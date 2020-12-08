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США за год поставили Украине вооружения на 510,6 миллиона долларов
США за год поставили Украине вооружения на 510,6 миллиона долларов
США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные Агентства по сотрудничеству в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:22
2020-12-08T10:22
ситуация на украине
сша
украина
пентагон
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны.Военные поставки производились в соответствии с американской программой продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). В докладе, подготовленном ведомством, говорится о военных поставках - продаже военной техники и имущества или услуг - в 2020 финансовом году и проводится сравнение с периодом 1950-2015 годов. В перечень вошли многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также различные организации.По данным ведомства, США поставили Украине в нынешнем году военной продукции на сумму в 510 миллионов и почти 599 тысяч долларов США. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше - примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018 году, 207,7 миллиона в 2017 и почти 226,6 миллиона в 2016 году. За все время общая стоимость поставок Украине составила около 1,65 миллиарда долларов, поскольку за предшествующий период - с 1950 по 2015 год - США поставили вооружения и технику этой стране на сумму более 179,2 миллиона долларов.Сумма поставок Литве составила более 136,5 миллионов долларов, Латвии - около 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Больше всего в этом году Соединенные Штаты предоставили техники и вооружений Тайваню - на сумму почти в 11,8 миллиарда долларов, и Польше - 4,7 миллиарда долларов США.
https://ria.ru/20201112/prazdnik-1584211300.html
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ситуация на украине, сша, украина, пентагон, в мире

США за год поставили Украине вооружения на 510,6 миллиона долларов

10:22 08.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны.
Военные поставки производились в соответствии с американской программой продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). В докладе, подготовленном ведомством, говорится о военных поставках - продаже военной техники и имущества или услуг - в 2020 финансовом году и проводится сравнение с периодом 1950-2015 годов. В перечень вошли многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также различные организации.
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По данным ведомства, США поставили Украине в нынешнем году военной продукции на сумму в 510 миллионов и почти 599 тысяч долларов США. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше - примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018 году, 207,7 миллиона в 2017 и почти 226,6 миллиона в 2016 году. За все время общая стоимость поставок Украине составила около 1,65 миллиарда долларов, поскольку за предшествующий период - с 1950 по 2015 год - США поставили вооружения и технику этой стране на сумму более 179,2 миллиона долларов.
Сумма поставок Литве составила более 136,5 миллионов долларов, Латвии - около 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Больше всего в этом году Соединенные Штаты предоставили техники и вооружений Тайваню - на сумму почти в 11,8 миллиарда долларов, и Польше - 4,7 миллиарда долларов США.
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