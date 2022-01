"Нас не догонят": где сейчас звезды 2000-х и что делают вместо музыки

Сегодняшний именинник Джастин Тимберлейк начинал в популярном бойз-бэнде N’Sync. А сейчас у исполнителя популярных треков "SexyBack", "My Love" и "What Goes Around... Comes Around" — несколько "Эмми", "Грэмми", свой рекорд-лейбл и линия одежды.

Уже первые сольные альбомы принесли Джастину множество наград и похвалы от критиков, но Тимберлейк решил на время отойти от музыки и сосредоточился на актерстве. И тоже успешно: лучше всего получились роли в картинах "Альфа Дог", "Время" и "Очень плохая училка".

О музыке Джастин не забывает: записывает треки с другими звездами (Тимбалэндом, Сиарой, Леди Гагой, Алишей Киз). Параллельно инвестирует в компанию по производству напитков, совместно с женой Джессикой Бил и другими владеет баскетбольной командой, озвучивает мультфильмы и снимается в картине "Рептилия" вместе с Бенисио Дель Торо.