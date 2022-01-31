https://ria.ru/20220131/muzyka-1770051184.html

"Нас не догонят": где сейчас звезды 2000-х и что делают вместо музыки

"Нас не догонят": где сейчас звезды 2000-х и что делают вместо музыки - РИА Новости, 31.01.2022

"Нас не догонят": где сейчас звезды 2000-х и что делают вместо музыки

В нулевые мы на репите слушали "Cry Me a River" и "My Immortal", пели в караоке "Нас не догонят" и делали радио погромче, когда звучала "Toxic". С тех пор одни... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:00

2022-01-31T08:00

2022-01-31T07:59

джастин тимберлейк

бритни спирс

мадонна чикконе

lady gaga (стефани джерманотта)

алиша киз

филипп киркоров

тату

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96302/34/963023473_0:217:1306:952_1920x0_80_0_0_3fdf5a70d607fa6c9cc7f8b09c24f4c3.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В нулевые мы на репите слушали "Cry Me a River" и "My Immortal", пели в караоке "Нас не догонят" и делали радио погромче, когда звучала "Toxic". С тех пор одни исполнители стали актерами, другие переквалифицировались в учителей йоги, а кто-то занялся продажей косметики и игрушек для детей. О том, что стало со звездами 2000-х, — в материале РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джастин тимберлейк, фото, бритни спирс, мадонна чикконе, lady gaga (стефани джерманотта), алиша киз, филипп киркоров, тату, натали (певица), ирина нельсон, джессика бил, митя фомин, знаменитости, музыка