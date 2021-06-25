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Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 25.06.2021

Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Киргизии, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:37

2021-06-25T16:37

2021-06-25T16:37

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

киргизия

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Киргизии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Регистрация препарата "Спутник Лайт" в Киргизии позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание популяционного иммунитета", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом Киргизии в феврале текущего года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.

киргизия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, киргизия, общество