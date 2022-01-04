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В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 04.01.2022
В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:52
2022-01-04T18:54
распространение коронавируса
общество
армения
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
новости - туризм
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ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Он отметил, что препарат станет доступен для населения после прохождения контроля качества."Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что привиться вакциной "Спутник Лайт" смогут граждане старше 18 лет."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.В Армении, по данным минздрава, на 30 декабря подтверждены 345 126 случаев заражения COVID-19, скончались 7986 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.
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общество, армения, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", новости - туризм
11:52 04.01.2022 (обновлено: 18:54 04.01.2022)
 
В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

В Армении одобрили применение вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник Лайт" от COVID-19
Вакцина Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Вакцина "Спутник Лайт" от COVID-19
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.
В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Он отметил, что препарат станет доступен для населения после прохождения контроля качества.
"Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что привиться вакциной "Спутник Лайт" смогут граждане старше 18 лет.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
В Армении, по данным минздрава, на 30 декабря подтверждены 345 126 случаев заражения COVID-19, скончались 7986 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.
Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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