"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме
"Тату" воссоединились в аниме-мультфильме про любовь и приключения в космосе
© Фото : RIKANIГруппа t.A.T.u.
© Фото : RIKANI
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа "Тату" воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля: он станет частью большого совместного проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна (автор треков All The Things She Said by t.A.T.u и Nightmare by Halsey).
"В сериале мы бы хотели показать альтернативную историю Лены и Юли, если бы их коллектив не распался. Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе", – отметила RIKANI.
До распада группы, на пике популярности планировалось, что коллектив станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма "t.A.T.u. Paragate", но проект не был реализован. Теперь, по словам авторов сериала, удалось осуществить эту задумку.
"Создавая музыку, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук "Тату", чтобы она была синематичной, но при этом хитовой. Чтобы роботы в ней переговаривались, любили и ругались - это интересно. Весь мир ждет возвращения "Тату" на сцену, и я думаю, мы наконец поняли, как это сделать!" – отметил Сергей Галоян.
Группа официально распалась в 2011 году. Ее бывшие участницы – Юлия Волкова и Елена Катина – стали заниматься сольными карьерами и неоднократно заявляли, что не планируют снова выступать совместно.
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