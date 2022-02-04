"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова
Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова и назвала его мерзавцем
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" показала сыну Бари Алибасова фигу и назвала мерзавцем. Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно расценивать в качестве ответа артистки на предложение руки и сердца, которое сын шоумена сделал ранее.
Как только сын Алибасова появился в студии актриса сразу стала показывать скрещенные руки.
"Мама не хочет видеть этого человека категорически!" – сказала ее дочь Ольга.
В свою очередь, Алибасов попробовал извиниться за беспокойство.
"Лидия Николаевна, извините меня, пожалуйста, из-за того, что вы переживаете, что я переживаю. Сегодня такая ситуация, что каждый может в любую секунду погибнуть, исчезнуть", – сказал Бари.
В ответ Федосеева-Шукшина показала сыну шоумена фигу и стала выгонять из студии.
"Вон отсюда, вон. Ты подлец! Ты мерзавец! Мерзавец самый настоящий. Самый отвратительный из всех, кого я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин даже мизинца, чтобы быть здесь", – эмоционально сказала звезда.
Ранее, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе, чтобы стать ее опекуном. Мужчина заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определять место своего проживания.