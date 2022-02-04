"Это ваши манеры": Шнуров объяснил свой клип о Собчак
Шнуров объяснил свой клип о Собчак желанием воспользоваться ее же приемами
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сергей Шнуров в Instagram объяснил, зачем выпустил резонансный клип о Ксении Собчак. В музыкальном видео он, в частности, намекал на неверность журналистки и иронично отзывался о ее желании создать собственные онлайн-курсы.
"Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю, зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета", – написал Шнуров.
Он отметил, что воспользовался "ее же приемами", чтобы показать "ее саму". Певец признал, что сделал это "за гранью".
"Пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке", – заключил артист.
Он добавил, что в ответе Собчак увидел "манерное притворство", "кричащие ярлыки" и "интеллигентное хамство".
Ранее Ксения в ответ на клип сказала, что прежний "бухавший" Шнуров был ей приятнее, а также саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.