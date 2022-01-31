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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220131/volochkova-1770317984.html
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем - РИА Новости, 31.01.2022
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем
Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:16
2022-01-31T15:16
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной подписью.В комментариях танцовщице слова поддержки написала певица Слава. В ответ Волочкова рассказала о "самопиаре" мужчины.Поклонники артистки заподозрили неладное, когда увидели эфир программы "Пусть говорят", в котором Сергея обвиняли в судимости за кражу. Тогда возлюбленный Волочковой отверг "найденную" на него информацию детективов.В этом же эфире Анастасия призналась в своей излишней доверчивости.Анастасия и Сергей познакомились на передаче "Давай поженимся": балерина пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки мужчины. После программы они вместе отправились на отдых на Мальдивы.
https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html
https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
15:16 31.01.2022
 
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем

Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем после поста в соцсетях

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной подписью.

"Лицемерие и предательство – это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…", – написала Анастасия.

В комментариях танцовщице слова поддержки написала певица Слава. В ответ Волочкова рассказала о "самопиаре" мужчины.

"Случилось то, Настенька, чего следовало ожидать… Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – отметила Анастасия.

Поклонники артистки заподозрили неладное, когда увидели эфир программы "Пусть говорят", в котором Сергея обвиняли в судимости за кражу. Тогда возлюбленный Волочковой отверг "найденную" на него информацию детективов.
Сергей Кузнецов. Кадр из программы Пусть говорят
26 января, 12:30Шоубиз
Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в судимости
В этом же эфире Анастасия призналась в своей излишней доверчивости.

"Самый мой большой недостаток, от которого меня надо спасать и лечить – это моя доверчивость и открытость", – признавалась звезда.

Анастасия и Сергей познакомились на передаче "Давай поженимся": балерина пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки мужчины. После программы они вместе отправились на отдых на Мальдивы.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
27 января, 10:12Шоубиз
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия ВолочковаШоу-бизнес
 
 
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