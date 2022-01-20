Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html
Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда
Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда
Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда
“Спутник Лайт” пока признали не все страны, но есть те, куда пускают привитых им туристов даже без ПЦР-теста. О том, куда россияне с однокомпонентной вакциной... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:47
2022-01-20T18:47
в мире
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/20/1556902041_0:263:3071:1990_1920x0_80_0_0_271c6149a58f8fce9b22a8707f108a1c.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. “Спутник Лайт” пока признали не все страны, но есть те, куда пускают привитых им туристов даже без ПЦР-теста. О том, куда россияне с однокомпонентной вакциной могут отправиться на отдых, правила въезда, необходимые документы — в материале РИА Новости.О вакцине “Спутник Лайт”“Спутник Лайт” — это векторная вакцина против коронавируса, созданная на основе первого компонента “Спутника V” (рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа). Вводят ее всего один раз. По данным клинических исследований, как самостоятельный препарат лайт-версия показала эффективность 70% против штамма “дельта” и 75% — для людей до 60 лет. При этом в качестве бустера она защищает от коронавируса более чем на 83% и существенно повышает вируснейтрализующую активность против “омикрона”. Лучше всего “Спутник Лайт” подходит для людей, ранее переболевших COVID-19, и для ревакцинации после “Cпутник V” или других вакцин.По данным научных исследований, препарат позволяет более чем в 40 раз увеличить уровень антиген-специфических IgG антител у людей, уже имеющих иммунитет к коронавирусу. Клеточный иммунный ответ к S-белку COVID-19 формируется у вакцинированных уже на 10-й день, также “Спутник Лайт” показал эффективность в сочетании с иностранными вакцинами — AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.Иммунизацию облегченной версией “Спутника V” сейчас проводят кроме России в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси, на Филиппинах.В какие страны разрешен въезд с сертификатом “Спутника Лайт”В отличие от оригинальной версии препарата, который одобрен уже более чем в 70 странах мира, “Лайт” признали меньше стран. Несмотря на это, есть государства, в которые все-таки можно попасть тем, кто им привился.АрменияАрмения в туристических целях принимает всех граждан России, если есть сертификат о прививке. Для этого подходят все отечественные вакцины против коронавируса. Туристов с вакциной “Спутник Лайт” в Армению пустят без тестов, если вакцинация была проведена не менее чем за 28 дней до въезда в страну. Никакие справки или анализы не нужны для детей до семи лет. В начале января 2022 года на территории государства одобрили применение однокомпонентного препарата.БахрейнВ Бахрейне одобрены две отечественные вакцины: “Спутник V” и “Спутник Лайт”. При этом для въезда подходит только сертификат о ревакцинации отечественным препаратом. С 9 января 2022 года для привитых и переболевших нужно сдать один ПЦР-тест по прилету. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от тестирования. БеларусьРоссийским туристам разрешен въезд на территорию страны с сертификатом о прививке любой отечественной вакциной. Ограничения не распространяются и на “Спутник Лайт”. Если есть сертификат о вакцинации, то делать ПЦР-тест или уходить на самоизоляцию не нужно. Анализ не нужен и детям до шести лет. Попасть в Беларусь с целью туризма можно только на поезде или самолете.БразилияВ стране принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления, то есть и российские. Вакцинированные “Спутником Лайт” должны предъявить сертификат, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген и заполнить декларацию о здоровье. Детям до 12 лет выполнять требование о наличие результата анализа не нужно.ВенгрияВенгрия также входит в число немногих стран, куда можно попасть, вакцинировавшись однокомпонентным “Спутником Лайт”. Сдавать ПЦР-тест не нужно. Детям в возрасте до 18 лет сертификат не нужен, если сопровождающий имеет документ о прививке. Сертификат о вакцинации лучше оформить заранее, потому что его могут спросить уже в визовом центре.КамбоджаВ Камбодже признали вакцины “Спутник V”, “Спутник Лайт” и “ЭпикВакКорона”. С 15 ноября вакцинированные туристы могут въезжать в страну по суше, морю или воздуху без карантина. При этом, помимо сертификата на английском языке, необходимо будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прибытии пройти бесплатный экспресс-тест на антигены. Его результат будет известен через 15-20 минут. Для детей никаких исключений не прописано.КипрВ начале января 2022 года Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцинированных туристов из России. Речь идет только о тех, кто прошел полную иммунизацию “Спутником V”. По новым правилам, проходить двухнедельный карантин теперь не придется."Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Детям до пяти лет тесты сдавать не нужно, потому что им автоматически дают SafePass — так на Кипре называется ПЦР или анализ на антиген.КиргизияПопасть в Киргизию также можно с сертификатом о вакцинации. В стране признаются оба “Спутника”, поэтому привитым ПЦР-тест сдавать не нужно. Детям до пяти лет для въезда справки не нужны.КубаНа Кубе признаются все российские вакцины, поэтому проблем со въездом быть не должно. Сдавать тест на коронавирус не нужно тем, кто прошел полную вакцинацию и имеет сертификат. Дети до 12 лет полностью освобождаются от тестирования.Кроме того, есть ряд территорий, доступных даже для невакцинированных граждан при соблюдении определенных условий (например, свежий отрицательный ПЦР-тест).Шри-ЛанкаПриехать на Шри-Ланку можно, если турист прошел вакцинацию одним из одобренных в России препаратов минимум за 14 дней до прибытия. В аэропорту нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, за исключением детей до двух лет. Полностью вакцинированные россияне освобождаются от местной страховки для COVID-19, при этом все равно придется оформить комплексное туристическое страхование.ЭстонияЭстония принимает туристов, которые привиты любой из признанных на территории России вакцин. В настоящее время в этот список входят "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак”, а также "Спутник Лайт”. С сертификатом о вакцинации не придется проходить карантин. Пересечь границу можно через три недели после прививки. Детям до 12 лет сдавать ПЦР не нужно, с 12 до 18 лет необходимо пройти два тестирования — первый за 72 часа до поездки, а второй по прибытии в аэропорт страны.Кроме этого, есть ряд территорий, куда разрешен въезд даже непривитым. В таком случае необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Условия въезда в разные страны можно проверить по таблице Ассоциации туроператоров России, которая постоянно обновляется.Мнение эксперта“Если у вас ограниченный бюджет - выбирайте Венгрию. Для туристов со средним бюджетом лучше всего подойдет Кипр. А тем, кто не ограничен в средствах, мы рекомендуем обратить внимание на Кубу, Бразилию и Шри-Ланку. Мы ожидаем, что список стран, признающих “Спутник Лайт”, в 2022 будет стремительно увеличиваться. При этом некоторые государства пока закрыли границы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса”, — рассказал РИА Новости основатель туристического бюро “Весь мир” Владимир Инякин.Список стран, куда пускают с прививкой “Спутником V”Сейчас россияне могут отправиться на отдых с сертификатом о вакцинации в эти страны:
https://ria.ru/20220120/buster-1768729605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/avstraliya-1768215462.html
https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html
https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766599362.html
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/omikron-1765158800.html
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764243174.html
https://ria.ru/20211205/mify-1762220609.html
https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764049114.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/vaktsina-1768758418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/20/1556902041_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df69471f4f7428456a54899a60351e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", туризм
18:47 20.01.2022
 

Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда

© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки на пляже
Девушки на пляже - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. “Спутник Лайт” пока признали не все страны, но есть те, куда пускают привитых им туристов даже без ПЦР-теста. О том, куда россияне с однокомпонентной вакциной могут отправиться на отдых, правила въезда, необходимые документы — в материале РИА Новости.

О вакцине “Спутник Лайт”

Спутник Лайт” — это векторная вакцина против коронавируса, созданная на основе первого компонента “Спутника V” (рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа). Вводят ее всего один раз. По данным клинических исследований, как самостоятельный препарат лайт-версия показала эффективность 70% против штамма “дельта” и 75% — для людей до 60 лет. При этом в качестве бустера она защищает от коронавируса более чем на 83% и существенно повышает вируснейтрализующую активность против “омикрона”. Лучше всего “Спутник Лайт” подходит для людей, ранее переболевших COVID-19, и для ревакцинации после “Cпутник V” или других вакцин.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
14:11Распространение коронавируса
В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин
По данным научных исследований, препарат позволяет более чем в 40 раз увеличить уровень антиген-специфических IgG антител у людей, уже имеющих иммунитет к коронавирусу. Клеточный иммунный ответ к S-белку COVID-19 формируется у вакцинированных уже на 10-й день, также “Спутник Лайт” показал эффективность в сочетании с иностранными вакцинами — AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.
Иммунизацию облегченной версией “Спутника V” сейчас проводят кроме России в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси, на Филиппинах.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:28Авторы
Австралия дала "зеленый свет" привитым "Спутником V". Но не всем

В какие страны разрешен въезд с сертификатом “Спутника Лайт”

В отличие от оригинальной версии препарата, который одобрен уже более чем в 70 странах мира, “Лайт” признали меньше стран. Несмотря на это, есть государства, в которые все-таки можно попасть тем, кто им привился.
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 11:58Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном"

Армения

Армения в туристических целях принимает всех граждан России, если есть сертификат о прививке. Для этого подходят все отечественные вакцины против коронавируса. Туристов с вакциной “Спутник Лайт” в Армению пустят без тестов, если вакцинация была проведена не менее чем за 28 дней до въезда в страну. Никакие справки или анализы не нужны для детей до семи лет. В начале января 2022 года на территории государства одобрили применение однокомпонентного препарата.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТатевский монастырь в Сюникской области Армении
Татевский монастырь в Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Татевский монастырь в Сюникской области Армении

Бахрейн

В Бахрейне одобрены две отечественные вакцины: “Спутник V” и “Спутник Лайт”. При этом для въезда подходит только сертификат о ревакцинации отечественным препаратом. С 9 января 2022 года для привитых и переболевших нужно сдать один ПЦР-тест по прилету. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от тестирования.

Беларусь

Российским туристам разрешен въезд на территорию страны с сертификатом о прививке любой отечественной вакциной. Ограничения не распространяются и на “Спутник Лайт”. Если есть сертификат о вакцинации, то делать ПЦР-тест или уходить на самоизоляцию не нужно. Анализ не нужен и детям до шести лет. Попасть в Беларусь с целью туризма можно только на поезде или самолете.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 03:36Наука
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины

Бразилия

В стране принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления, то есть и российские. Вакцинированные “Спутником Лайт” должны предъявить сертификат, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген и заполнить декларацию о здоровье. Детям до 12 лет выполнять требование о наличие результата анализа не нужно.

Венгрия

Венгрия также входит в число немногих стран, куда можно попасть, вакцинировавшись однокомпонентным “Спутником Лайт”. Сдавать ПЦР-тест не нужно. Детям в возрасте до 18 лет сертификат не нужен, если сопровождающий имеет документ о прививке. Сертификат о вакцинации лучше оформить заранее, потому что его могут спросить уже в визовом центре.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 15:02Распространение коронавируса
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%

Камбоджа

В Камбодже признали вакцины “Спутник V”, “Спутник Лайт” и “ЭпикВакКорона”. С 15 ноября вакцинированные туристы могут въезжать в страну по суше, морю или воздуху без карантина. При этом, помимо сертификата на английском языке, необходимо будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прибытии пройти бесплатный экспресс-тест на антигены. Его результат будет известен через 15-20 минут. Для детей никаких исключений не прописано.

