Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — парировала Собчак.Не остался в стороне и бывший супруг ведущей — Максим Виторган.Он также напомнил певцу, что были времена, когда тот "почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак".На этом скандал в соцсетях не утих. В пятницу фронтмен "Ленинграда" объяснил, почему решил записать клип, ставший скандальным."...меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна— типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других", — написал Шнуров в посте на своей странице в Instagram. Он уверяет, что в новой песни воспользовался приемами журналистки. Сыновья оказались не родственниками: "отпрыски" Абдулова встретились личноПредполагаемые сыновья Александра Абдулова стали гостями программы "Пусть говорят". Спустя 13 лет после смерти актера в 2021 году объявился Сергей Шиподько. По его словам, о родстве артистом мать рассказала ему перед смертью. Каких-то других доказательств, что Абдулов может быть его биологическим отцом, у мужчины нет. Второй предполагаемый ребенок знаменитости — Александр Коваль. В СМИ о нем пишут с января. Его детское фото было найдено в потайном кармане пиджака Абдулова. В эфире передачи также озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Шиподько и Коваль не братья.Александр Абдулов умер в 2008 на 55-м году жизни. Его дочери Евгении тогда не было и года. Мама девочки — от Юлия Мешина."Понравилось": Федосеева-Шукшина вернется в пансионат для пожилыхЛидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями проживания в пансионате для пожилых. Там она провела несколько дней и была вынуждена вернуться домой, так как у нее выявили коронавирус. О том, что звезда кино оказалась в пансионате, стало известно в конце января. Туда она уехала, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19. Лидия Николаевна решила, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно". Несмотря на то что артистка не жалуется, многим представителям шоубиза все же не понравилось, что Федосева-Шукшина оказалась в пансионате. Среди недовольных сын ее бывшего супруга Бари Алибасов — младший. Он даже хотел жениться на Лидии Николаевне, чтобы стать ее опекуном. Якобы тогда она сама сможет определять, где ей жить. Но такое поведение сына продюсера актрису, кажется, только огорчило. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" она назвала его мерзавцем. "Тату" воссоединились: без Волковой и КатинойВ Сети появился аниме-ролик с мультяшными персонажами, похожими на экс-участниц группы "Тату". Видео — часть совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey). "В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – пояснила RIKANI.Еще до распада группы планировалось, что команда станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate". Проект не был реализован. Воплотить идею удалось только сейчас, говорят авторы сериала.
https://ria.ru/20220131/volochkova-1770317984.html
https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html
https://ria.ru/20220202/abdulov-1770668014.html
https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
https://ria.ru/20220202/tatu-1770705467.html
https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771076913_147:0:744:448_1920x0_80_0_0_0fe30d666556eeeb553179067bd25b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия волочкова, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, александр абдулов, лидия федосеева-шукшина, тату, елена катина, юлия волкова
14:15 05.02.2022
 

Новости шоубиза: печальный разрыв Волочковой и перепалка Собчак и Шнурова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Алексей Майшев/Павел БедняковАнастасия Волочкова / Ксения Собчак / Сергей Шнуров
Анастасия Волочкова / Ксения Собчак / Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Алексей Майшев/Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов расстались. Сергей Шнуров ополчился на Ксению Собчак. Что еще происходило на прошедшей неделе в мире шоубиза — в материале РИА Новости.

Банщик намекнул на причину разрыва с балериной

Фанаты Волочковой заподозрили, что знаменитость снова одна, еще в начале недели. Причина — пост танцовщицы с рассуждениями о лицемерии и предательстве. Анастасия назвала их "некрасивыми качествами".
"Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…" — добавила Волочкова.
Чуть больше подробностей Анастасия раскрыла в комментариях. В переписке с певицей Славой, она заявила, что произошло то, "чего следовало ожидать".
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
31 января, 15:16Шоубиз
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем
"Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – пожаловалась Волочкова.
Впрочем, Сергей намекнул, что расстались они по другому поводу.
"Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – высказался владелец банного комплекса.
Кузнецов и Волочкова познакомились на записи новогоднего выпуска шоу "Давай поженимся". Балерина не искала там нового возлюбленного, героем спецэпизода был Сергей. Анастасия пришла в качестве поддержки, но после съемок уехала с ним на Мальдивы.

