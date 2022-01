https://ria.ru/20220126/tatu-1769420351.html

"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату"

"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату" - РИА Новости, 26.01.2022

"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату"

Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) разместила в TikTok фрагмент кавера на хит "Я сошла с ума" российской группы "Тату". РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26

2022-01-26T00:38

2022-01-26T00:38

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) разместила в TikTok фрагмент кавера на хит "Я сошла с ума" российской группы "Тату".В коротком видеоролике исполнительница поет отрывок припева англоязычной версии трека под названием "All The Things She Said". В подписи к клипу Холзи поинтересовалась у поклонников загружать ли ей кавер полностью.Большинство слушателей, преимущественно из России, поддержало эту идею американки. Остальные заявили, что у Холзи уже получился "шедевр" и отметили, что "All The Things She Said" в ее исполнении звучит "необыкновенно". Сама Холзи пока не рассказала, когда презентует песню полностью. Релиз оригинальной "All The Things She Said" в исполнении Юли Волковой и Лены Катиной состоялся в 2002 году и практически сразу стала хитом в России и за рубежом. В январе 2020 года песня получила платиновый статус в Великобритании. Почти за 20 лет существования этой мелодии по миру было продано 600 тысяч копий.

россия

2022

Новости

