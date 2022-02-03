"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва
Возлюбленный Волочковой Сергей подтвердил разрыв отношений и рассказал о его причинах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной.
"Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – отметил Сергей.
В комментарии порталу StarHit он добавил, что повышенное внимание со стороны СМИ и поклонников балерины не мешает ему радоваться жизни.
"Что касается публичности, мне к этому не привыкать. Долгое время жил на Украине и возглавлял одну из партий в Запорожской области. Так что и там были съемки и интервью. Только формат был другой", — заключил мужчина.
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Сергей отметил, что продолжит работать в прежнем месте. Также он "не загадывает", что будет в будущем.
В свою очередь, Волочкова отмечала, что их отношения перешли в формат "дружбы".
"Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы… Что для меня, как для женщины, очень тяжело. Верю, что и для Сережи… Мы очень привыкли друг к друг к другу", – писала Анастасия в социальных сетях.
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