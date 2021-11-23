https://ria.ru/20211123/granatomety-1760395454.html

ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР

ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.11.2021

ВСУ начали применять французские гранатометы, заявили в ДНР

Украинские силовики начали применять в Донбассе французские противотанковые гранатометы, которые были переданы Киеву США, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики начали применять в Донбассе французские противотанковые гранатометы, которые были переданы Киеву США, заявил во вторник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы "APILAS". Лицензию на их производство, помимо Франции, имеет и США", - сказал Басурин.По его информации, партия этих гранатометов "направлена в конце октября в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими".Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены администрацией президента США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет работать над продолжением предоставления военной помощи Украине, в том числе летальными средствами.

https://ria.ru/20211123/peskov-1760316879.html

https://ria.ru/20211123/strategiya-1760270539.html

сша

вашингтон (город)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, javelin (птрк), энтони блинкен, ситуация в днр и лнр