https://ria.ru/20220204/shnurov-1771058342.html

"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак

"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак - РИА Новости, 04.02.2022

"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак

Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

шоубиз

знаменитости

шнур (сергей шнуров)

ксения собчак

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729318431_0:0:1864:1048_1920x0_80_0_0_0a5208ecd1868b2bb23ed34bfe40818a.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и иронично отзывался о ее желании создать собственные онлайн-курсы.Он отметил, что воспользовался "ее же приемами", чтобы показать "ее саму". Певец признал, что сделал это "за гранью".Он добавил, что в ответе Собчак увидел "манерное притворство", "кричащие ярлыки" и "интеллигентное хамство".Ранее Ксения в ответ на клип сказала, что прежний "бухавший" Шнуров был ей приятнее, а также саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.

https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, шоу-бизнес