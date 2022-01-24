https://ria.ru/20220124/shukshina-1769296560.html

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата - РИА Новости, 24.01.2022

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:56

2022-01-24T17:56

2022-01-24T17:56

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лидия федосеева-шукшина

шоу-бизнес

бари алибасов

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях отправила туда мать в связи с "возрастными заболеваниями".Затем, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе. Таким образом, он бы стал опекуном артистки. Алибасов-младший заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определить место своего проживания.В комментарии "Пятому каналу" адвокат добавила, что Лидию "обижают и задевают" высказывания, которые "порочат имя ее семьи". Юлия сообщила, что артистка "не давала согласия" на их свадьбу с сыном шоумена.Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила супругу, а тот переоформил жилье на своего представителя.

https://ria.ru/20220121/fedoseevashukshina-1768922858.html

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знаменитости, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, бари алибасов