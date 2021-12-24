https://ria.ru/20211224/polischuk-1765082268.html

Алексей Полищук: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России

Алексей Полищук: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России - РИА Новости, 24.12.2021

Алексей Полищук: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, чем опасны действия и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:00

2021-12-24T10:00

2021-12-24T10:03

интервью

украина

нато

россия

алексей полищук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, чем опасны действия и военные учения США и НАТО на Украине, как в Москве расценивают заявления Минска о возможности перекрытия транзита газа в Европу, сообщил, готова ли российская сторона к контактам с Киевом, в том числе, на высшем уровне, объяснил, почему пока не идут переговоры с украинской стороной о продлении транзитного договора, и обрисовал ситуацию с поставками газа в Молдавию.– Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение, и не будет иного способа на это ответить. Насколько Москву беспокоят подобные заявления? Планируется ли обсуждение этой темы с Минском?– Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство, прежде всего, в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ. Однако эти страны продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам. При этом поводы для санкций создаются искусственно. Поводом для последнего пакета ограничений ЕС, США, Великобритании и Канады был назван миграционный кризис. Хотя сам этот кризис был создан не Минском, а их собственной политикой экспорта демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку. Кроме того, через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но ее и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, все сходит с рук.Возвращаясь к газовому вопросу. Российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям – "Турецкому" и "Северному" потокам, по украинскому маршруту и через Белоруссию. Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 миллиардов кубометров, или 20-25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов. Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды.Мы постоянно призываем страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Они провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны. Со своей стороны продолжим помогать белорусскому народу минимизировать последствия санкций, в том числе через углубление союзной интеграции.– Конституционный референдум должен состояться в Белоруссии в феврале 2022 года. Чего Россия ожидает от него? Нет ли опасений, что Запад может устроить провокации во время референдума и попытаться раскачать ситуацию в Белоруссии?– Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада. Через экспорт демократии он осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния. Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают. В Литве, где приютили штаб Тихановской, уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание.Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия. Делают все, чтобы преобразования осуществлялись в рамках правового поля. Цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, а их последствия приходится разгребать десятилетиями.Надеемся, что конституционный референдум в Белоруссии пройдет максимально открыто и даст гражданам возможность свободно выразить свою волю. Народ Белоруссии обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок, вмешательства и давления извне определиться в том, куда двигаться дальше.– Ранее в Гродненский гарнизон Белоруссии из России прибыла новая партия БТР-82А. Планирует ли Россия поставлять новое оружие Минску, учитывая постоянные заявления Запада о нарастающей военной угрозе со стороны Москвы и при этом одновременном расширении НАТО на Восток, к нашим общим границам?– Данный вопрос не вполне относится к профилю нашего ведомства. Могу только подтвердить, что Россия и Белоруссия динамично взаимодействуют в военно-технической сфере. Наработана солидная международно-правовая база такого сотрудничества. В плановом режиме работает профильная межправкомиссия. Осуществляется кооперация промышленных предприятий, идут взаимные поставки продукции для нужд обороны.Наши страны связаны обязательствами по обеспечению военной безопасности в рамках интеграционных объединений. Западная граница Белоруссии – это общая граница Союзного государства и ОДКБ. Ее совместная оборона относится к числу наших общих приоритетов. Сейчас формируется единое оборонное пространство, функционирует региональная группировка войск России и Белоруссии, единая система ПВО. Регулярно проводятся совместные учения, в том числе такие масштабные, как прошедшие в сентябре – "Запад-2021".Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ. Они были учтены и в обновленной военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября.– Госпогранслужба Украины и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с Россией и Белоруссией, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов. Как бы вы могли прокомментировать намерение Киева и Вашингтона усилить границу?– К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России. За семь лет американцы оказали Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, в том числе в текущем году – более чем на 400 миллионов. В следующем году Вашингтон планирует выделить еще 300 миллионов долларов, из которых 75 миллионов – на летальные вооружения. В Сенате США лежат предложения об увеличении этой суммы до 450 миллионов долларов.Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО. В уходящем году на территории Украины прошли семь таких маневров, в том числе, крупнейшие за четверть века Defender Europe. В следующем году их будет уже девять. Почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч – вырастет количество задействованных в них военнослужащих. Более чем в три раза – до 361 – число самолетов и вертолетов. Почти в четыре раза – до 256 – боевых кораблей. Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность.Сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них четыре тысячи – из США. Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе, в условиях городской застройки. Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны напротив должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники.Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе. В Киеве рассматривают западную помощь как "карт-бланш" на повторение военных авантюр 2014 и 2015 годов. Чем они закончились, все хорошо помнят: 13 тысяч погибших, 18,5 тысяч пропавших без вести, более одного миллиона беженцев в России и столько же внутренне перемещенных лиц на Украине.Есть другой аспект. Военным освоением Украины и черноморского региона США и их союзники по НАТО создают непосредственную угрозу безопасности нашей страны и подрывают стратегическую стабильность в регионе и мире.– Зеленский заявил, что не исключает возможности создания отдельного формата прямых переговоров с президентом Путиным по Донбассу. При этом Киев до сих пор не выполнил обязательства парижского саммита 2019 года. Нужны ли отдельные переговоры Москвы и Киева по Донбассу при существующем "нормандском формате"? Что нужно сделать, чтобы Киев все-таки выполнил обязательства парижского саммита?– Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений. Но конфликт в Донбассе не является частью двусторонней повестки. Это внутренний украинский конфликт, и Киеву надо обсуждать его урегулирование с Донецком и Луганском, как это записано в "Комплексе мер", а не с Москвой.Россия вместе с ОБСЕ выступает посредником в контактной группе, способствует прямому диалогу сторон конфликта. В "нормандском формате" мы вместе с Францией и Германией побуждаем Украину к реализации минских соглашений. В диалоге с США, который был прерван, кстати, не по нашей инициативе, обсуждали шаги, способные стимулировать стороны к выполнению своих обязательств. Ведь не секрет, что США имеют решающее влияние на Киев.При наличии политической воли Украина может очень быстро претворить в жизнь все договоренности, достигнутые и в Минске, и в Париже. Так было в 2019 году, когда за три месяца президент Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците.Что касается наших двусторонних контактов с Украиной, то нам есть, что обсуждать. По украинским данным, в России постоянно находятся более двух миллионов граждан Украины. У большинства украинцев есть родственники в России. Многие из них очень давно не виделись из-за отсутствия авиа- и железнодорожного сообщения, которое было прервано, соответственно, в октябре 2015 и марте 2020 года. Есть и другие темы гуманитарного и торгово-экономического характера, в обсуждении которых имеются потребности у обеих стран.– Президент Украины не исключил проведения всеукраинского референдума по Донбассу. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины по Донбассу простая – мир через силу. Как бы вы оценили идею такого референдума, особенно в свете заявлений о "мире через силу"?– Оба эти заявления не соответствуют минским соглашениям, которые запрещают применять силу и не предусматривают проведение всеукраинских референдумов. Тем более что речь идет о голосовании без участия самого Донбасса. Налицо откровенное лицемерие. В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса. Хотел бы напомнить, что обязательство украинских властей вести прямой диалог с Донецком и Луганском по определению особого статуса региона, конституционной реформе и организации местных выборов зафиксировано в минском "Комплексе мер".– Глава "Оператора ГТС Украины" не исключил, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину, добавив, что Киев готов к такому сценарию развития событий. Насколько оправданы такие заявления украинской стороны? Обсуждается ли между Москвой и Киевом вопрос продления контракта на транзит газа из России после 2024 года, или говорить об этом пора рано?– Вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины имеют исключительно коммерческий характер. По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична. Кроме того, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели.– После согласования в конце октября нового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" уже возникала ситуация с просрочкой платежей молдавской стороной. Насколько тесно страны контактируют по вопросам энергопоставок, чтобы не допускать проблем в этой сфере в будущем? Как бы вы могли прокомментировать обвинения со стороны Еврокомиссии в том, что России пытается влиять на правительство Молдавии посредством поставок газа?– Мы уже привыкли слышать от западных политиков обвинения в том, что Россия использует поставки газа для оказания политического давления на страны-потребители и транзитные страны. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Это наши западные партнеры постоянно увязывают политику и экономику, вводят односторонние санкции и выдвигают политические требования при предоставлении экономических преференций. Россия такими вещами не занимается. Вопросы поставок российского газа в Молдавию и оплаты за него находятся сугубо в коммерческой плоскости.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" был продлен на пять лет на максимально выгодных для Кишинева условиях. Цена газа для Молдавии сейчас в четыре раза ниже рыночной. С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдавию и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/tranzit-1764395603.html

https://ria.ru/20211223/konstitutsiya-1765055157.html

https://ria.ru/20211202/doktrina-1761824136.html

https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764533046.html

https://ria.ru/20211221/zelenskiy-1764798392.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, украина, нато, россия, алексей полищук