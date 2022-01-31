"Нас не догонят": где сейчас звезды 2000-х и что делают вместо музыки
Сегодняшний именинник Джастин Тимберлейк начинал в популярном бойз-бэнде N’Sync. А сейчас у исполнителя популярных треков "SexyBack", "My Love" и "What Goes Around... Comes Around" — несколько "Эмми", "Грэмми", свой рекорд-лейбл и линия одежды.
Уже первые сольные альбомы принесли Джастину множество наград и похвалы от критиков, но Тимберлейк решил на время отойти от музыки и сосредоточился на актерстве. И тоже успешно: лучше всего получились роли в картинах "Альфа Дог", "Время" и "Очень плохая училка".
О музыке Джастин не забывает: записывает треки с другими звездами (Тимбалэндом, Сиарой, Леди Гагой, Алишей Киз). Параллельно инвестирует в компанию по производству напитков, совместно с женой Джессикой Бил и другими владеет баскетбольной командой, озвучивает мультфильмы и снимается в картине "Рептилия" вместе с Бенисио Дель Торо.
Сегодняшний именинник Джастин Тимберлейк начинал в популярном бойз-бэнде N’Sync. А сейчас у исполнителя популярных треков "SexyBack", "My Love" и "What Goes Around... Comes Around" — несколько "Эмми", "Грэмми", свой рекорд-лейбл и линия одежды.
Уже первые сольные альбомы принесли Джастину множество наград и похвалы от критиков, но Тимберлейк решил на время отойти от музыки и сосредоточился на актерстве. И тоже успешно: лучше всего получились роли в картинах "Альфа Дог", "Время" и "Очень плохая училка".
О музыке Джастин не забывает: записывает треки с другими звездами (Тимбалэндом, Сиарой, Леди Гагой, Алишей Киз). Параллельно инвестирует в компанию по производству напитков, совместно с женой Джессикой Бил и другими владеет баскетбольной командой, озвучивает мультфильмы и снимается в картине "Рептилия" вместе с Бенисио Дель Торо.
А вот карьера одной из девушек Тимберлейка оказалась более непредсказуемой. В 2000-х "Baby One More Time", "Oops!.. I Did it Again", "Toxic" и "Gimme More" Бритни Спирс звучали во всех радиопрограммах и из наушников плееров. Клипы "принцессы поп-музыки" завоевывали награды и били рекорды по просмотрам.
Имя Бритни стало чем-то нарицательным. Она пела с Мадонной, получала "Грэмми" и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за количество проданных пластинок.
Когда Бритни вышла замуж, у нее начались проблемы с запрещенными веществами и алкоголем. После развода опеку над детьми передали ее бывшему супругу, а через некоторое время певицу признали недееспособной и назначили опекуна, которым стал ее отец.
Фанаты заподозрили его в злоупотреблении полномочиями и организовали движение #FreeBritney. И в ноябре прошлого года контроль над певицей сняли. Бритни недавно объявила о помолвке и готовится к торжеству.
А вот карьера одной из девушек Тимберлейка оказалась более непредсказуемой. В 2000-х "Baby One More Time", "Oops!.. I Did it Again", "Toxic" и "Gimme More" Бритни Спирс звучали во всех радиопрограммах и из наушников плееров. Клипы "принцессы поп-музыки" завоевывали награды и били рекорды по просмотрам.
Имя Бритни стало чем-то нарицательным. Она пела с Мадонной, получала "Грэмми" и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за количество проданных пластинок.
Когда Бритни вышла замуж, у нее начались проблемы с запрещенными веществами и алкоголем. После развода опеку над детьми передали ее бывшему супругу, а через некоторое время певицу признали недееспособной и назначили опекуна, которым стал ее отец.
Фанаты заподозрили его в злоупотреблении полномочиями и организовали движение #FreeBritney. И в ноябре прошлого года контроль над певицей сняли. Бритни недавно объявила о помолвке и готовится к торжеству.
Главная рок-группа нулевых — Evanescence с вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди — во всех смыслах громко заявила о себе в 2003-м. Они выпустили альбом "Fallen", который принес две премии "Грэмми".
