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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/shnurov-1771058342.html
"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак
"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак - РИА Новости, 04.02.2022
"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак
Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:17
2022-02-04T13:17
шоубиз
знаменитости
шнур (сергей шнуров)
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и иронично отзывался о ее желании создать собственные онлайн-курсы.Он отметил, что воспользовался "ее же приемами", чтобы показать "ее саму". Певец признал, что сделал это "за гранью".Он добавил, что в ответе Собчак увидел "манерное притворство", "кричащие ярлыки" и "интеллигентное хамство".Ранее Ксения в ответ на клип сказала, что прежний "бухавший" Шнуров был ей приятнее, а также саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.
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знаменитости, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, шоу-бизнес
13:17 04.02.2022
 
"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак

Шнуров объяснил свой клип о Собчак желанием воспользоваться ее же приемами

© Фото : Youtube-канал Надежды СтрелецСергей Шнуров в интервью Надежде Стрелец
Сергей Шнуров в интервью Надежде Стрелец - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Youtube-канал Надежды Стрелец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и иронично отзывался о ее желании создать собственные онлайн-курсы.

"Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю, зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета", – написал Шнуров.

Он отметил, что воспользовался "ее же приемами", чтобы показать "ее саму". Певец признал, что сделал это "за гранью".

"Пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке", – заключил артист.

Он добавил, что в ответе Собчак увидел "манерное притворство", "кричащие ярлыки" и "интеллигентное хамство".
Ранее Ксения в ответ на клип сказала, что прежний "бухавший" Шнуров был ей приятнее, а также саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.
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