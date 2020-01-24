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Культура
2020-01-24T12:45+0300
https://ria.ru/20200124/1563818037.html
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
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РИА Новости

Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

12:45 24.01.2020
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© РИА Новости / Филипп Мануилов / Перейти в фотобанкВыступление группы "ТАТУ"
Выступление группы ТАТУ
© РИА Новости / Филипп Мануилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Песня "All the things she said" российской группы "Тату" (t.A.T.u.) получила платиновый статус в Великобританнии, о чем говорится на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).
С момента релиза композиции в 2002 году, по миру было продано 600 тысяч копий. Этого стало достаточно для присвоения треку такого высокого статуса.
Английская версия скандального хита "Я сошла с ума" остается единственной работой российских музыкантов, которая возглавляла британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.
Композиция входила в первую десятку по продажам во Франции и Великобритании.
Песня "All the things she said" до сих пор в ротации на многих зарубежных радиостанциях, а клип на нее с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube.
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