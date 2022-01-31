Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем
Подписчики заподозрили разрыв Волочковой с возлюбленным Сергеем после поста в соцсетях
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подписчики заподозрили разрыв Анастасии Волочковой с возлюбленным Сергеем. Поводом для слухов послужила публикация в Instagram балерины с неоднозначной подписью.
"Лицемерие и предательство – это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…", – написала Анастасия.
В комментариях танцовщице слова поддержки написала певица Слава. В ответ Волочкова рассказала о "самопиаре" мужчины.
"Случилось то, Настенька, чего следовало ожидать… Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно – это низко... Я это все проходила в жизни, и не раз…", – отметила Анастасия.
Поклонники артистки заподозрили неладное, когда увидели эфир программы "Пусть говорят", в котором Сергея обвиняли в судимости за кражу. Тогда возлюбленный Волочковой отверг "найденную" на него информацию детективов.
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В этом же эфире Анастасия призналась в своей излишней доверчивости.
"Самый мой большой недостаток, от которого меня надо спасать и лечить – это моя доверчивость и открытость", – признавалась звезда.
Анастасия и Сергей познакомились на передаче "Давай поженимся": балерина пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки мужчины. После программы они вместе отправились на отдых на Мальдивы.
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