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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220124/shukshina-1769296560.html
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата - РИА Новости, 24.01.2022
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:56
2022-01-24T17:56
шоубиз
знаменитости
лидия федосеева-шукшина
шоу-бизнес
бари алибасов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях отправила туда мать в связи с "возрастными заболеваниями".Затем, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе. Таким образом, он бы стал опекуном артистки. Алибасов-младший заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определить место своего проживания.В комментарии "Пятому каналу" адвокат добавила, что Лидию "обижают и задевают" высказывания, которые "порочат имя ее семьи". Юлия сообщила, что артистка "не давала согласия" на их свадьбу с сыном шоумена.Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила супругу, а тот переоформил жилье на своего представителя.
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знаменитости, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, бари алибасов
17:56 24.01.2022
 
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых домой, сообщил адвокат

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о возвращении актрисы из пансионата для пожилых домой. Ее младшая дочь Ольга на днях отправила туда мать в связи с "возрастными заболеваниями".
Затем, по сообщениям СМИ, сын Бари Алибасова выразил желание жениться на актрисе. Таким образом, он бы стал опекуном артистки. Алибасов-младший заявлял, что в таком случае Шукшина могла бы сама определить место своего проживания.

"Когда она увидела, что Бари-младший исключительно в целях пиара и таких, немножко спекулятивных, начал заявлять, что он куда-то приедет ее спасать и вызволять, она очень распереживалась, расстроилась, и естественно, она попросила отвезти ее домой, что и было сделано вчера во избежание каких-либо новых конфликтов, провокаций и камер", – отметила Вербицкая-Линник.

В комментарии "Пятому каналу" адвокат добавила, что Лидию "обижают и задевают" высказывания, которые "порочат имя ее семьи". Юлия сообщила, что артистка "не давала согласия" на их свадьбу с сыном шоумена.

"Сейчас она в Москве, в своей квартире на улице Бочкова, отдыхает, всем передает привет и говорит, что выйти замуж за Алибасова-младшего она согласия не давала и не собирается", – заключила Вербицкая-Линник.

Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила супругу, а тот переоформил жилье на своего представителя.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 15:13Шоубиз
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