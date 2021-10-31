https://ria.ru/20211031/sputnikv-1757085251.html

Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 31.10.2021

Камбоджа одобрила применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:49

2021-10-31T13:49

2021-10-31T16:56

распространение коронавируса

в мире

камбоджа

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, напомнили в фонде.Применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах, Эквадоре, Бразилии, Нигерии, Чили и Индонезии.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

камбоджа

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в мире, камбоджа, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм