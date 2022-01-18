Монеточка решила продать квартиру из-за обнародованного адреса
Монеточка решила продать новую квартиру из-за обнародованного адреса
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) объявила в социальных сетях о вынужденной продаже новой квартиры в центре Москвы из-за обнародованного адреса. По ее словам, она испытывает "максимальный дискомфорт". Девушка отметила, что к ней уже приходили незваные гости.
"Испытываю максимальный дискомфорт. Причем моя аудитория таким сталкерингом не занимается, только плохие журналисты на такое способны. Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли! Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Уж поверьте, теперь мы будем продавать ее", – написала певица.
Она добавила, что из-за непорядочных СМИ звезды вынуждены скрывать личную жизнь.
"Благодаря вам артисты становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью", – заключила Елизавета.
Ранее СМИ сообщали, что предположительно квартира артистки стоила 20 миллионов рублей.
В сентябре 2021 года Стас Костюшкин подал иск в суд на Елизавету: по его мнению, певица переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою композицию "Мама, я не зигую". Он требует взыскать с Гырдымовой 900 тысяч рублей.
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