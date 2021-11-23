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ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР
ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.11.2021
ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР
Украинские силовики начали применять в Донбассе французские противотанковые гранатометы, которые были переданы Киеву США, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:44
2021-11-23T17:44
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
эдуард басурин
javelin (птрк)
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики начали применять в Донбассе французские противотанковые гранатометы, которые были переданы Киеву США, заявил во вторник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы "APILAS". Лицензию на их производство, помимо Франции, имеет и США", - сказал Басурин.По его информации, партия этих гранатометов "направлена в конце октября в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими".Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены администрацией президента США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет работать над продолжением предоставления военной помощи Украине, в том числе летальными средствами.
https://ria.ru/20211123/peskov-1760316879.html
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сша
вашингтон (город)
донецкая народная республика
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, javelin (птрк), энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
17:44 23.11.2021
 
ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР

Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: ВСУ начали применять французские гранатометы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики начали применять в Донбассе французские противотанковые гранатометы, которые были переданы Киеву США, заявил во вторник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы "APILAS". Лицензию на их производство, помимо Франции, имеет и США", - сказал Басурин.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
По его информации, партия этих гранатометов "направлена в конце октября в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими".
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены администрацией президента США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет работать над продолжением предоставления военной помощи Украине, в том числе летальными средствами.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
05:07
Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринJavelin (ПТРК)Энтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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