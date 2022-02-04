https://ria.ru/20220204/shukshina-1771046552.html

"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова

"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова - РИА Новости, 04.02.2022

"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:13

2022-02-04T13:13

2022-02-04T13:13

шоубиз

шоу-бизнес

лидия федосеева-шукшина

знаменитости

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно расценивать в качестве ответа артистки на предложение руки и сердца, которое сын шоумена сделал ранее.Как только сын Алибасова появился в студии актриса сразу стала показывать скрещенные руки.В свою очередь, Алибасов попробовал извиниться за беспокойство.В ответ Федосеева-Шукшина показала сыну шоумена фигу и стала выгонять из студии.Ранее, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе, чтобы стать ее опекуном. Мужчина заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определять место своего проживания.

https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

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шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, знаменитости