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Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке

Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке - РИА Новости, 07.09.2021

Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:13

2021-09-07T15:13

2021-09-07T17:05

шоубиз

происшествия

екатеринбург

монеточка

россия

стас костюшкин

новости культуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой), сообщает суд."Суд назначил проведение музыкальной экспертизы по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке. Рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы", - говорится в сообщении.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Истец требует взыскать с певицы 900 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210813/monetochka-1745598782.html

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происшествия, екатеринбург, монеточка, россия, стас костюшкин, новости культуры