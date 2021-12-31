https://ria.ru/20211231/javelin-1766257395.html

Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы

Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы - РИА Новости, 31.12.2021

Эстония поставит Украине ракеты Javelin и гаубицы

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, сообщил в четверг глава отдела... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T04:03

2021-12-31T04:03

2021-12-31T05:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, сообщил в четверг глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.По его словам, Эстония с 2014 года оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения. Теперь, когда российские войска, по утверждению Куймета, якобы концентрируются у границы с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку.Чиновник пояснил, что перед принятием окончательного решения о поставках так называемого фатального вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи также во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тысяч до 130 тысяч евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.

https://ria.ru/20211223/javelin-1765033073.html

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в мире, украина, сша, эстония, javelin (птрк)