Главные хиты коллектива, "Bring Me to Life", "Going Under" или "My Immortal", стали классикой 2000-х. Но потом Муди "из-за личных разногласий" покинул группу. После записи второй пластинки из коллектива по разным причинам ушли басист и гитарист, но Evanescence отправились в тур. Спустя какое-то время группа сообщила, что "уходит на перерыв", потом сменила лейбл, но в 2010-х не выпускала новый материал.
Пятый альбом "The Bitter Truth" группа (от первоначального состава в которой осталась только Эми Ли) выпустила в 2021 году. Критики в целом хвалили его, но успеха "Fallen" он не повторил.
Главная рок-группа нулевых — Evanescence с вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди — во всех смыслах громко заявила о себе в 2003-м. Они выпустили альбом "Fallen", который принес две премии "Грэмми".
Главные хиты коллектива, "Bring Me to Life", "Going Under" или "My Immortal", стали классикой 2000-х. Но потом Муди "из-за личных разногласий" покинул группу. После записи второй пластинки из коллектива по разным причинам ушли басист и гитарист, но Evanescence отправились в тур. Спустя какое-то время группа сообщила, что "уходит на перерыв", потом сменила лейбл, но в 2010-х не выпускала новый материал.
Пятый альбом "The Bitter Truth" группа (от первоначального состава в которой осталась только Эми Ли) выпустила в 2021 году. Критики в целом хвалили его, но успеха "Fallen" он не повторил.
Джессика Симпсон долгое время в рейтингах популярности оказывалась второй после Бритни Спирс. Первым успехом стал хит "I Wanna Love You Forever", а затем певица выпустила трек "Irresistible" — один из главных ее хитов.
Симпсон оказалась настоящей бизнесвумен. После замужества она с супругом Ником Лаше участвовала в рейтинговом реалити-проекте "Молодожены: Ник и Джессика". Параллельно снималась в кино (правда, зрители не оценили ее роли и номинировали на "Золотую малину").
Всего Симпсон записала семь студийных альбомов (последний вышел в 2010-м). Сейчас она воспитывает троих детей от второго мужа, футболиста Эрика Джонсона. Выпустила мемуары, в которых рассказала о неудачном первом браке и личных драмах. Симпсон занимается дизайном одежды и благотворительностью.
Джессика Симпсон долгое время в рейтингах популярности оказывалась второй после Бритни Спирс. Первым успехом стал хит "I Wanna Love You Forever", а затем певица выпустила трек "Irresistible" — один из главных ее хитов.
Симпсон оказалась настоящей бизнесвумен. После замужества она с супругом Ником Лаше участвовала в рейтинговом реалити-проекте "Молодожены: Ник и Джессика". Параллельно снималась в кино (правда, зрители не оценили ее роли и номинировали на "Золотую малину").
Всего Симпсон записала семь студийных альбомов (последний вышел в 2010-м). Сейчас она воспитывает троих детей от второго мужа, футболиста Эрика Джонсона. Выпустила мемуары, в которых рассказала о неудачном первом браке и личных драмах. Симпсон занимается дизайном одежды и благотворительностью.
Таркан — единственный артист, который стал известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. В России турецкого певца родом из Германии тоже полюбили.
Его хитам "Ölürüm Sana", "Dudu", "Şımarik" подпевали даже те, кто не знал турецкого. Филипп Киркоров сделал кавер на трек Таркана под названием "Ой, мама, шика дам!".
За рекорды по продажам альбомов артист получил премию World Music Awards и написал гимн фанатов турецкой сборной по футболу.
В 2010-х певца заподозрили в употреблении запрещенных веществ, на время он перестал активно появляться на публике. В 2017-м Таркан заявил о себе новым альбомом. Он хорошо покупался, но из-за отсутствия промо и рекламы о нем знали только преданные поклонники.
Сейчас артист владеет собственным лейблом, выращивает растения и животных на ранчо в Турции.
Таркан — единственный артист, который стал известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. В России турецкого певца родом из Германии тоже полюбили.
Его хитам "Ölürüm Sana", "Dudu", "Şımarik" подпевали даже те, кто не знал турецкого. Филипп Киркоров сделал кавер на трек Таркана под названием "Ой, мама, шика дам!".
