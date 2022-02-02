https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html

"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности

"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности - РИА Новости, 02.02.2022

"Заткнись уже": Собчак обругала Шнурова в ответ на обвинения в неверности

Ксения Собчак разразилась ругательствами в адрес Сергея Шнурова и нового клипа группы "Ленинград". На видео солистка коллектива намекнула на неверность Собчак в РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:54

2022-02-02T12:54

2022-02-02T13:10

шоубиз

шоу-бизнес

шнур (сергей шнуров)

ксения собчак

знаменитости

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ксения Собчак разразилась ругательствами в адрес Сергея Шнурова и нового клипа группы "Ленинград". На видео солистка коллектива намекнула на неверность Собчак в браке с Максимом Виторганом, вспомнив приписываемый роман звезды с Сергеем Капковым.Также в клипе иронично рассказали о запуске онлайн-курсов Ксении после критики других блогеров.Собчак написала, что прежний "бухавший" Шнур ей был приятнее.Она саркастично добавила, что исполнителю можно было бы вернуться к употреблению алкоголя.Виторган также ответил Сергею в социальных сетях.Ранее Шнуров снял музыкальное видео, где раскритиковал гололед и уборку снега в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html

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шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, знаменитости