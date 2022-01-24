Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых домой, сообщил адвокат
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях отправила туда мать в связи с "возрастными заболеваниями".
Затем, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе. Таким образом, он бы стал опекуном артистки. Алибасов-младший заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определить место своего проживания.
"Когда она увидела, что Бари-младший исключительно в целях пиара и таких, немножко спекулятивных, начал заявлять, что он куда-то приедет ее спасать и вызволять, она очень распереживалась, расстроилась, и естественно, она попросила отвезти ее домой, что и было сделано вчера во избежание каких-либо новых конфликтов, провокаций и камер", – отметила Вербицкая-Линник.
В комментарии "Пятому каналу" адвокат добавила, что Лидию "обижают и задевают" высказывания, которые "порочат имя ее семьи". Юлия сообщила, что артистка "не давала согласия" на их свадьбу с сыном шоумена.
"Сейчас она в Москве, в своей квартире на улице Бочкова, отдыхает, всем передает привет и говорит, что выйти замуж за Алибасова-младшего она согласия не давала и не собирается", – заключила Вербицкая-Линник.
Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила супругу, а тот переоформил жилье на своего представителя.
21 января, 15:13ШоубизЛидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых