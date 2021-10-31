Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/sputnikv-1757085251.html
Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 31.10.2021
Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:49
2021-10-31T16:56
распространение коронавируса
в мире
камбоджа
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, напомнили в фонде.Применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах, Эквадоре, Бразилии, Нигерии, Чили и Индонезии.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, камбоджа, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
13:49 31.10.2021 (обновлено: 16:56 31.10.2021)
 
Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Камбоджа стала 71-м государством, одобрившим применение вакцины от COVID-19 "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли", - указывается в пресс-релизе.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, напомнили в фонде.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах, Эквадоре, Бразилии, Нигерии, Чили и Индонезии.
Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреКамбоджаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушками
12:29Правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития
12:29На Украине заявили о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
12:27Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
Лента новостейМолния
Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушкамиПравительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развитияНа Украине заявили о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газаРоскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19