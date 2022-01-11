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Туризм
https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html
Израиль открыт для привитых "Спутником": как туда попасть и стоит ли ехать
Израиль открыт для привитых "Спутником": как туда попасть и стоит ли ехать - РИА Новости, 11.01.2022
Израиль открыт для привитых "Спутником": как туда попасть и стоит ли ехать
Израиль наконец-то открылся для россиян, но пока только привитых "Спутником V". Сначала, как сообщает местная радиостанция, эту информацию не разглашали. Сейчас РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
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туризм
израиль
тель-авив
аэрофлот
маршруты - туризм
туристы
туризм
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Израиль наконец-то открылся для россиян, но пока только привитых "Спутником V". Сначала, как сообщает местная радиостанция, эту информацию не разглашали. Сейчас власти уточнили, что туристов ждут, но есть нюансы. В частности, даже вакцинированным необходимо по прибытии платно сдать серологический тест на антитела к COVID-19 — и здесь, в отличие от ПЦР, ждут положительного результата. О том, как попасть на отдых в эту страну, что там изменилось и к каким ограничениям готовиться, — в материале РИА Новости.Когда благоразумие победитС 9 января Израиль готов принимать российских туристов, привитых "Спутником V". Это должно было произойти еще 15 ноября, но из-за "технических и юридических трудностей" и омикрон-штамма дату несколько раз переносили. А в первые дни наступившего года даже прошел слух, что отечественную вакцину не включили в число препаратов, с которыми можно попасть в страну. Чуть позже местное радио это опровергло. Израильское правительство подтвердило, что туристов со "Спутником" пустят.Тем не менее правила въезда вызывают вопросы не только у путешественников и турфирм, но и у профильного министерства Израиля."Сидим и ждем, когда благоразумие победит! Пока у нас тут неразбериха", — признается хозяйка туркомпании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова. По ее словам, много сложностей. "Должно пройти 14 дней после последней (второй или третьей) прививки и не больше месяца с момента вакцинации. То есть в эти две недели нужно как-то умудриться попасть. Для перенесших заболевания условия такие: не больше шести месяцев после болезни и цифровой сертификат, а его выдают только несколько стран в Европе", — перечисляет собеседница. По данным АТОР, в списке государств, чьи справки могут подтвердить, России нет.Петрова уточняет, что 9 января Минтуризма Израиля отправило запрос в Минздрав за разъяснениями по поводу "Спутника". "Будем надеяться, что там отреагируют", — говорит она. Однако пока ответа нет. Подробности есть на сайте Минздрава страны. После двух доз действительно должно пройти не менее 14 дней. Также нужно быть готовым к серьезным проверкам: пройти несколько тестов, исследований, подготовить документы. Затем — карантин.Условия пока следующие: "В Израиле опасаются фальшивок, проверки будут очень серьезными", — подчеркивает гид Елена Чернов-Голдман. Наталия Петрова добавляет: если поймают на подлоге, выдворят и на пять лет закроют въезд. Часто спрашивают: можно ли привиться одобренным ВОЗ препаратом в Израиле. В Минтуризма ответили однозначно: нет. "Для этого нужна местная медстраховка", — пояснили в пресс-службе ведомства.Если во время путешествия по стране у туриста обнаружат COVID-19, его направят в специальный отель, пребывание в котором отдыхающий оплачивает самостоятельно или за счет страховки.Дешевые билеты и дорогой трансферЕсть и другие сложности. Так, в АТОР напоминают, что Россия официально не возобновила авиасообщение с Израилем и туда летают лишь грузопассажирские рейсы. Однако билеты купить можно — и по вполне приемлемым ценам. Системы бронирования предлагают лететь "Аэрофлотом" за 10-12 тысяч в одну сторону.Правда, на месте придется потратиться. "Раньше туристам, хотевшим отдохнуть на Мертвом море, предлагали групповые трансферы из Бен-Гуриона, но компания, с которой мы сотрудничали, еще не приступила к работе. Вариант один: заказать такси, а это достаточно дорого", — говорит Наталия Петрова.Однако до получения результатов анализов пользоваться общественным транспортом нельзя. В такси — только в маске, на заднем сиденье и с открытыми окнами. Поездка до курорта Мертвого моря Эйн-Бокек обойдется примерно в 200 долларов (почти 15 тысяч рублей). Есть предложения и за 18-19 тысяч (зависит от компании, дня недели, времени суток). То есть может быть даже дороже, чем авиабилет. Проще, если тур групповой: тогда компании организовывают общий трансфер. Но пока массовый поток из России явно не ожидается.Российским туристам готовят спецценыОтели подорожали, туркомпании пытаются договориться о скидках. "Сейчас уникальная ситуация: доллар падает, шекель растет, — рассказывает Наталия Петрова. — Раньше у нас были специальные цены для русского рынка, и, надеюсь, отельеры вернутся к этой схеме".В общем, пока со стоимостью отдыха не очень ясно. Все зависит от продолжительности, уровня гостиниц, количества человек, переездов, экскурсий.Ужин по цене авиабилетаКафе и рестораны тоже подорожали, но сэкономить можно. "В будни я бы советовала на обед взять бизнес-ланч. В кафе у моря его может не быть, надо чуть-чуть вглубь пройти. Цена — 50-60 шекелей, около 20 долларов", — уточняет Наталия.По ее словам, в ресторане на берегу моря в Тель-Авиве два горячих, салат, закуска и два бокала вина обойдутся примерно в 400 шекелей (130 долларов). В Бат-Яме и Нетании немного дешевле.В Иерусалиме тот же заказ — около 100 долларов. Но, напоминают эксперты, всегда есть пицца и шаурма.Новый старый Израиль: от туннелей Стены Плача до улиц Тель-АвиваДалеко не все компании и гостиницы заработали в полную силу, но гиды очень ждут россиян, готовятся, продумывают маршруты.В Минтуризма отметили, что старый аэропорт в Эйлате реконструировали, оборудовав там выставочный центр.В Иерусалиме анонсировали маршрут в подземных туннелях Стены Плача: предлагают ознакомиться с впечатляющим общественным зданием, которому две тысячи лет (эпоха Второго Храма).В Тель-Авиве расширили сеть велодорожек. Там, где проходила Османская железная дорога, открыли городской парк Ха-Месила, многие улицы сделали пешеходными.На краю самого большого эрозийного кратера в мире в Мицпе-Рамон теперь смотровая площадка. В Нетании — новая художественная галерея Tel Hai. Помимо выставок, здесь организуют ярмарки и распродажи, выступления уличных музыкантов, проводят бесплатные творческие занятия и мастер-классы. В Акко реконструировали район порта.Страна практически вернулась к нормальной жизни. В Тель-Авиве, хотя и нет туристов, ресторанчики, бары забиты, на улицах многолюдно. "Все такие же доброжелательные, открытые, как и раньше, город веселится и не сильно думает о "короне", — говорит Наталия Петрова."Израиль — один из мировых лидеров по темпам вакцинации (двумя дозами привились более 60 процентов населения)", — подчеркивает Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ. Так что туристы могут отдыхать совершенно спокойно.
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08:00 11.01.2022 (обновлено: 08:11 11.01.2022)
 

