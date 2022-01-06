https://ria.ru/20220106/izrail-1766725382.html
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль - РИА Новости, 06.01.2022
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:37
2022-01-06T12:37
2022-01-06T19:47
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вакцина "спутник v"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ"."С воскресенья вакцинированные туристы смогут въехать в Израиль. Из-за дипломатической деликатности: Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником", несмотря на возражения министерства здравоохранения и то, что вакцина не была одобрена (американским регулятором – Прим. ред.) FDA", — говорится в сообщении.Отмечается, что это решение "просили сохранять в тайне".Ранее источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Иностранцам из "красных" стран — с высоким уровнем заболеваемости — въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.
https://ria.ru/20220103/izrail-1766475842.html
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израиль, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:37 06.01.2022 (обновлено: 19:47 06.01.2022)
Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
Израильская радиостанция: привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Привитые вакциной "Спутник" иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января, сообщила радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".
"С воскресенья вакцинированные туристы смогут въехать в Израиль. Из-за дипломатической деликатности: Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных "Спутником", несмотря на возражения министерства здравоохранения и то, что вакцина не была одобрена (американским регулятором – Прим. ред.) FDA", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение "просили сохранять в тайне".
Ранее источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
Иностранцам из "красных" стран — с высоким уровнем заболеваемости — въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.