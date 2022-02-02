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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html
"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности
"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности - РИА Новости, 02.02.2022
"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности
Ксения Собчак разразилась ругательствами в адрес Сергея Шнурова и нового клипа группы "Ленинград". На видео солистка коллектива намекнула на неверность Собчак в РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:54
2022-02-02T13:10
шоубиз
шоу-бизнес
шнур (сергей шнуров)
ксения собчак
знаменитости
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ксения Собчак разразилась ругательствами в адрес Сергея Шнурова и нового клипа группы "Ленинград". На видео солистка коллектива намекнула на неверность Собчак в браке с Максимом Виторганом, вспомнив приписываемый роман звезды с Сергеем Капковым.Также в клипе иронично рассказали о запуске онлайн-курсов Ксении после критики других блогеров.Собчак написала, что прежний "бухавший" Шнур ей был приятнее.Она саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.Виторган также ответил Сергею в социальных сетях.Ранее Шнуров снял музыкальное видео, где раскритиковал гололед и уборку снега в Санкт-Петербурге.
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шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, знаменитости
12:54 02.02.2022 (обновлено: 13:10 02.02.2022)
 
"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности

Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности Виторгану

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ксения Собчак разразилась ругательствами в адрес Сергея Шнурова и нового клипа группы "Ленинград". На видео солистка коллектива намекнула на неверность Собчак в браке с Максимом Виторганом, вспомнив приписываемый роман звезды с Сергеем Капковым.
Также в клипе иронично рассказали о запуске онлайн-курсов Ксении после критики других блогеров.

"И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, я нянчит Виторган. <…> Она разгонит тучи и жизни всех научит", – поется в песне.

Собчак написала, что прежний "бухавший" Шнур ей был приятнее.

"Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, "в говно", но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня "аншлаг-аншлаг", и клипами, на которые жена денег не дает", – написала журналистка.

Она саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.

"Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура – выпей хорошенько! И талант вернется! <…> Так что или заткнись уже или делай что-то крутое", – заключила Ксения.

Виторган также ответил Сергею в социальных сетях.

"Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях. Помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак. <...> Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще?" – сказал Максим.

Ранее Шнуров снял музыкальное видео, где раскритиковал гололед и уборку снега в Санкт-Петербурге.
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