Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

ПесняAll the things she said" российской группы "Тату" (t.A.T.u.) получила платиновый статус в Великобританнии, о чем говорится на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

Песня "All the things she said" до сих пор в ротации на многих зарубежных радиостанциях, а клип на нее с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube.