https://ria.ru/20220126/tatu-1769420351.html
"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату"
"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату" - РИА Новости, 26.01.2022
"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату"
Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) разместила в TikTok фрагмент кавера на хит "Я сошла с ума" российской группы "Тату". РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:38
2022-01-26T00:38
2022-01-26T00:38
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) разместила в TikTok фрагмент кавера на хит "Я сошла с ума" российской группы "Тату".В коротком видеоролике исполнительница поет отрывок припева англоязычной версии трека под названием "All The Things She Said". В подписи к клипу Холзи поинтересовалась у поклонников загружать ли ей кавер полностью.Большинство слушателей, преимущественно из России, поддержало эту идею американки. Остальные заявили, что у Холзи уже получился "шедевр" и отметили, что "All The Things She Said" в ее исполнении звучит "необыкновенно". Сама Холзи пока не рассказала, когда презентует песню полностью. Релиз оригинальной "All The Things She Said" в исполнении Юли Волковой и Лены Катиной состоялся в 2002 году и практически сразу стала хитом в России и за рубежом. В январе 2020 года песня получила платиновый статус в Великобритании. Почти за 20 лет существования этой мелодии по миру было продано 600 тысяч копий.
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тату, новости культуры, музыка, tiktok, юлия волкова, елена катина, россия
"Это шедевр": Холзи представила фрагмент кавера на песню группы "Тату"
Американская певица Холзи представила в Сети фрагмент кавера на песню группы "Тату"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) разместила в TikTok фрагмент кавера на хит "Я сошла с ума" российской группы "Тату".
В коротком видеоролике исполнительница поет отрывок припева англоязычной версии трека под названием "All The Things She Said". В подписи к клипу Холзи поинтересовалась у поклонников загружать ли ей кавер полностью.
Большинство слушателей, преимущественно из России, поддержало эту идею американки.
"Выпусти! Нам это нужно", "Как теперь жить без этой версии", "Мне необходим этот вариант", — написали они.
Остальные заявили, что у Холзи уже получился "шедевр" и отметили, что "All The Things She Said" в ее исполнении звучит "необыкновенно".
Сама Холзи пока не рассказала, когда презентует песню полностью.
Релиз оригинальной "All The Things She Said" в исполнении Юли Волковой и Лены Катиной состоялся в 2002 году и практически сразу стала хитом в России и за рубежом. В январе 2020 года песня получила
платиновый статус в Великобритании. Почти за 20 лет существования этой мелодии по миру было продано 600 тысяч копий.