За рекорды по продажам альбомов артист получил премию World Music Awards и написал гимн фанатов турецкой сборной по футболу.
В 2010-х певца заподозрили в употреблении запрещенных веществ, на время он перестал активно появляться на публике. В 2017-м Таркан заявил о себе новым альбомом. Он хорошо покупался, но из-за отсутствия промо и рекламы о нем знали только преданные поклонники.
Сейчас артист владеет собственным лейблом, выращивает растения и животных на ранчо в Турции.
В начале нулевых дуэт "Тату" шокировал имиджем и песнями не только российскую, но и зарубежную аудиторию. Две "школьницы" Лена Катина и Юля Волкова сделали хитами песни "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "All the Things She Said". Последняя получила платиновый статус в Великобритании в начале 2020-го. За время существования мелодии в мире было продано 600 тысяч копий. Ее и сейчас продолжают перепевать и делать каверы.
"Тату" выступали на Евровидении, входили в топы зарубежных музыкальных чартов и получали европейские награды.
Но в 2009-м группа объявила о распаде (позже артистки объединялись на сцене только для разовых шоу).
Катина какое-то время жила в Лос-Анджелесе, записывала песни и выступала в США. Потом вернулась в Москву, воспитывает сына. Параллельно работает над разными музыкальными проектами.
Волкова тоже растит детей, занимается сольной карьерой, но чаще появляется в светской хронике.
В начале нулевых дуэт "Тату" шокировал имиджем и песнями не только российскую, но и зарубежную аудиторию. Две "школьницы" Лена Катина и Юля Волкова сделали хитами песни "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "All the Things She Said". Последняя получила платиновый статус в Великобритании в начале 2020-го. За время существования мелодии в мире было продано 600 тысяч копий. Ее и сейчас продолжают перепевать и делать каверы.
"Тату" выступали на Евровидении, входили в топы зарубежных музыкальных чартов и получали европейские награды.
Но в 2009-м группа объявила о распаде (позже артистки объединялись на сцене только для разовых шоу).
Катина какое-то время жила в Лос-Анджелесе, записывала песни и выступала в США. Потом вернулась в Москву, воспитывает сына. Параллельно работает над разными музыкальными проектами.
Волкова тоже растит детей, занимается сольной карьерой, но чаще появляется в светской хронике.
Вокалистка группы "Демо" Саша Зверева сделала известной песню "Солнышко в руках" и исполняла другие хиты: "Выше неба", "Все просто!". Коллектив с успехом выступал во многих городах России, побывал с гастролями в Прибалтике, Израиле, Австралии, Великобритании, США.
Но с середины нулевых "Демо" не выпускали таких же известных треков, и постоянные участники стали покидать ее состав.
Зверева выпустила несколько сольных альбомов, однако они не стали такими популярными, как дебютные работы группы.
Сейчас певица, у которой четверо детей, живет в Калифорнии с третьим мужем. Она выпускает одежду для беременных (дизайн разрабатывает сама), линии натуральной косметики и продает развивающие игрушки из экологичных материалов.
Вокалистка группы "Демо" Саша Зверева сделала известной песню "Солнышко в руках" и исполняла другие хиты: "Выше неба", "Все просто!". Коллектив с успехом выступал во многих городах России, побывал с гастролями в Прибалтике, Израиле, Австралии, Великобритании, США.
Но с середины нулевых "Демо" не выпускали таких же известных треков, и постоянные участники стали покидать ее состав.
Зверева выпустила несколько сольных альбомов, однако они не стали такими популярными, как дебютные работы группы.
Сейчас певица, у которой четверо детей, живет в Калифорнии с третьим мужем. Она выпускает одежду для беременных (дизайн разрабатывает сама), линии натуральной косметики и продает развивающие игрушки из экологичных материалов.
В 2000-х Ирина Нельсон пела в группе Reflex, одном из самых титулованных российских коллективов. Выпускала успешные альбомы, гастролировала по стране и появлялась на обложках журналов.
Но в 2007-м решила заняться сольной карьерой: записала альбом в Лондоне, попала в чарт Billboard, переехала в Лос-Анджелес и даже познакомилась с Бараком Обамой, который лично поздравлял ее с днем рождения.
