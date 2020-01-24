Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Песня "All the things she said" российской группы "Тату" (t.A.T.u.) получила платиновый статус в Великобританнии, о чем ПесняAll the things she said" российской группы "Тату" (t.A.T.u.) получила платиновый статус в Великобританнии, о чем говорится на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

С момента релиза композиции в 2002 году, по миру было продано 600 тысяч копий. Этого стало достаточно для присвоения треку такого высокого статуса.

Английская версия скандального хита "Я сошла с ума" остается единственной работой российских музыкантов, которая возглавляла британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.

Композиция входила в первую десятку по продажам во Франции и Великобритании.