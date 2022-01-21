https://ria.ru/20220121/fedoseevashukshina-1768922858.html

Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых

Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых - РИА Новости, 21.01.2022

Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых

Младшая дочь Ольга отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых. Об этом она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:13

2022-01-21T15:13

2022-01-21T15:13

шоубиз

лидия федосеева-шукшина

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155132/10/1551321017_0:226:2048:1378_1920x0_80_0_0_be041edd8020056c266335cd60a5ef83.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Младшая дочь Ольга отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых. Об этом она рассказала "Собеседнику". По ее словам, в заведение "более домашняя обстановка", чем в госпитале, и там насыщенная программа по реабилитации пожилых: есть танцы и библиотека. Лидии Николаевне уже принесли книги, которые она попросила. "Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно", — уверяет Ольга.Она также призналась, что у нее "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома.Она также заявила, что не собирается обсуждать решение с сестрами Марией и Анастасией. Сколько именно Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате, зависит "от желания самой Лидии Николаевны", говорит младшая дочь артистки.Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила Алибасову, а тот переоформил жилье на своего представителя.

https://ria.ru/20211112/shukshina-1758699271.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лидия федосеева-шукшина, звезды, знаменитости