Израиль открыт для привитых "Спутником": как туда попасть и стоит ли ехать

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana FriedlanderСерфинг в Тель-Авиве
Серфинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Израиль наконец-то открылся для россиян, но пока только привитых "Спутником V". Сначала, как сообщает местная радиостанция, эту информацию не разглашали. Сейчас власти уточнили, что туристов ждут, но есть нюансы. В частности, даже вакцинированным необходимо по прибытии платно сдать серологический тест на антитела к COVID-19 — и здесь, в отличие от ПЦР, ждут положительного результата. О том, как попасть на отдых в эту страну, что там изменилось и к каким ограничениям готовиться, — в материале РИА Новости.

Когда благоразумие победит

С 9 января Израиль готов принимать российских туристов, привитых "Спутником V". Это должно было произойти еще 15 ноября, но из-за "технических и юридических трудностей" и омикрон-штамма дату несколько раз переносили. А в первые дни наступившего года даже прошел слух, что отечественную вакцину не включили в число препаратов, с которыми можно попасть в страну. Чуть позже местное радио это опровергло. Израильское правительство подтвердило, что туристов со "Спутником" пустят.
Тем не менее правила въезда вызывают вопросы не только у путешественников и турфирм, но и у профильного министерства Израиля.
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"Сидим и ждем, когда благоразумие победит! Пока у нас тут неразбериха", — признается хозяйка туркомпании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова.
По ее словам, много сложностей. "Должно пройти 14 дней после последней (второй или третьей) прививки и не больше месяца с момента вакцинации. То есть в эти две недели нужно как-то умудриться попасть. Для перенесших заболевания условия такие: не больше шести месяцев после болезни и цифровой сертификат, а его выдают только несколько стран в Европе", — перечисляет собеседница. По данным АТОР, в списке государств, чьи справки могут подтвердить, России нет.
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Петрова уточняет, что 9 января Минтуризма Израиля отправило запрос в Минздрав за разъяснениями по поводу "Спутника". "Будем надеяться, что там отреагируют", — говорит она. Однако пока ответа нет.

В пресс-службе Министерства по туризму Израиля РИА Новости сообщили: "В этот раз мы, к сожалению, не комментируем правила въезда".

