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Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы
Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы - РИА Новости, 31.12.2021
Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы
Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, сообщил в четверг глава отдела... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T04:03
2021-12-31T05:59
в мире
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javelin (птрк)
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, сообщил в четверг глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.По его словам, Эстония с 2014 года оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения. Теперь, когда российские войска, по утверждению Куймета, якобы концентрируются у границы с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку.Чиновник пояснил, что перед принятием окончательного решения о поставках так называемого фатального вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи также во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тысяч до 130 тысяч евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
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в мире, украина, сша, эстония, javelin (птрк)
04:03 31.12.2021 (обновлено: 05:59 31.12.2021)
 
Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы

Минобороны Эстонии заявило о намерении поставить Украине ракеты Javelin и гаубицы

© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, сообщил в четверг глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.
По его словам, Эстония с 2014 года оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения. Теперь, когда российские войска, по утверждению Куймета, якобы концентрируются у границы с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 миллиметров и боеприпасы к ним", - сказал Куймет в интервью эстонским СМИ.

Чиновник пояснил, что перед принятием окончательного решения о поставках так называемого фатального вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи также во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.
Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тысяч до 130 тысяч евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
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