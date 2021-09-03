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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210903/alibasov-1748485194.html
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись - РИА Новости, 03.09.2021
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката сына шоумена. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:20
2021-09-03T10:20
шоубиз
москва
лидия федосеева-шукшина
знаменитости
бари алибасов
отношения
развод
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката сына шоумена.Сын шоумена особенно настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца. В свою очередь, дочь Шукшиной также считала, что известную актрису "обвели вокруг пальца".Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.Например, в марте сообщалось, что Пресненский суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака по инициативе Федосеевой-Шукшиной.
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москва, лидия федосеева-шукшина, знаменитости, бари алибасов, отношения, развод
10:20 03.09.2021
 

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкКиноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката сына шоумена.

"Развод состоялся. На этом настояла семья Бари Каримовича. Пока у супругов есть месяц на подачу апелляции. Кто знает, как Алибасов и Федосеева-Шукшина себя поведут. Так что я пока не рекомендую Алибасову-младшему радоваться раньше времени", – отметил Александр Бенхин.

Сын шоумена особенно настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца. В свою очередь, дочь Шукшиной также считала, что известную актрису "обвели вокруг пальца".
Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.
Например, в марте сообщалось, что Пресненский суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака по инициативе Федосеевой-Шукшиной.
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