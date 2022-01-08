https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html
Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным "Спутником" туристам
Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным "Спутником" туристам - РИА Новости, 08.01.2022
Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным "Спутником" туристам
Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID "Спутником", смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:37
2022-01-08T15:37
2022-01-08T17:51
вакцинация
израиль
здоровье - общество
армия обороны израиля
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID "Спутником", смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве."Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля", - говорится в сообщении дипмиссии.Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются "технические нюансы", которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым "Спутником", необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.Вопросы въезда туристов из России потребуют "дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран", отмечает дипмиссия РФ. "В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей", - отмечает посольство.Ранее в четверг радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" сообщила, что привитые вакцинной "Спутник V" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января. По данным радиостанции, Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником V", несмотря на возражения министерства здравоохранения.Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
https://ria.ru/20220103/izrail-1766475842.html
https://ria.ru/20220102/vaktsinatsiya-1766447968.html
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вакцинация, израиль, здоровье - общество, армия обороны израиля, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
15:37 08.01.2022 (обновлено: 17:51 08.01.2022)
Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным "Спутником" туристам
Израиль разрешил с 9 января въезжать в страну вакцинированным "Спутником" туристам
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости.
Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID "Спутником", смогут въезжать в Израиль
с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве.
"Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля", - говорится в сообщении дипмиссии.
Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.
При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются "технические нюансы", которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым "Спутником", необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.
Вопросы въезда туристов из России потребуют "дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран", отмечает дипмиссия РФ. "В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России
сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей", - отмечает посольство.
Ранее в четверг радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ
" сообщила, что привитые вакцинной "Спутник V" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января. По данным радиостанции, Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником V", несмотря на возражения министерства здравоохранения.
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.