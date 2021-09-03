https://ria.ru/20210903/alibasov-1748485194.html

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись - РИА Новости, 03.09.2021

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката сына шоумена. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:20

2021-09-03T10:20

2021-09-03T10:20

шоубиз

москва

лидия федосеева-шукшина

знаменитости

бари алибасов

отношения

развод

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката сына шоумена.Сын шоумена особенно настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца. В свою очередь, дочь Шукшиной также считала, что известную актрису "обвели вокруг пальца".Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.Например, в марте сообщалось, что Пресненский суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака по инициативе Федосеевой-Шукшиной.

https://ria.ru/20210817/shukshina-1746050507.html

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москва, лидия федосеева-шукшина, знаменитости, бари алибасов, отношения, развод