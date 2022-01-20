https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html

Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда

Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда

Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда

“Спутник Лайт” пока признали не все страны, но есть те, куда пускают привитых им туристов даже без ПЦР-теста. О том, куда россияне с однокомпонентной вакциной... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:47

2022-01-20T18:47

2022-01-20T18:47

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. “Спутник Лайт” пока признали не все страны, но есть те, куда пускают привитых им туристов даже без ПЦР-теста. О том, куда россияне с однокомпонентной вакциной могут отправиться на отдых, правила въезда, необходимые документы — в материале РИА Новости.О вакцине “Спутник Лайт”“Спутник Лайт” — это векторная вакцина против коронавируса, созданная на основе первого компонента “Спутника V” (рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа). Вводят ее всего один раз. По данным клинических исследований, как самостоятельный препарат лайт-версия показала эффективность 70% против штамма “дельта” и 75% — для людей до 60 лет. При этом в качестве бустера она защищает от коронавируса более чем на 83% и существенно повышает вируснейтрализующую активность против “омикрона”. Лучше всего “Спутник Лайт” подходит для людей, ранее переболевших COVID-19, и для ревакцинации после “Cпутник V” или других вакцин.По данным научных исследований, препарат позволяет более чем в 40 раз увеличить уровень антиген-специфических IgG антител у людей, уже имеющих иммунитет к коронавирусу. Клеточный иммунный ответ к S-белку COVID-19 формируется у вакцинированных уже на 10-й день, также “Спутник Лайт” показал эффективность в сочетании с иностранными вакцинами — AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.Иммунизацию облегченной версией “Спутника V” сейчас проводят кроме России в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси, на Филиппинах.В какие страны разрешен въезд с сертификатом “Спутника Лайт”В отличие от оригинальной версии препарата, который одобрен уже более чем в 70 странах мира, “Лайт” признали меньше стран. Несмотря на это, есть государства, в которые все-таки можно попасть тем, кто им привился.АрменияАрмения в туристических целях принимает всех граждан России, если есть сертификат о прививке. Для этого подходят все отечественные вакцины против коронавируса. Туристов с вакциной “Спутник Лайт” в Армению пустят без тестов, если вакцинация была проведена не менее чем за 28 дней до въезда в страну. Никакие справки или анализы не нужны для детей до семи лет. В начале января 2022 года на территории государства одобрили применение однокомпонентного препарата.БахрейнВ Бахрейне одобрены две отечественные вакцины: “Спутник V” и “Спутник Лайт”. При этом для въезда подходит только сертификат о ревакцинации отечественным препаратом. С 9 января 2022 года для привитых и переболевших нужно сдать один ПЦР-тест по прилету. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от тестирования. БеларусьРоссийским туристам разрешен въезд на территорию страны с сертификатом о прививке любой отечественной вакциной. Ограничения не распространяются и на “Спутник Лайт”. Если есть сертификат о вакцинации, то делать ПЦР-тест или уходить на самоизоляцию не нужно. Анализ не нужен и детям до шести лет. Попасть в Беларусь с целью туризма можно только на поезде или самолете.БразилияВ стране принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления, то есть и российские. Вакцинированные “Спутником Лайт” должны предъявить сертификат, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген и заполнить декларацию о здоровье. Детям до 12 лет выполнять требование о наличие результата анализа не нужно.ВенгрияВенгрия также входит в число немногих стран, куда можно попасть, вакцинировавшись однокомпонентным “Спутником Лайт”. Сдавать ПЦР-тест не нужно. Детям в возрасте до 18 лет сертификат не нужен, если сопровождающий имеет документ о прививке. Сертификат о вакцинации лучше оформить заранее, потому что его могут спросить уже в визовом центре.КамбоджаВ Камбодже признали вакцины “Спутник V”, “Спутник Лайт” и “ЭпикВакКорона”. С 15 ноября вакцинированные туристы могут въезжать в страну по суше, морю или воздуху без карантина. При этом, помимо сертификата на английском языке, необходимо будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прибытии пройти бесплатный экспресс-тест на антигены. Его результат будет известен через 15-20 минут. Для детей никаких исключений не прописано.КипрВ начале января 2022 года Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцинированных туристов из России. Речь идет только о тех, кто прошел полную иммунизацию “Спутником V”. По новым правилам, проходить двухнедельный карантин теперь не придется."Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Детям до пяти лет тесты сдавать не нужно, потому что им автоматически дают SafePass — так на Кипре называется ПЦР или анализ на антиген.КиргизияПопасть в Киргизию также можно с сертификатом о вакцинации. В стране признаются оба “Спутника”, поэтому привитым ПЦР-тест сдавать не нужно. Детям до пяти лет для въезда справки не нужны.КубаНа Кубе признаются все российские вакцины, поэтому проблем со въездом быть не должно. Сдавать тест на коронавирус не нужно тем, кто прошел полную вакцинацию и имеет сертификат. Дети до 12 лет полностью освобождаются от тестирования.Кроме того, есть ряд территорий, доступных даже для невакцинированных граждан при соблюдении определенных условий (например, свежий отрицательный ПЦР-тест).Шри-ЛанкаПриехать на Шри-Ланку можно, если турист прошел вакцинацию одним из одобренных в России препаратов минимум за 14 дней до прибытия. В аэропорту нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, за исключением детей до двух лет. Полностью вакцинированные россияне освобождаются от местной страховки для COVID-19, при этом все равно придется оформить комплексное туристическое страхование.ЭстонияЭстония принимает туристов, которые привиты любой из признанных на территории России вакцин. В настоящее время в этот список входят "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак”, а также "Спутник Лайт”. С сертификатом о вакцинации не придется проходить карантин. Пересечь границу можно через три недели после прививки. Детям до 12 лет сдавать ПЦР не нужно, с 12 до 18 лет необходимо пройти два тестирования — первый за 72 часа до поездки, а второй по прибытии в аэропорт страны.Кроме этого, есть ряд территорий, куда разрешен въезд даже непривитым. В таком случае необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Условия въезда в разные страны можно проверить по таблице Ассоциации туроператоров России, которая постоянно обновляется.Мнение эксперта“Если у вас ограниченный бюджет - выбирайте Венгрию. Для туристов со средним бюджетом лучше всего подойдет Кипр. А тем, кто не ограничен в средствах, мы рекомендуем обратить внимание на Кубу, Бразилию и Шри-Ланку. Мы ожидаем, что список стран, признающих “Спутник Лайт”, в 2022 будет стремительно увеличиваться. При этом некоторые государства пока закрыли границы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса”, — рассказал РИА Новости основатель туристического бюро “Весь мир” Владимир Инякин.Список стран, куда пускают с прививкой “Спутником V”Сейчас россияне могут отправиться на отдых с сертификатом о вакцинации в эти страны:

https://ria.ru/20220120/buster-1768729605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/avstraliya-1768215462.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766599362.html

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/omikron-1765158800.html

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764243174.html

https://ria.ru/20211205/mify-1762220609.html

https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764049114.html

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в мире, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", туризм