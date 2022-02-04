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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/shukshina-1771046552.html
"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова
"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова - РИА Новости, 04.02.2022
"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:13
2022-02-04T13:13
шоубиз
шоу-бизнес
лидия федосеева-шукшина
знаменитости
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно расценивать в качестве ответа артистки на предложение руки и сердца, которое сын шоумена сделал ранее.Как только сын Алибасова появился в студии актриса сразу стала показывать скрещенные руки.В свою очередь, Алибасов попробовал извиниться за беспокойство.В ответ Федосеева-Шукшина показала сыну шоумена фигу и стала выгонять из студии.Ранее, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе, чтобы стать ее опекуном. Мужчина заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определять место своего проживания.
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шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, знаменитости
13:13 04.02.2022
 
"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова

Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова и назвала его мерзавцем

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно расценивать в качестве ответа артистки на предложение руки и сердца, которое сын шоумена сделал ранее.
© "Пусть говорят" Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Пусть говорят"
 Лидия Федосеева-Шукшина в передаче Пусть говорят
© "Пусть говорят"
Как только сын Алибасова появился в студии актриса сразу стала показывать скрещенные руки.

"Мама не хочет видеть этого человека категорически!" – сказала ее дочь Ольга.

В свою очередь, Алибасов попробовал извиниться за беспокойство.

"Лидия Николаевна, извините меня, пожалуйста, из-за того, что вы переживаете, что я переживаю. Сегодня такая ситуация, что каждый может в любую секунду погибнуть, исчезнуть", – сказал Бари.

В ответ Федосеева-Шукшина показала сыну шоумена фигу и стала выгонять из студии.

"Вон отсюда, вон. Ты подлец! Ты мерзавец! Мерзавец самый настоящий. Самый отвратительный из всех, кого я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин даже мизинца, чтобы быть здесь", – эмоционально сказала звезда.

Ранее, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе, чтобы стать ее опекуном. Мужчина заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определять место своего проживания.
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