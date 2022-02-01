https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html
Новости шоубиза: самые громкие скандалы января
Новости шоубиза: самые громкие скандалы января - РИА Новости, 01.02.2022
Новости шоубиза: самые громкие скандалы января
Кажется, что год только начался – но некоторые звезды уже успели стать главными героями громких скандалов. Анастасии Волочковой пришлось "пообщаться" с полицией РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:07
2022-02-01T10:07
2022-02-01T10:07
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
анастасия волочкова
лидия федосеева-шукшина
шоу-бизнес
клава кока
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кажется, что год только начался – но некоторые звезды уже успели стать главными героями громких скандалов. Анастасии Волочковой пришлось "пообщаться" с полицией за отказ надеть маску в самолете, а Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых по решению собственной дочери. Какие еще знаменитости оказались в центре скандалов в январе – в подборке РИА Новостей.Анастасия Волочкова и самолетВ середине января в СМИ появилась информация, что балерина, возвращаясь с возлюбленным Сергеем с отдыха на Мальдивах, отказалась надевать в самолете защитную маску и выполнять требования представителей авиакомпании. Для урегулирования конфликта в аэропорт "Шереметьево" пришлось вызывать полицию. Позже выяснилось, что танцовщица находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.Волочкова заявила, что намерена подать в суд на бортпроводника, поскольку во время полета она была в маске. В качестве доказательства танцовщица выложила в социальных сетях видео, снятое во время полета.Со своей стороны "Аэрофлот" также прокомментировал ситуацию и назвал поведение звезды "деструктивным".Позже в Instagram балерина разместила общий снимок с сотрудниками "Аэрофлота" и отметила, что ей не хочется, чтобы "из-за какого-то бортпроводника Ивана, докопавшегося на борту из-за спущенной маски", у нее изменились отношения с авиакомпанией.Лидия Федосеева-Шукшина и пансионатМладшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что вынуждена была отправить мать в пансионат для пожилых в связи с возрастными заболеваниями актрисы.Она отметила, что в пансионате насыщенная программа – есть танцы и библиотека, а также в целом обстановка "более домашняя", нежели в госпитале.Однако, Лидия Николаевна решила не задерживаться в заведении надолго: буквально через пару дней, по словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, актриса отправилась домой. В СМИ говорили, что решение артистки было связано со словами сына Бари Алибасова, который выразил желание жениться на Шукшиной. Таким образом, он смог бы стать ее опекуном и "спасти".Сама Федосеева-Шукшина призналась, что причиной ее возвращения стало заболевание коронавирусом.Актриса отметила, что в дальнейшем она планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительных процедур.Клава Кока, Ольга Бузова и КуршевельВ одном из видео в социальных сетях Клава Кока показала, как Ольга Бузова в Куршевеле, перебегая из одного здания в другое в банном халате и куртке, веселилась и вела себя странно. Пользователям показалось, что певица была в нетрезвом состоянии. Однако критике подверглась не звезда "Дома 2", а Кока за то, что выставила подругу в нелицеприятном свете.Позже певица Слава присоединилась к коллеге.Исполнительница хита "Покинула чат" поспешила оправдаться за видео, отметив, что эмоции в публикации были искренними.Почти сразу после скандала Клава получила травму ноги во время катания на сноуборде. В комментариях пользователи пошутили, что ее "сглазил Билан".Сергей Шнуров и Санкт-ПетербургДепутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова права называться петербуржцем после выхода клипа о плохой уборке снега и мусора в городе. По словам артиста, "в Петербурге — биеннале, инсталляция помоев".Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, в свою очередь, отметил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но он на месте музыканта "не опускался бы до примитивного хайпа".После этого Шнуров опубликовал еще два музыкальных видео. В одном из них он ответил на критику первого клипа, в другом – показал кадры с реальными людьми, которые падают на улицах города из-за сильного гололеда.Монеточка и новая квартираПевица Монеточка (Елизавета Гырдымова) пожаловалась в социальных сетях на недобросовестных журналистов, которые раскрыли адрес ее проживания. Теперь, по словам артистки, к ней стали ходить непрошенные гости, из-за чего ей придется продать квартиру.Ранее СМИ предположили, что квартира обошлась звезде в 20 миллионов рублей. Елизавета призналась, что "слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах", и "назло всем мразям в интернете" она будет "самой доброй и очень счастливой".
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html
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https://ria.ru/20220113/koka-1767723905.html
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знаменитости, ольга бузова, анастасия волочкова, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, клава кока, шнур (сергей шнуров)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кажется, что год только начался – но некоторые звезды уже успели стать главными героями громких скандалов. Анастасии Волочковой пришлось "пообщаться" с полицией за отказ надеть маску в самолете, а Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых по решению собственной дочери. Какие еще знаменитости оказались в центре скандалов в январе – в подборке РИА Новостей.
