https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766537521.html

В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 04.01.2022

В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:52

2022-01-04T11:52

2022-01-04T18:54

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ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Он отметил, что препарат станет доступен для населения после прохождения контроля качества."Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что привиться вакциной "Спутник Лайт" смогут граждане старше 18 лет."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.В Армении, по данным минздрава, на 30 декабря подтверждены 345 126 случаев заражения COVID-19, скончались 7986 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

https://ria.ru/20211229/sputnik-1765999980.html

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общество, армения, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", новости - туризм