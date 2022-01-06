https://ria.ru/20220106/izrail-1766725382.html

Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль

Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль - РИА Новости, 06.01.2022

Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль

Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:37

2022-01-06T12:37

2022-01-06T19:47

туризм

израиль

новости - туризм

туристы

туризм

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762885661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_793d08e325bebf181c96027079c11705.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ"."С воскресенья вакцинированные туристы смогут въехать в Израиль. Из-за дипломатической деликатности: Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником", несмотря на возражения министерства здравоохранения и то, что вакцина не была одобрена (американским регулятором – Прим. ред.) FDA", — говорится в сообщении.Отмечается, что это решение "просили сохранять в тайне".Ранее источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Иностранцам из "красных" стран — с высоким уровнем заболеваемости — въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.

https://ria.ru/20220103/izrail-1766475842.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"