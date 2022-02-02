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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/tatu-1770705467.html
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме - РИА Новости, 02.02.2022
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме
Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:20
2022-02-02T18:20
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).До распада группы, на пике популярности планировалось, что коллектив станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate", но проект не был реализован. Теперь, по словам авторов сериала, удалось осуществить эту задумку.Группа официально распалась в 2011 году. Ее бывшие участницы – Юлия Волкова и Елена Катина – стали заниматься сольными карьерами и неоднократно заявляли, что не планируют снова выступать совместно.
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знаменитости, юлия волкова, елена катина, тату, шоу-бизнес, новости культуры
18:20 02.02.2022
 
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме

"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме про любовь и приключения в космосе

© Фото : RIKANIГруппа t.A.T.u.
Группа t.A.T.u. - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : RIKANI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).

"В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – отметила RIKANI.

До распада группы, на пике популярности планировалось, что коллектив станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate", но проект не был реализован. Теперь, по словам авторов сериала, удалось осуществить эту задумку.

"Создавая музыку, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук "Тату", чтобы она была синематичной, но при этом хитовой. Чтобы роботы в ней переговаривались, любили и ругались - это интересно. Весь мир ждет возвращения "Тату" на сцену, и я думаю, мы наконец поняли, как это сделать!" – отметил Сергей Галоян.

Группа официально распалась в 2011 году. Ее бывшие участницы – Юлия Волкова и Елена Катина – стали заниматься сольными карьерами и неоднократно заявляли, что не планируют снова выступать совместно.
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