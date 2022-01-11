https://ria.ru/20220111/sputnik-layt-1767257932.html

Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России

Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России - РИА Новости, 11.01.2022

Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России

Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:55

2022-01-11T03:55

2022-01-11T03:55

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).Подчеркивается, что в речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт" после двух доз "Спутника V". В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Добавляется, что Кипр не требует от туристов ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.Сообщается, что россияне, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию "Спутником V" или ревакцинацию "Спутником Лайт", могут лететь на Кипр, как только на сайте госуслуг появится соответствующий сертификат на английском языке и с данными загранпаспорта.

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