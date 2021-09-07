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Шоубиз
https://ria.ru/20210907/monetochka-1749033041.html
Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке
Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке - РИА Новости, 07.09.2021
Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:13
2021-09-07T17:05
шоубиз
происшествия
екатеринбург
монеточка
россия
стас костюшкин
новости культуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой), сообщает суд."Суд назначил проведение музыкальной экспертизы по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке. Рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы", - говорится в сообщении.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Истец требует взыскать с певицы 900 тысяч рублей.
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происшествия, екатеринбург, монеточка, россия, стас костюшкин, новости культуры
15:13 07.09.2021 (обновлено: 17:05 07.09.2021)
 
Суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке

В Екатеринбурге суд назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Певица Монеточка
 Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой), сообщает суд.
"Суд назначил проведение музыкальной экспертизы по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке. Рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы", - говорится в сообщении.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Истец требует взыскать с певицы 900 тысяч рублей.
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:37Шоубиз
"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним
 
ШоубизПроисшествияЕкатеринбургМонеточкаРоссияСтас КостюшкинНовости культуры
 
 
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