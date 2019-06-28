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РИА Новости

Как Литва "по-братски" вооружает Украину

08:00
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Константин Севастьянов. Все последние годы Литовская Республика активно снабжает Украину оружием и боеприпасами. Другие страны Евросоюза высказываются против такого экспорта, но Вильнюс объясняет это "помощью братскому украинскому народу, отражающему российскую агрессию".

Отдали то, что самим не годится

На днях самолет ВВС Украины вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов для легкого стрелкового оружия — автоматов, пулеметов. Это дар Литовской Республики Вооруженным силам Украины. Сообщается, что боеприпасы — еще советского производства и для армии самой Литвы, перешедшей на стандарты НАТО, уже не годятся. "Передача этого имущества — часть последовательной и всесторонней поддержки Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", — заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
Подарки такого рода Вильнюс делает Киеву не впервые. Более того, Литва — единственное государство ЕС, занимающееся подобными поставками. В свое время многие европейские страны высказались против экспорта оружия на Украину — в том числе Германия, Франция, Дания, Эстония, Италия, Венгрия. В ноябре 2014 года Даля Грибаускайте, тогда президент Литвы, провела переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Договорились "о поставках конкретных элементов конкретного вооружения".
В начале 2015 года министр обороны Литовской Республики Юозас Олекас подтвердил, что Литва передала украинской армии элементы вооружения, о которых она просила. "Это военные принадлежности, как красиво их назвал президент Петр Порошенко — элементы вооружения. То есть то, что нужно армии Украины", — сказал Олекас.
Министр не конкретизировал, какое именно оружие поступает на Украину из Литвы. Это выяснилось позже: оказалось, что литовские военные расконсервировали запасы длительного хранения. Сотрудник пресс-центра Объединенного штаба Вооруженных сил Литвы Томас Пакальнишкис сказал агентству BNS, что Украине передан груз боеприпасов весом 150 тонн. Речь шла о патронах калибров 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметра, предназначенных для стрельбы из автоматов АК-47, АКМ и АКА-74 системы Калашникова. На Киев легли лишь расходы по доставке.
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте в Киеве
Президент Литвы Даля Грибаускайте в Киеве
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Президент Литвы Даля Грибаускайте в Киеве
В сентябре 2016 года новый российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова подняла этот вопрос на встрече с послом Евросоюза в Москве Вигаудасом Ушацкасом. "Я задала господину послу вопрос о поставке Украине со стороны Литвы 150 тонн боеприпасов — насколько такие поставки соответствуют Минским соглашениям? Он сообщил, что доведет нашу озабоченность до посла Литвы", — пояснила Москалькова.
Тревогу выразило и российское посольство в Литве. Там подчеркнули, что такие действия Вильнюса противоречат международным усилиям по умиротворению ситуации в Донбассе в рамках Минских договоренностей. "Пункт 3 статьи 6 Международного договора о торговле оружием, который, по сути, является детищем Евросоюза, запрещает передачу оружия и боеприпасов, если на момент принятия решения о выдаче разрешения государство — участник договора обладает достоверным знанием о том, что эти вооружения или боеприпасы будут использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц, которые пользуются защитой, или других военных преступлений", — указали в дипведомстве России.