Собчак vs. Шнуров: музыкант выступил против журналистки

Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню. Трек он посвятил Ксении Собчак. В песне в адрес журналистки звучат несколько обвинений, одно из них — в неверности в браке с Максимом Виторганом.
"И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в композиции.
Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 12:54Шоубиз
"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности
Долго ждать, когда Ксения отреагирует на упреки Шнурова, не потребовалось. Журналистка высказалась в личном микроблоге. По ее мнению, музыкант растерял свой талант.
"Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — парировала Собчак.
Не остался в стороне и бывший супруг ведущей — Максим Виторган.

"Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет?" — удивился актер.

Он также напомнил певцу, что были времена, когда тот "почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак".
На этом скандал в соцсетях не утих. В пятницу фронтмен "Ленинграда" объяснил, почему решил записать клип, ставший скандальным.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров
"...меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна— типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других", — написал Шнуров в посте на своей странице в Instagram.
Он уверяет, что в новой песни воспользовался приемами журналистки.

Сыновья оказались не родственниками: "отпрыски" Абдулова встретились лично

Предполагаемые сыновья Александра Абдулова стали гостями программы "Пусть говорят".
Спустя 13 лет после смерти актера в 2021 году объявился Сергей Шиподько. По его словам, о родстве артистом мать рассказала ему перед смертью. Каких-то других доказательств, что Абдулов может быть его биологическим отцом, у мужчины нет.
Второй предполагаемый ребенок знаменитости — Александр Коваль. В СМИ о нем пишут с января. Его детское фото было найдено в потайном кармане пиджака Абдулова.
Кадр из программы Пусть говорят
2 февраля, 14:16Шоубиз
Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу
В эфире передачи также озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Шиподько и Коваль не братья.

"Результаты данного теста таковы: вероятность того, что Александр и Сергей являются родственниками по прямой мужской линии, составляет ноль процентов. Это значит, что вы не имеете одного общего биологического отца", – заявили на передаче.

Александр Абдулов умер в 2008 на 55-м году жизни. Его дочери Евгении тогда не было и года. Мама девочки — от Юлия Мешина.

"Понравилось": Федосеева-Шукшина вернется в пансионат для пожилых

Лидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями проживания в пансионате для пожилых. Там она провела несколько дней и была вынуждена вернуться домой, так как у нее выявили коронавирус.
"Мне очень понравилось, в дальнейшем я буду туда проситься. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. <…> Там замечательно, все прекрасно", — говорит актриса.
О том, что звезда кино оказалась в пансионате, стало известно в конце января. Туда она уехала, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19. Лидия Николаевна решила, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно".
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:29Шоубиз
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
Несмотря на то что артистка не жалуется, многим представителям шоубиза все же не понравилось, что Федосева-Шукшина оказалась в пансионате. Среди недовольных сын ее бывшего супруга Бари Алибасов — младший. Он даже хотел жениться на Лидии Николаевне, чтобы стать ее опекуном. Якобы тогда она сама сможет определять, где ей жить. Но такое поведение сына продюсера актрису, кажется, только огорчило. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" она назвала его мерзавцем.

"Тату" воссоединились: без Волковой и Катиной

В Сети появился аниме-ролик с мультяшными персонажами, похожими на экс-участниц группы "Тату". Видео — часть совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).
"В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – пояснила RIKANI.
Группа t.A.T.u. - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 18:20Шоубиз
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме
Еще до распада группы планировалось, что команда станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate". Проект не был реализован. Воплотить идею удалось только сейчас, говорят авторы сериала.

"Весь мир ждет возвращения "Тату" на сцену, и я думаю, мы наконец поняли, как это сделать!" – считает Галоян.

Балерина Анастасия Волочкова с представителями СМИ возле Большого Театра - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 10:07Шоубиз
Новости шоубиза: самые громкие скандалы января
 
ШоубизАнастасия ВолочковаШнур (Сергей Шнуров)Ксения СобчакАлександр АбдуловЛидия Федосеева-ШукшинаТатуЕлена КатинаЮлия Волкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала