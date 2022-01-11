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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220111/sputnik-layt-1767257932.html
Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России
Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России - РИА Новости, 11.01.2022
Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России
Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:55
2022-01-11T03:55
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).Подчеркивается, что в речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт" после двух доз "Спутника V". В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Добавляется, что Кипр не требует от туристов ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.Сообщается, что россияне, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию "Спутником V" или ревакцинацию "Спутником Лайт", могут лететь на Кипр, как только на сайте госуслуг появится соответствующий сертификат на английском языке и с данными загранпаспорта.
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общество, москва, кипр, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
03:55 11.01.2022
 
Кипр признал "Спутник Лайт" бустером для привитых туристов из России

Кипр признал "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Спутник Лайт". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кипр признал вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт" после двух доз "Спутника V". В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Добавляется, что Кипр не требует от туристов ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.
Сообщается, что россияне, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию "Спутником V" или ревакцинацию "Спутником Лайт", могут лететь на Кипр, как только на сайте госуслуг появится соответствующий сертификат на английском языке и с данными загранпаспорта.
Туристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 16:48Туризм
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