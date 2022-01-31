https://ria.ru/20220131/volochkova-1770317984.html

Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем

Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем - РИА Новости, 31.01.2022

Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем

Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:16

2022-01-31T15:16

2022-01-31T15:16

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной подписью.В комментариях танцовщице слова поддержки написала певица Слава. В ответ Волочкова рассказала о "самопиаре" мужчины.Поклонники артистки заподозрили неладное, когда увидели эфир программы "Пусть говорят", в котором Сергея обвиняли в судимости за кражу. Тогда возлюбленный Волочковой отверг "найденную" на него информацию детективов.В этом же эфире Анастасия призналась в своей излишней доверчивости.Анастасия и Сергей познакомились на передаче "Давай поженимся": балерина пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки мужчины. После программы они вместе отправились на отдых на Мальдивы.

https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html

https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес