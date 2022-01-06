Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220106/izrail-1766725382.html
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль - РИА Новости, 06.01.2022
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:37
2022-01-06T19:47
туризм
израиль
новости - туризм
туристы
туризм
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762885661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_793d08e325bebf181c96027079c11705.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ"."С воскресенья вакцинированные туристы смогут въехать в Израиль. Из-за дипломатической деликатности: Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником", несмотря на возражения министерства здравоохранения и то, что вакцина не была одобрена (американским регулятором – Прим. ред.) FDA", — говорится в сообщении.Отмечается, что это решение "просили сохранять в тайне".Ранее источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Иностранцам из "красных" стран — с высоким уровнем заболеваемости — въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.
https://ria.ru/20220103/izrail-1766475842.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762885661_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8d844c6270f106528cbe07acfea6d132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:37 06.01.2022 (обновлено: 19:47 06.01.2022)
 
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль

Израильская радиостанция: привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль

© AP Photo / Ariel SchalitДевушки в защитных масках в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль
Девушки в защитных масках в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".
"С воскресенья вакцинированные туристы смогут въехать в Израиль. Из-за дипломатической деликатности: Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником", несмотря на возражения министерства здравоохранения и то, что вакцина не была одобрена (американским регулятором – Прим. ред.) FDA", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение "просили сохранять в тайне".
Ранее источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
Иностранцам из "красных" стран — с высоким уровнем заболеваемости — въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 13:09Туризм
Израиль с 9 января разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам
 
ТуризмИзраильНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
Лента новостейМолния
Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом