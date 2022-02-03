https://ria.ru/20220203/volochkova-1770803001.html

"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва

"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва - РИА Новости, 03.02.2022

"Отношений у нас нет": возлюбленный Волочковой рассказал о причинах разрыва

Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:40

2022-02-03T10:40

2022-02-03T10:40

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

анастасия волочкова

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей рассказал о причинах разрыва с балериной.В комментарии порталу StarHit он добавил, что повышенное внимание со стороны СМИ и поклонников балерины не мешает ему радоваться жизни.Сергей отметил, что продолжит работать в прежнем месте. Также он "не загадывает", что будет в будущем.В свою очередь, Волочкова отмечала, что их отношения перешли в формат "дружбы".Пара познакомилась на съемках передачи "Давай поженимся": Анастасия пришла поддержать жениха. После шоу они отправились на совместный отдых на Мальдивы.

https://ria.ru/20220126/volochkova-1769573264.html

https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, анастасия волочкова