Кипр

В начале января 2022 года Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцинированных туристов из России. Речь идет только о тех, кто прошел полную иммунизацию “Спутником V”. По новым правилам, проходить двухнедельный карантин теперь не придется.
© Depositphotos / KirillMПрогулочный катер в Айя-Напе, Кипр
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / KirillM
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр
"Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Детям до пяти лет тесты сдавать не нужно, потому что им автоматически дают SafePass — так на Кипре называется ПЦР или анализ на антиген.
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 02:00Сказано в эфире
Иммунолог назвал оптимальный срок ревакцинации для защиты от "омикрона"

Киргизия

Попасть в Киргизию также можно с сертификатом о вакцинации. В стране признаются оба “Спутника”, поэтому привитым ПЦР-тест сдавать не нужно. Детям до пяти лет для въезда справки не нужны.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОзеро Сютуу-Булак ("Молочный источник") в Семеновском ущелье в горах Кунгей Ала-Тоо в Киргизии
Озеро Сютуу-Булак (Молочный источник) в Семеновском ущелье в горах Кунгей Ала-Тоо в Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Озеро Сютуу-Булак ("Молочный источник") в Семеновском ущелье в горах Кунгей Ала-Тоо в Киргизии

Куба

На Кубе признаются все российские вакцины, поэтому проблем со въездом быть не должно. Сдавать тест на коронавирус не нужно тем, кто прошел полную вакцинацию и имеет сертификат. Дети до 12 лет полностью освобождаются от тестирования.
Кроме того, есть ряд территорий, доступных даже для невакцинированных граждан при соблюдении определенных условий (например, свежий отрицательный ПЦР-тест).
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкНабережная кубинского города Сьенфуэгос
Набережная кубинского города Сьенфуэгос - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Набережная кубинского города Сьенфуэгос

Шри-Ланка

Приехать на Шри-Ланку можно, если турист прошел вакцинацию одним из одобренных в России препаратов минимум за 14 дней до прибытия. В аэропорту нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, за исключением детей до двух лет. Полностью вакцинированные россияне освобождаются от местной страховки для COVID-19, при этом все равно придется оформить комплексное туристическое страхование.
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 14:32Распространение коронавируса
Путин заявил о готовности предоставить "Спутник Лайт" другим странам

Эстония

Эстония принимает туристов, которые привиты любой из признанных на территории России вакцин. В настоящее время в этот список входят "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак”, а также "Спутник Лайт”. С сертификатом о вакцинации не придется проходить карантин. Пересечь границу можно через три недели после прививки. Детям до 12 лет сдавать ПЦР не нужно, с 12 до 18 лет необходимо пройти два тестирования — первый за 72 часа до поездки, а второй по прибытии в аэропорт страны.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 02:51Распространение коронавируса
Гинцбург развеял три распространенных мифа о коронавирусе
Кроме этого, есть ряд территорий, куда разрешен въезд даже непривитым. В таком случае необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Условия въезда в разные страны можно проверить по таблице Ассоциации туроператоров России, которая постоянно обновляется.

Мнение эксперта

“Если у вас ограниченный бюджет - выбирайте Венгрию. Для туристов со средним бюджетом лучше всего подойдет Кипр. А тем, кто не ограничен в средствах, мы рекомендуем обратить внимание на Кубу, Бразилию и Шри-Ланку. Мы ожидаем, что список стран, признающих “Спутник Лайт”, в 2022 будет стремительно увеличиваться. При этом некоторые государства пока закрыли границы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса”, — рассказал РИА Новости основатель туристического бюро “Весь мир” Владимир Инякин.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 14:19Распространение коронавируса
Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса

Список стран, куда пускают с прививкой “Спутником V”

Сейчас россияне могут отправиться на отдых с сертификатом о вакцинации в эти страны:
  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Аргентина;
  • Армения;
  • Бахрейн;
  • Беларусь;
  • Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Бразилия;
  • Венгрия;
  • Венесуэла;
  • Вьетнам;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Египет;
  • Иордания;
  • Казахстан;
  • Камбоджа;
  • Катар;
  • Кения;
  • Кипр;
  • Киргизия;
  • Куба;
  • Маврикий;
  • Мальдивы;
  • Молдавия;
  • Монголия;
  • ОАЭ;
  • Оман;
  • Румыния;
  • Северная Македония;
  • Сейшелы;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таджикистан;
  • Турция;
  • Тунис;
  • Узбекистан;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Шри-Ланка;
  • Эстония;
  • Эфиопия;
  • ЮАР.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:12В мире
Ученые доказали, что "Спутник V" в два раза эффективнее препарата от Pfizer
 
ТуризмВ миреРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС