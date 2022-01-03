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Туризм
https://ria.ru/20220103/izrail-1766475842.html
Израиль с 9 января разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам
Израиль с 9 января разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам - РИА Новости, 03.01.2022
Израиль с 9 января разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:09
2022-01-03T13:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения."Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из "оранжевых" стран (с умеренным уровнем заболеваемости - ред.) смогут получить разрешение на въезд", - говорится в сообщении ведомства.Источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января."К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", - сказал источник.Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости - въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.
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в мире, израиль, сша, швейцария, россия, коронавирус covid-19
13:09 03.01.2022 (обновлено: 13:23 03.01.2022)
 
Израиль с 9 января разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам

Израиль с 9 января разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
"Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из "оранжевых" стран (с умеренным уровнем заболеваемости - ред.) смогут получить разрешение на въезд", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.
"К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", - сказал источник.
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Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
Иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости - въезд будет запрещен. В настоящий момент "красными" по определению израильского минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.
 
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