Анастасия Волочкова и самолет
В середине января в СМИ появилась
информация, что балерина, возвращаясь с возлюбленным Сергеем с отдыха на Мальдивах, отказалась надевать в самолете защитную маску и выполнять требования представителей авиакомпании. Для урегулирования конфликта в аэропорт "Шереметьево" пришлось вызывать полицию. Позже выяснилось, что танцовщица находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.
Волочкова заявила, что намерена подать в суд на бортпроводника, поскольку во время полета она была в маске. В качестве доказательства танцовщица выложила в социальных сетях видео, снятое во время полета.
"Конечно, буду подавать в суд, потому что совершенно несправедливая произошла ситуация из-за того, что я уступила место, которое сама купила, где больше места для ног, десятилетнему мальчику. Сама я сидела с остальными детьми на полу. Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – рассказала Волочкова.
Со своей стороны "Аэрофлот" также прокомментировал ситуацию и назвал поведение звезды "деструктивным".
"Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", – заявили в пресс-службе авиакомпании.
Позже в Instagram балерина разместила
общий снимок с сотрудниками "Аэрофлота" и отметила, что ей не хочется, чтобы "из-за какого-то бортпроводника Ивана, докопавшегося на борту из-за спущенной маски", у нее изменились отношения с авиакомпанией.
Лидия Федосеева-Шукшина и пансионат
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала
, что вынуждена была отправить мать в пансионат для пожилых в связи с возрастными заболеваниями актрисы.
"...у мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов", – заявила Ольга.
Она отметила, что в пансионате насыщенная программа – есть танцы и библиотека, а также в целом обстановка "более домашняя", нежели в госпитале.
Однако, Лидия Николаевна решила не задерживаться в заведении надолго: буквально через пару дней, по словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, актриса отправилась домой. В СМИ говорили, что решение артистки было связано со словами сына Бари Алибасова, который выразил желание жениться на Шукшиной. Таким образом, он смог бы стать ее опекуном и "спасти".
"Когда Лидия Николаевна увидела, что Бари-младший исключительно в целях пиара и таких, немножко спекулятивных, начал заявлять, что он куда-то приедет ее спасать и вызволять, она очень распереживалась, расстроилась, и естественно, она попросила отвезти ее домой, что и было сделано вчера во избежание каких-либо новых конфликтов, провокаций и камер", – отметила Вербицкая-Линник.
Сама Федосеева-Шукшина призналась
, что причиной ее возвращения стало заболевание коронавирусом.
"Первый тест при поступлении у меня был отрицательный, но второй положительный. Решили для проверки сдать еще один тест, который тоже оказался положительным. Поэтому в воскресенье я вновь отправилась домой", – сказала Лидия Николаевна.
Актриса отметила, что в дальнейшем она планирует
вернуться в пансионат и пройти курс восстановительных процедур.
Клава Кока, Ольга Бузова и Куршевель
В одном из видео в социальных сетях Клава Кока показала, как Ольга Бузова в Куршевеле, перебегая из одного здания в другое в банном халате и куртке, веселилась и вела себя странно. Пользователям показалось, что певица была в нетрезвом состоянии. Однако критике подверглась не звезда "Дома 2", а Кока за то, что выставила подругу в нелицеприятном свете.
"Так стыдно… Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно. Как ты могла?", – записал эмоциональное видеообращение Дима Билан.
Позже певица Слава присоединилась к коллеге.
"Не дай Бог таких друзей, как Клава Кока", – заявила артистка.
Исполнительница хита "Покинула чат" поспешила оправдаться за видео, отметив, что эмоции в публикации были искренними.
"Почему люди думают, что, если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что, если это искренние эмоции, радость или мы просто прикалываемся? Девиз: be yourself", – написала Кока.
Почти сразу после скандала Клава получила травму ноги во время катания на сноуборде. В комментариях пользователи пошутили, что ее "сглазил Билан".
"Билан сглазил", "Вот тебе и негатив от поклонников Бузовой", "Жизнь – бумеранг", – написали подписчики.
Сергей Шнуров и Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова права называться петербуржцем после выхода клипа о плохой уборке снега и мусора в городе. По словам артиста, "в Петербурге — биеннале, инсталляция помоев".
"… исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться", — заявил депутат Панов РИА Новости.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, в свою очередь, отметил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но он на месте музыканта "не опускался бы до примитивного хайпа".
После этого Шнуров опубликовал еще два музыкальных видео. В одном из них он ответил на критику первого клипа, в другом – показал кадры с реальными людьми, которые падают на улицах города из-за сильного гололеда.
Монеточка и новая квартира
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) пожаловалась
в социальных сетях на недобросовестных журналистов, которые раскрыли адрес ее проживания. Теперь, по словам артистки, к ней стали ходить непрошенные гости, из-за чего ей придется продать квартиру.
"Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли! Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Уж поверьте, теперь мы будем продавать ее", – написала певица.
Ранее СМИ предположили, что квартира обошлась звезде в 20 миллионов рублей. Елизавета призналась, что "слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах", и "назло всем мразям в интернете" она будет "самой доброй и очень счастливой".