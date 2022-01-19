https://ria.ru/20220119/vooruzheniya-1768545024.html

Иностранные поставки вооружения Украине

Иностранные поставки вооружения Украине - РИА Новости, 19.01.2022

Иностранные поставки вооружения Украине

После вооруженного государственного переворота 2014 года киевский режим попытался ускорить движение страны в НАТО. Этот курс был принят еще весной 2002 года. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:25

2022-01-19T14:25

2022-01-19T14:25

справки

оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/98/1057739802_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_36692d5e3cea3d9995e791154369e03b.jpg

После вооруженного государственного переворота 2014 года киевский режим попытался ускорить движение страны в НАТО. Этот курс был принят еще весной 2002 года. Украинские войска активно переучиваются инструкторами альянса, перевооружаются по натовским стандартам в так называемом QUINT-формате (объединенные усилия США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши). Начиная с 2014 года, страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России. Инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. За минувшие годы США и другие страны НАТО представили Киеву военную помощь на миллиарды долларов.США В декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал акт "О поддержке свободы Украины" (Ukraine Freedom Support Act 2014). Увеличению военной помощи посвящена отдельная глава закона. В соответствии с ней, "президент США получает право предоставлять правительству Украины продукцию и услуги в сфере обороны для противостояния нападениям и восстановления суверенитета и территориальной целостности". Речь, в частности, идет о противотанковых вооружениях, противоартиллерийских радиолокационных станциях, локаторах и тактических беспилотниках. По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны, США поставили Украине в 2020 году военной продукции на сумму в 510 миллионов и почти 599 тысяч долларов США. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше – примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018 году, 207,7 миллиона в 2017 и почти 226,6 миллиона в 2016 году. За все время общая стоимость поставок Украине составила около 1,65 миллиарда долларов, поскольку за предшествующий период – с 1950 по 2015 год – США поставили вооружения и технику этой стране на сумму более 179,2 миллиона долларов.Конкретного перечня военной продукции, по поводу которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, в докладе агентства не приводилось. Администрация Обамы утверждала, что передает Украине только нелетальное оружие и технику, например, невооруженные бронеавтомобили Humvee и разведывательные беспилотники Raven. При этом Госдеп разрешил американским компаниям продажу оружия на Украину в частном порядке. Так, Киев закупал у предприятий из США бронебойные снайперские винтовки Barrett M107A1 и гранатометы PSRL. Кроме того, ведомство одобрило поставки Киеву так называемых продвинутых оборонительных средств, под которыми подразумевались ПТРК Javelin – они предназначены для поражения танков, бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (БПЛА и вертолетов). В марте 2018 года США одобрили передачу Украине 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов. В октябре 2019 года Пентагон оповестил конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на 39,2 миллиона долларов. Помимо этого, США поставили ВСУ 43 автомобиля Toyota Land Cruiser в рамках военной помощи. Также, благодаря американцам, украинские военные приняли на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49. ВСУ получали от США гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое. Поставки Украине вооружения продолжились и в 2021 году при администрации Джо Байдена. В начале сентября сообщалось об одобрении пакета военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, в которую также входят и противотанковые комплексы Javelin.Великобритания План военного сотрудничества Великобритании и Украины Orbital действует с 2015 года. Сообщалось, что Великобритания поставила Киеву солидную партию бронетранспортеров Saxon, не менее 75, а также бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender. Кроме того, Великобритания передала Украине вещное и медицинское имущество, тактическое снаряжение, зимнее дизельное топливо, приборы ночного видения и GPS-навигаторы на сумму более 4,5 миллиона долларов. До 2019 года британские военные занимались обучением украинских коллег и подготовили более 22 тысяч человек. В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. В рамках партнерства было предусмотрено привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиардов фунтов стерлингов на реализацию совместных оборонных проектов. 21 июня 2021 года был подписан Меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Речь идет о совместном проектировании и строительстве военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при поддержке Соединенного Королевства. Лондон и Киев планируют построить восемь ракетных катеров по британскому проекту. Кроме того, ВМС Украины могут получить два современных минных тральщика, корабли будут построены при участии украинских предприятий. В 2022 году Лондон принял решение поставлять Киеву легкие, противотанковые, оборонительные системы. На ранней стадии небольшое количество английского персонала проведет обучение украинских военных его эксплуатации. Уже в январе 2022 года военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки на Украину крупной партии одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров. Этот гранатомет предназначен для стрельбы из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвала. Литва Литва была первой, кто в 2014 году начал оказывать Украине военную помощь. Вильнюс неоднократно поставлял ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы советских калибров, снятые с вооружения литовской армии после вступления в НАТО и перехода на западные стандарты. К примеру, в 2016 году Литва передала украинской стороне более 150 тонн военной амуниции. В основном это были патроны калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова. В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН о торговле оружием сообщили, что Литва передала Киеву 60 пулеметов КПВТ (калибр 14,5 миллиметра) и 86 пулеметов ДШК (калибр 12,7 миллиметра) советского производства. Глава организации Blue/Yellow Джон (Йонас) Охман в июне 2016 года сообщил, что на пожертвования жителей Литвы закупается современная оптика для украинских снайперов, воюющих против ополчения ДНР и ЛНР. В 2017 году Минобороны Литвы сообщило, что передаст Украине новую партию летального вооружения и боеприпасов. Позднее СМИ выяснили, что речь идет о старом советском вооружении, также списанном после перехода страны на стандарты НАТО. Это более семи тысяч автоматов Калашникова, почти два миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника. Общая стоимость боеприпасов и вооружения составила 1,93 миллиона евро. В очередной раз Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы в феврале 2019 года. Тогда ВСУ получили от литовской стороны более 1 миллиона патронов к автоматам советского производства. Литва продолжает снабжать украинскую армию средствами индивидуальной защиты. Очередная партия бронежилетов и тактических поясов прибыла на Украину в декабре 2021 года. Также было объявлено, что ВСУ бесплатно получат 490 бронежилетов и столько же поясов.Ранее в 2021 году Литва передала Украине около 700 бронежилетов. Кроме того, Литва принимает на своей территории украинских военных для реабилитации, а литовские военные инструкторы проводят обучение ВСУ. В январе 2022 года Литва одобрила план военной поддержки Украины и собирается передать Киеву летальное оружие. Из конкретных мер военный министр республики Арвидас Анушаускас назвал скорую передачу Киеву средств тепловизионного наблюдения, а также совместную покупку норвежской системы залпового огня NASAMS – передвижного ракетного комплекса, напоминающего русскую "Катюшу". Польша В июле 2016 года глава украинского военного ведомства Степан Полторак и министр обороны Польши Антони Мацеревич заключили соглашение "о взаимной поставке оружия, военной техники и предоставлении услуг военно-технического характера". Известно, что Польша помогла своему восточному соседу 50 минометами М57 калибра 60 миллиметров, 9 бронетранспортерами МТЛБ, 15 крупнокалиберными пулеметами, двумя корабельными артиллерийскими установками АК-176М, парашютными системами. Помимо этого, Варшава предоставила 100 безоткатных орудий. Чехия В 2018 году представитель чешской частной компании по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group сообщил, что десятки боевых машин пехоты BVP-1, которые выпускались в социалистической Чехословакии по советской лицензии, и самоходных гаубиц 2S1 "Гвоздика", производимых при социализме в Польше также по советской лицензии, после капитального ремонта будут поставлены на Украину.Поставку осуществляла входящая в данную компанию фирма Excalibur Army в сотрудничестве с польской фирмой Wtorplast. СМИ сообщали, что речь шла о 200 боевых машин пехоты BVP-1. Также сообщалось, что чешская фирма Czech Defense Systems a.s победила в тендере Минобороны Украины на закупку снарядов для пушек "Рапира". В оборонном ведомстве заявили, что у армии возник дефицит в данных боеприпасах из-за участившихся пожаров на военных складах. Чешская фирма предложила партию отремонтированных боеприпасов. Отмечалось, что они были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления. В 2021 году стало известно также, что Чехия поставит Украине 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2. Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 1970-х годах. Она создано на шасси известного четырехосного вездехода Tatra T 815 и вооружена 152-миллимитровым орудием, способным поражать цели обычными снарядами на дистанции до 20000 метров. Болгария В 2015 году Болгария на деньги США производила боеприпасы для украинской армии, в частности, для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В: выстрелов ОГ-7В (ВЕ, ВМ, ВМЗ) с 40-мм осколочной гранатой ОГ-7 (Е, М, МЗ) и выстрелов ГТБ-7ВМ(ВС)с термобарической гранатой ГТБ-7М(С), а также одноразовых реактивных гранатометов РПГ (ОПГ)-22 с противотанковой (осколочной) гранатой ПГ-22 (ОГ-22). Все они, как и появившийся на Украине одноразовый реактивный тандемный гранатомет DRTG-73 с тандемной гранатой TG-73, ныне производятся болгарским предприятием "Вазовские Машиностроительные заводы" АД (город Сопот), откуда и импортируются Украиной. В феврале 2021 года Украина закупила в Болгарии сто тысяч 40-миллиметровых выстрелов для подствольных гранатометов ГП-25/30, из них 70 тысяч ВОГ-25 и 30 тысяч ВОГ-25П, около 35 тысяч выстрелов к автоматическому гранатомету АГС-17, 1,5 миллиона патронов калибра 7,62х54-миллиметровых для снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова. Все боеприпасы болгарского производства были поставлены через Польшу Украине. Франция В 2014 году Франция предоставила Киеву бронежилеты в виде гуманитарной помощи. В феврале 2021 года Украина договорилась с Францией о поставке 60 гранатометов APILAS в подразделения сил специальных операций, которые в течение двух месяцев должны были протестировать данное вооружение. В октябре того же года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы APILAS. Румыния В сентябре 2021 года Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве с целью развития совместных проектов в таких областях, как закупки, ремонт и модернизация вооружений и военной техники, исследования в военно-технической области, обмен информацией и опытом в сфере стандартизации, кодификации и контроля качества военной техники. Эстония С 2014 года Эстония оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения. Летом 2020 года власти Эстонии отправили украинским войскам около 2,4 тысячи пистолетов Макарова, которые не использовались эстонской армией из-за несоответствия стандартам НАТО. В декабре 2021 года Минобороны Эстонии заявило о намерении поставить Украине ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи.Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тысяч до 130 тысяч евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.Турция В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. Согласно межправительственным документам о военно-финансовом сотрудничестве, подписанным 3 февраля 2020 года в Киеве, Турция выделит Украине 36 миллионов долларов военной помощи, которая пойдет на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения. По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, сотрудничество Киева и Анкары предусматривается сразу по пяти направлениям. Это совместное производство высокоточных противотанковых средств, ремонт и техническая поддержка вертолетов, поставка авиационных двигателей, сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, а также в сфере транспортной авиации и тренажерных комплексов. Также Украина участвует в совместной разработке с Турцией тяжелого беспилотника Akinci. Канада С 2014 года Украина получала из Канады военное снаряжение: бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, приборы ночного видения. 13 декабря 2017 года Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие. В июле 2019 года стало известно, что канадцы готовы поставлять украинцам бронемашины. Однако детали сделки не раскрывались. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, оружие, украина