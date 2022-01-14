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На Украине несколько сотен военнослужащих из США и Британии, заявил Лавров
На Украине несколько сотен военнослужащих из США и Британии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
На Украине несколько сотен военнослужащих из США и Британии, заявил Лавров
На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:28
2022-01-14T13:37
в мире
украина
сша
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
киев
снг
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров на пресс-конференции."Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - подчеркнул министр.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html
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"Это нам тоже неприемлемо" – Лавров о возможном размещении западных военных объектов на Украине
"Это нам тоже неприемлемо" – Лавров о возможном размещении западных военных объектов на Украине
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в мире, украина, сша, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, киев, снг, мария захарова, россия, алексей полищук
12:28 14.01.2022 (обновлено: 13:37 14.01.2022)
 
На Украине несколько сотен военнослужащих из США и Британии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: на Украине несколько сотен военнослужащих из США и Британии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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"Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
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В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКиевСНГМария ЗахароваРоссияАлексей Полищук
 
 
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