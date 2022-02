https://ria.ru/20220202/tatu-1770705467.html

"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме

"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме - РИА Новости, 02.02.2022

"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме

Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и... РИА Новости, 02.02.2022

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).До распада группы, на пике популярности планировалось, что коллектив станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate", но проект не был реализован. Теперь, по словам авторов сериала, удалось осуществить эту задумку.Группа официально распалась в 2011 году. Ее бывшие участницы – Юлия Волкова и Елена Катина – стали заниматься сольными карьерами и неоднократно заявляли, что не планируют снова выступать совместно.

знаменитости, юлия волкова, елена катина, тату, шоу-бизнес, новости культуры