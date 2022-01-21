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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220121/fedoseevashukshina-1768922858.html
Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых
Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых - РИА Новости, 21.01.2022
Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых
Младшая дочь Ольга отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых. Об этом она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:13
2022-01-21T15:13
шоубиз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Младшая дочь Ольга отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых. Об этом она рассказала "Собеседнику". По ее словам, в заведение "более домашняя обстановка", чем в госпитале, и там насыщенная программа по реабилитации пожилых: есть танцы и библиотека. Лидии Николаевне уже принесли книги, которые она попросила. "Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно", — уверяет Ольга.Она также призналась, что у нее "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома.Она также заявила, что не собирается обсуждать решение с сестрами Марией и Анастасией. Сколько именно Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате, зависит "от желания самой Лидии Николаевны", говорит младшая дочь артистки.Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила Алибасову, а тот переоформил жилье на своего представителя.
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лидия федосеева-шукшина, звезды, знаменитости
15:13 21.01.2022
 
Лидия Федосеева-Шукшина попала в пансионат для пожилых

Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Младшая дочь Ольга отправила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых. Об этом она рассказала "Собеседнику".

"...у мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем", — объяснила свое решение Ольга.

По ее словам, в заведение "более домашняя обстановка", чем в госпитале, и там насыщенная программа по реабилитации пожилых: есть танцы и библиотека. Лидии Николаевне уже принесли книги, которые она попросила.
"Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно", — уверяет Ольга.
Она также призналась, что у нее "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома.
"...ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают", — добавила Ольга.
Она также заявила, что не собирается обсуждать решение с сестрами Марией и Анастасией.
Сколько именно Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате, зависит "от желания самой Лидии Николаевны", говорит младшая дочь артистки.
Актрисе 83 года. С 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года она была замужем за Бари Алибасовым. Брак сопровождался скандалом из-за квартиры, которую Лидия Николаевна подарила Алибасову, а тот переоформил жилье на своего представителя.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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