Помощь предоставила пока только Литва

В Вильнюсе, впрочем, критику пропустили мимо ушей — там считают, что, передавая боеприпасы Киеву, не нарушают международных норм. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал критику со стороны Москвы "огромным нахальством".
Поставки продолжились. Одними только патронами дело не ограничилось. Украинские военные не стали скрывать, что Литва поставила им и тяжелое стрелковое вооружение — 86 пулеметов ДШК (калибр 12,7 миллиметра) и 60 пулеметов КПВТ (калибр 14,5 миллиметра). К слову, по классификации стрелкового оружия пулемет КПВТ, предназначенный для установки на бронетранспортерах, уже примыкает к артиллерийскому вооружению. Он предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за легкими укрытиями, а также для поражения воздушных целей.
В августе 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на тот момент Украина извне получила оружие только от Литвы. "С первого дня российской агрессии мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", — сказал Полторак. И Киев дождался чаемой им "поддержки" — но вновь только от Вильнюса.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский военнослужащий во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета на учениях
Украинский военнослужащий во время стрельб из крупнокалиберного пулемета на учениях
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский военнослужащий во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета на учениях
В ноябре 2017 года правительство Литвы решило передать Украине вооружения на сумму 1,93 миллиона евро — в том числе семь тысяч автоматов Калашникова, два миллиона патронов, более 80 пулеметов, а также минометы и противотанковое оружие. В апреле 2018 года литовский премьер Саулюс Сквернялис, совершая рабочий визит на Украину, пообещал: "Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием — но не для того, чтобы показать миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться. Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизнь снайперам, другим военным, гражданским".
Помощь ВСУ пытались сделать в Литве делом общенациональным. Этнический швед с литовским гражданством, глава организации Blue/Yellow Джон (Йонас) Охман в июне 2016 года сообщил, что на пожертвования жителей Литвы закупается современная оптика для украинских снайперов, воюющих против ополчения ДНР и ЛНР. Охман жаловался, что на начальном этапе войны в Донбассе техническое оснащение украинских снайперов было столь низким, что иногда даже им приходилось использовать архаические винтовки Мосина.
Стоит упомянуть, что еще ранее, в октябре 2014 года, тот же Джон Охман говорил о присутствии в рядах ВСУ и "добробатов" этнических литовцев: "Сейчас, к примеру, мы на Украине видим действительно немало литовских военных, занимающихся там различной деятельностью — ну, работают инструкторами и тому подобное. Но они там находятся по своей частной инициативе, а могли быть приглашены официально при поддержке правительства". Впрочем, военный атташе Литвы на Украине Миндаугас Квиклис, а также офицер по связям с общественностью штаба командующего сухопутными войсками Литвы Миндаугас Неймонтас заявления Охмана об участии их соотечественников в войне в Донбассе не подтвердили.

"Позовите — и мы придем"

Волонтеры литовских общественных организаций правого толка обходят квартиры с призывами жертвовать на нужды украинских военных. Своими впечатлениями от такого визита поделился проживающий в Каунасе корреспондент литовского портала BaltNews.lt. Постучавшие в его двери юнцы представились членами "Лиги молодых консерваторов Литвы" и попросили пожертвовать бойцам АТО "трусы, памперсы, бинты, одежду, обувь, одеяла, палатку, продукты длительного хранения: крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло". Услышав в ответ, что запасов продуктов жильцы квартиры давно не делают, а ненужные вещи выкидывают в мусорные контейнеры, "молодые консерваторы" предложили дать для "защитников Европы от российской агрессии" деньги, на которые будет закуплена амуниция украинским солдатам.
Один из волонтеров наставительно произнес: "При определенных условиях солдаты с Украины, как братья, придут на помощь жителям Литвы. Поэтому сегодня литовцы должны поддерживать воюющую Украину".
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Прибалтийская республика также занимается медицинской помощью украинским военным, получившим ранения в ходе конфликта в Донбассе. Они проходят месячный курс лечения в Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном городе Друскининкай. Один из украинских военных, которых подняли на ноги в Литве, Олекса Сокил, выступил с заявлением, что в Евросоюзе один только Вильнюс заслужил право называться настоящим союзником Киева. "Европа, конечно, нас поддержала, но поддержала лишь на словах, а вы — на деле", — поведал Сокил литовцам.
Ранее президент Литовской Республики Даля Грибаускайте сказала, что "героизм" украинских солдат был примером для Литвы: "Вы боретесь не только за себя или свою свободу, вы боретесь за свободу всей Европы. Поэтому помощь вам — это обязанность для нашего народа". Грибаускайте заверила, что Литва готова и в дальнейшем принимать на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
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