Подробности есть на сайте Минздрава страны. После двух доз действительно должно пройти не менее 14 дней.
Также нужно быть готовым к серьезным проверкам: пройти несколько тестов, исследований, подготовить документы. Затем — карантин.
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Условия пока следующие:
  • В течение 72 часов до вылета необходимо сдать ПЦР-тест (или "экспресс" в течение 24 часов). Заполнить онлайн-форму декларации о въезде в Израиль (за двое суток).
  • В Израиле — ПЦР-тест и серологическое исследование на антитела. Не выходить из отеля до получения результатов (обещают уложиться в 24 часа).
  • "Мы рекомендуем заранее сдать серологический анализ в стране вылета", — уточняют в Минтуризма Израиля. Без антител туристов отправят на карантин или попросят улететь обратно.
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"В Израиле опасаются фальшивок, проверки будут очень серьезными", — подчеркивает гид Елена Чернов-Голдман. Наталия Петрова добавляет: если поймают на подлоге, выдворят и на пять лет закроют въезд.

"Настоятельно рекомендую воздержаться от любых махинаций со справками", — предупреждает она.

Часто спрашивают: можно ли привиться одобренным ВОЗ препаратом в Израиле. В Минтуризма ответили однозначно: нет. "Для этого нужна местная медстраховка", — пояснили в пресс-службе ведомства.
Если во время путешествия по стране у туриста обнаружат COVID-19, его направят в специальный отель, пребывание в котором отдыхающий оплачивает самостоятельно или за счет страховки.
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Дешевые билеты и дорогой трансфер

Есть и другие сложности. Так, в АТОР напоминают, что Россия официально не возобновила авиасообщение с Израилем и туда летают лишь грузопассажирские рейсы. Однако билеты купить можно — и по вполне приемлемым ценам. Системы бронирования предлагают лететь "Аэрофлотом" за 10-12 тысяч в одну сторону.
Правда, на месте придется потратиться. "Раньше туристам, хотевшим отдохнуть на Мертвом море, предлагали групповые трансферы из Бен-Гуриона, но компания, с которой мы сотрудничали, еще не приступила к работе. Вариант один: заказать такси, а это достаточно дорого", — говорит Наталия Петрова.
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Однако до получения результатов анализов пользоваться общественным транспортом нельзя. В такси — только в маске, на заднем сиденье и с открытыми окнами.
Поездка до курорта Мертвого моря Эйн-Бокек обойдется примерно в 200 долларов (почти 15 тысяч рублей). Есть предложения и за 18-19 тысяч (зависит от компании, дня недели, времени суток). То есть может быть даже дороже, чем авиабилет.
Проще, если тур групповой: тогда компании организовывают общий трансфер. Но пока массовый поток из России явно не ожидается.
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Российским туристам готовят спеццены

Отели подорожали, туркомпании пытаются договориться о скидках. "Сейчас уникальная ситуация: доллар падает, шекель растет, — рассказывает Наталия Петрова. — Раньше у нас были специальные цены для русского рынка, и, надеюсь, отельеры вернутся к этой схеме".
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"Запросили у сетевых и наиболее популярных отелей спеццены для России — они всегда были ниже", — подтверждает представитель одного из ведущих туроператоров Израиля Atlantis.

В общем, пока со стоимостью отдыха не очень ясно. Все зависит от продолжительности, уровня гостиниц, количества человек, переездов, экскурсий.
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Ужин по цене авиабилета

Кафе и рестораны тоже подорожали, но сэкономить можно. "В будни я бы советовала на обед взять бизнес-ланч. В кафе у моря его может не быть, надо чуть-чуть вглубь пройти. Цена — 50-60 шекелей, около 20 долларов", — уточняет Наталия.
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По ее словам, в ресторане на берегу моря в Тель-Авиве два горячих, салат, закуска и два бокала вина обойдутся примерно в 400 шекелей (130 долларов). В Бат-Яме и Нетании немного дешевле.
В Иерусалиме тот же заказ — около 100 долларов. Но, напоминают эксперты, всегда есть пицца и шаурма.
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Новый старый Израиль: от туннелей Стены Плача до улиц Тель-Авива

Далеко не все компании и гостиницы заработали в полную силу, но гиды очень ждут россиян, готовятся, продумывают маршруты.
В Минтуризма отметили, что старый аэропорт в Эйлате реконструировали, оборудовав там выставочный центр.
В Иерусалиме анонсировали маршрут в подземных туннелях Стены Плача: предлагают ознакомиться с впечатляющим общественным зданием, которому две тысячи лет (эпоха Второго Храма).
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На краю самого большого эрозийного кратера в мире в Мицпе-Рамон теперь смотровая площадка. В Нетании — новая художественная галерея Tel Hai. Помимо выставок, здесь организуют ярмарки и распродажи, выступления уличных музыкантов, проводят бесплатные творческие занятия и мастер-классы. В Акко реконструировали район порта.
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Страна практически вернулась к нормальной жизни. В Тель-Авиве, хотя и нет туристов, ресторанчики, бары забиты, на улицах многолюдно. "Все такие же доброжелательные, открытые, как и раньше, город веселится и не сильно думает о "короне", — говорит Наталия Петрова.
"Израиль — один из мировых лидеров по темпам вакцинации (двумя дозами привились более 60 процентов населения)", — подчеркивает Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ. Так что туристы могут отдыхать совершенно спокойно.
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