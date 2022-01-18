https://ria.ru/20220118/granatomety-1768430139.html

СМИ рассказали о поставках противотанковых гранатометов NLAW на Украину

СМИ рассказали о поставках противотанковых гранатометов NLAW на Украину - РИА Новости, 18.01.2022

СМИ рассказали о поставках противотанковых гранатометов NLAW на Украину

Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW, сообщил во вторник главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:03

2022-01-18T18:03

2022-01-18T18:03

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юрий бутусов

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW, сообщил во вторник главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии самого современного противотанкового вооружения из запасов британской армии. Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение - один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков", - написал Бутусов со ссылкой на свои источники.По его словам, NLAW - это Javelin для коротких дистанций, который поражает цель по технологии "выстрелил и забыл". Он также добавил, что это гранатомёт для стрельбы именно из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвала."Гранатомет одноразовый - это позволяет оптимизировать вес - 12,5 кг, с ним можно быстро передвигаться. Малое время реакции. Согласно данным на сайте разработчика Saab с момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум до 5 секунд. Максимальная дальность прицельной стрельбы для старых модификаций - 600 метров, для новых - 800 метров. Точность - почти 100%. Минимальная дальность пуска - 20 метров", - отмечает журналист.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220118/sholts-1768417039.html

https://ria.ru/20220117/zhenschiny-1768288514.html

https://ria.ru/20220118/kanada-1768396885.html

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