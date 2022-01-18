https://ria.ru/20220118/monetochka-1768335007.html

Монеточка решила продать квартиру из-за обнародованного адреса

Монеточка решила продать квартиру из-за обнародованного адреса - РИА Новости, 18.01.2022

Монеточка решила продать квартиру из-за обнародованного адреса

Монеточка (Елизавета Гырдымова) объявила в социальных сетях о вынужденной продаже новой квартиры в центре Москвы из-за обнародованного адреса. По ее словам, она РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:11

2022-01-18T12:11

2022-01-18T12:11

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) объявила в социальных сетях о вынужденной продаже новой квартиры в центре Москвы из-за обнародованного адреса. По ее словам, она испытывает "максимальный дискомфорт". Девушка отметила, что к ней уже приходили незваные гости.Она добавила, что из-за непорядочных СМИ звезды вынуждены скрывать личную жизнь.Ранее СМИ сообщали, что предположительно квартира артистки стоила 20 миллионов рублей.В сентябре 2021 года Стас Костюшкин подал иск в суд на Елизавету: по его мнению, певица переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою композицию "Мама, я не зигую". Он требует взыскать с Гырдымовой 900 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210813/monetochka-1745598782.html

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знаменитости, монеточка, шоу-бизнес