Параллельно Ирина стала дипломированным преподавателем йоги и организовала проект о здоровом образе жизни.
Но музыку не забросила: вернулась в Reflex, записывает синглы и выступает на сцене. А вместе с этим ведет передачу на ТВ о йоге и выпустила автобиографию.
В 2000-х Ирина Нельсон пела в группе Reflex, одном из самых титулованных российских коллективов. Выпускала успешные альбомы, гастролировала по стране и появлялась на обложках журналов.
Но в 2007-м решила заняться сольной карьерой: записала альбом в Лондоне, попала в чарт Billboard, переехала в Лос-Анджелес и даже познакомилась с Бараком Обамой, который лично поздравлял ее с днем рождения.
Параллельно Ирина стала дипломированным преподавателем йоги и организовала проект о здоровом образе жизни.
Но музыку не забросила: вернулась в Reflex, записывает синглы и выступает на сцене. А вместе с этим ведет передачу на ТВ о йоге и выпустила автобиографию.
У Натали талант записывать песни, строчки из которых после прослушивания автоматически крутятся в голове. "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина!" — главные хиты всех караоке страны. Даже если их сочинили с разницей почти в 20 лет.
Артистка признавалась, что на концертах ее просили петь "Ветер с моря дул" по три-четыре раза. Сперва она не очень радовалась, но потом рассказывала, что композиция дает ей единение со слушателем, а это главное.
"О боже, какой мужчина!" певица выпустила в 2013-м и сняла на него клип. Его за это время посмотрели почти сто миллионов человек.
Потом Натали успешно участвовала в телешоу "Точь-в-точь", выпустила несколько альбомов и синглов, но пока без знаковых хитов. Натали ведет блог в инстаграме, куда часто выкладывает архивные фото, и не отрицает, что делала пластические операции, которыми довольна.
У Натали талант записывать песни, строчки из которых после прослушивания автоматически крутятся в голове. "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина!" — главные хиты всех караоке страны. Даже если их сочинили с разницей почти в 20 лет.
Артистка признавалась, что на концертах ее просили петь "Ветер с моря дул" по три-четыре раза. Сперва она не очень радовалась, но потом рассказывала, что композиция дает ей единение со слушателем, а это главное.
"О боже, какой мужчина!" певица выпустила в 2013-м и сняла на него клип. Его за это время посмотрели почти сто миллионов человек.
Потом Натали успешно участвовала в телешоу "Точь-в-точь", выпустила несколько альбомов и синглов, но пока без знаковых хитов. Натали ведет блог в инстаграме, куда часто выкладывает архивные фото, и не отрицает, что делала пластические операции, которыми довольна.
Участники Hi-Fi не писали песен, но это не помешало добиться успеха. Группа состояла из Мити Фомина (который изначально был приглашенным танцором), Тимофея Пронькина и фотомодели Оксаны Олешко. Создателю коллектива Павлу Есенину не понравился голос Фомина, поэтому песни за Митю он исполнял сам.
Группа гастролировала, композиции получали награды, но в начале 2009-го на фоне падения популярности Hi-Fi Фомин покинул коллектив ради сольной карьеры. Олешко ушла раньше, решив посвятить себя семье.
Митя вернулся в группу в 2018-м, однако сейчас он больше известен по музыкальным шоу и телепрограммам. Пронькин все так же работает в Hi-Fi, а еще занимается производством мебели и ведет программу о садоводстве на телевидении.
Участники Hi-Fi не писали песен, но это не помешало добиться успеха. Группа состояла из Мити Фомина (который изначально был приглашенным танцором), Тимофея Пронькина и фотомодели Оксаны Олешко. Создателю коллектива Павлу Есенину не понравился голос Фомина, поэтому песни за Митю он исполнял сам.
Группа гастролировала, композиции получали награды, но в начале 2009-го на фоне падения популярности Hi-Fi Фомин покинул коллектив ради сольной карьеры. Олешко ушла раньше, решив посвятить себя семье.
Митя вернулся в группу в 2018-м, однако сейчас он больше известен по музыкальным шоу и телепрограммам. Пронькин все так же работает в Hi-Fi, а еще занимается производством мебели и ведет программу о садоводстве на телевидении.