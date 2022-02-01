https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html

Новости шоубиза: самые громкие скандалы января

Новости шоубиза: самые громкие скандалы января - РИА Новости, 01.02.2022

Новости шоубиза: самые громкие скандалы января

Кажется, что год только начался – но некоторые звезды уже успели стать главными героями громких скандалов. Анастасии Волочковой пришлось "пообщаться" с полицией РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:07

2022-02-01T10:07

2022-02-01T10:07

шоубиз

знаменитости

ольга бузова

анастасия волочкова

лидия федосеева-шукшина

шоу-бизнес

клава кока

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кажется, что год только начался – но некоторые звезды уже успели стать главными героями громких скандалов. Анастасии Волочковой пришлось "пообщаться" с полицией за отказ надеть маску в самолете, а Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых по решению собственной дочери. Какие еще знаменитости оказались в центре скандалов в январе – в подборке РИА Новостей.Анастасия Волочкова и самолетВ середине января в СМИ появилась информация, что балерина, возвращаясь с возлюбленным Сергеем с отдыха на Мальдивах, отказалась надевать в самолете защитную маску и выполнять требования представителей авиакомпании. Для урегулирования конфликта в аэропорт "Шереметьево" пришлось вызывать полицию. Позже выяснилось, что танцовщица находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.Волочкова заявила, что намерена подать в суд на бортпроводника, поскольку во время полета она была в маске. В качестве доказательства танцовщица выложила в социальных сетях видео, снятое во время полета.Со своей стороны "Аэрофлот" также прокомментировал ситуацию и назвал поведение звезды "деструктивным".Позже в Instagram балерина разместила общий снимок с сотрудниками "Аэрофлота" и отметила, что ей не хочется, чтобы "из-за какого-то бортпроводника Ивана, докопавшегося на борту из-за спущенной маски", у нее изменились отношения с авиакомпанией.Лидия Федосеева-Шукшина и пансионатМладшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что вынуждена была отправить мать в пансионат для пожилых в связи с возрастными заболеваниями актрисы.Она отметила, что в пансионате насыщенная программа – есть танцы и библиотека, а также в целом обстановка "более домашняя", нежели в госпитале.Однако, Лидия Николаевна решила не задерживаться в заведении надолго: буквально через пару дней, по словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, актриса отправилась домой. В СМИ говорили, что решение артистки было связано со словами сына Бари Алибасова, который выразил желание жениться на Шукшиной. Таким образом, он смог бы стать ее опекуном и "спасти".Сама Федосеева-Шукшина призналась, что причиной ее возвращения стало заболевание коронавирусом.Актриса отметила, что в дальнейшем она планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительных процедур.Клава Кока, Ольга Бузова и КуршевельВ одном из видео в социальных сетях Клава Кока показала, как Ольга Бузова в Куршевеле, перебегая из одного здания в другое в банном халате и куртке, веселилась и вела себя странно. Пользователям показалось, что певица была в нетрезвом состоянии. Однако критике подверглась не звезда "Дома 2", а Кока за то, что выставила подругу в нелицеприятном свете.Позже певица Слава присоединилась к коллеге.Исполнительница хита "Покинула чат" поспешила оправдаться за видео, отметив, что эмоции в публикации были искренними.Почти сразу после скандала Клава получила травму ноги во время катания на сноуборде. В комментариях пользователи пошутили, что ее "сглазил Билан".Сергей Шнуров и Санкт-ПетербургДепутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова права называться петербуржцем после выхода клипа о плохой уборке снега и мусора в городе. По словам артиста, "в Петербурге — биеннале, инсталляция помоев".Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, в свою очередь, отметил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но он на месте музыканта "не опускался бы до примитивного хайпа".После этого Шнуров опубликовал еще два музыкальных видео. В одном из них он ответил на критику первого клипа, в другом – показал кадры с реальными людьми, которые падают на улицах города из-за сильного гололеда.Монеточка и новая квартираПевица Монеточка (Елизавета Гырдымова) пожаловалась в социальных сетях на недобросовестных журналистов, которые раскрыли адрес ее проживания. Теперь, по словам артистки, к ней стали ходить непрошенные гости, из-за чего ей придется продать квартиру.Ранее СМИ предположили, что квартира обошлась звезде в 20 миллионов рублей. Елизавета призналась, что "слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах", и "назло всем мразям в интернете" она будет "самой доброй и очень счастливой".

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https://ria.ru/20220119/volochkova-1768585893.html

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https://ria.ru/20220112/bilan-1767538817.html

https://ria.ru/20220113/koka-1767723905.html

https://ria.ru/20220118/shnurov-1768322467.html

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знаменитости, ольга бузова, анастасия волочкова, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, клава кока, шнур (сергей шнуров)