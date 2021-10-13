https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754390065.html
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70%
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70% - РИА Новости, 13.10.2021
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70%
Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:10
2021-10-13T15:10
2021-10-13T15:38
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv."Российский фонд прямых инвестиций и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи объявляют результаты анализа эффективности вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник-Лайт" против Дельта-варианта коронавируса. Статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" против Дельта-варианта направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе", - говорится в сообщении."Согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту (протективность) против Дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", - заявляют в фонде.Анализ осуществлен НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на основе данных 28 тысяч лиц, однократно вакцинированных препаратом "Спутник Лайт", в сравнении с контрольной группой 5,6 миллионf невакцинированных граждан. Исследование осуществлялось на основе данных за июль 2021 года, полученных в Москве.Показатели эффективности "Спутника Лайт" против Дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации."Эффективность вакцинации препаратом "Спутник Лайт" против тяжелых случаев и госпитализации еще выше", - отмечается в сообщении фонда.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций."Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против Дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против Дельта-варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации", - говорится в сообщении.В РФПИ напомнили, что предварительные данные исследований комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцины компании AstraZeneca в Азербайджане показали выработку антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 у 100% участников исследований, а также высокие показатели безопасности: отсутствовали серьезные нежелательные явления и случаи заражения коронавирусом после вакцинации.
https://ria.ru/20211006/sputnik_layt-1753307384.html
https://ria.ru/20210922/vaktsina-1751383868.html
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общество, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, вакцинация россиян от covid-19
15:10 13.10.2021 (обновлено: 15:38 13.10.2021)
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70%
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70% в течение трех месяцев
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Вакцина "Спутник Лайт
" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv
.
"Российский фонд прямых инвестиций и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи объявляют результаты анализа эффективности вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник-Лайт" против Дельта-варианта коронавируса. Статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" против Дельта-варианта направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе", - говорится в сообщении.
"Согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту (протективность) против Дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", - заявляют в фонде.
Анализ осуществлен НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на основе данных 28 тысяч лиц, однократно вакцинированных препаратом "Спутник Лайт", в сравнении с контрольной группой 5,6 миллионf невакцинированных граждан. Исследование осуществлялось на основе данных за июль 2021 года, полученных в Москве
.
Показатели эффективности "Спутника Лайт" против Дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации.
"Эффективность вакцинации препаратом "Спутник Лайт" против тяжелых случаев и госпитализации еще выше", - отмечается в сообщении фонда.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций
.
"Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против Дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против Дельта-варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации", - говорится в сообщении.
В РФПИ напомнили, что предварительные данные исследований комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцины компании AstraZeneca
в Азербайджане
показали выработку антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 у 100% участников исследований, а также высокие показатели безопасности: отсутствовали серьезные нежелательные явления и случаи заражения коронавирусом после вакцинации.