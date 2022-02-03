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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220203/volochkova-1770803001.html
"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва
"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва - РИА Новости, 03.02.2022
"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва
Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:40
2022-02-03T10:40
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной.В комментарии порталу StarHit он добавил, что повышенное внимание со стороны СМИ и поклонников балерины не мешает ему радоваться жизни.Сергей отметил, что продолжит работать в прежнем месте. Также он "не загадывает", что будет в будущем.В свою очередь, Волочкова отмечала, что их отношения перешли в формат "дружбы".Пара познакомилась на съемках передачи "Давай поженимся": Анастасия пришла поддержать жениха. После шоу они отправились на совместный отдых на Мальдивы.
https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html
https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html
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знаменитости, шоу-бизнес, анастасия волочкова
10:40 03.02.2022
 
"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва

Возлюбленный Волочковой Сергей подтвердил разрыв отношений и рассказал о его причинах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной.

"Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", – отметил Сергей.

В комментарии порталу StarHit он добавил, что повышенное внимание со стороны СМИ и поклонников балерины не мешает ему радоваться жизни.
"Что касается публичности, мне к этому не привыкать. Долгое время жил на Украине и возглавлял одну из партий в Запорожской области. Так что и там были съемки и интервью. Только формат был другой", — заключил мужчина.
Сергей Кузнецов. Кадр из программы Пусть говорят
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Сергей отметил, что продолжит работать в прежнем месте. Также он "не загадывает", что будет в будущем.
В свою очередь, Волочкова отмечала, что их отношения перешли в формат "дружбы".

"Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы… Что для меня, как для женщины, очень тяжело. Верю, что и для Сережи… Мы очень привыкли друг к друг к другу", – писала Анастасия в социальных сетях.

Пара познакомилась на съемках передачи "Давай поженимся": Анастасия пришла поддержать жениха. После шоу они отправились на совместный отдых на Мальдивы.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
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