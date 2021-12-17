14:38 17.12.2021 (обновлено: 15:06 17.12.2021)
Боль в ухе. О чем сигнализирует и как избавиться – советы врачей
© Depositphotos / marketing.lasers@ya.ruБолит ухо у взрослого: почему стреляет и отдает в ухе, что делать, чем лечить
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если болит ухо с одной стороны или сразу с обеих, нельзя откладывать поход к отоларингологу: промедление может обернуться хроническим отитом, иногда — даже менингитом. Почему стреляет и отдает в ухо у взрослого, как лечить воспаление и что делать, если боль возникает несколько раз в год, -- в материале РИА Новости.
Что нужно знать о боли в ухе
Резкая, ноющая, стреляющая или отдающая в голову ушная боль называется оталгией. Неприятные ощущения у взрослых возникают чаще всего как следствие воспаления или травмы, у детей — как результат попадания в ухо воды или инородного предмета: колпачка от ручки, ватного шарика и т.д.
Боль в ушах проявляет себя по-разному, возникая:
- —однократно под воздействием внешних факторов. Так бывает, когда в уши затекает вода. Такая боль проходит сама довольно быстро;
- —эпизодически как временная реакция организма на переохлаждение. В такой ситуации боль проходит через пару часов;
- —периодически от одного до нескольких раз в год на фоне перенесенных болезней, травм и т.д. В этих случаях эффективное лечение невозможно без медицинского вмешательства.
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У взрослых
Боль в ухе у взрослых людей вызвана разными причинами: повреждение органов слуха, ушибы головы, воспаления верхних и нижних дыхательных путей, вирусная или бактериальная инфекция, физические травмы и различные патологии. Даже насморк способен вызывать дискомфорт, говорит отоларинголог Юлия Антипова:
"Когда у человека искривлена носовая перегородка, частой причиной ушной боли становится насморк. При искривлении носовая труба воспаляется, отекает и перекрывает доступ воздуха в полость среднего уха. Возникает разница давления внутри и снаружи уха, что заставляет барабанную перепонку втягиваться. Происходит раздражение нервных окончаний, из-за чего к боли приводит попытка высморкаться. Помимо этого, болезненность нередко провоцируют гаймориты и бронхиты, которые в последнее время появляются особенно часто на фоне коронавирусной инфекции", — поясняет эксперт.
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У детей
Боль в ушах у детей, так же как и у взрослых, возникает под действием внешних и внутренних факторов. К первым можно отнести влияние извне, ко вторым — воспалительные процессы внутри организма:
"У детей чаще всего боли в ухе возникают в результате увеличения лимфоидной ткани в носоглотке. Когда детский организм знакомится с инфекциями, происходит воспаление носоглоточной миндалины (аденоиды), затрудняющее дыхание, приводящее к проблемам со слухом и другим расстройствам", — отмечает эксперт.
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Возможные причины
Лечение ушной боли невозможно без установления причины, вызвавшей дискомфорт. К основным причинам, побуждающим человека посетить отоларинголога, относятся:
- —Отит — воспаление в ухе, характеризующееся тупой, стреляющей или пульсирующей болью в одном, иногда в обоих ушах. Боль может отдавать в голову, затылок, виски и зубы. В зависимости от места возникновения различают три вида отита:
- 1Наружный. Воспаление поражает ушную раковину, слуховой проход, барабанную перепонку. Сопровождается болью, покраснением, отеком и сужением слухового прохода, иногда выделением гноя, снижением слуха. Основная причина — попадание инфекции.
- 2Средний. Поражает среднее ухо — полость между барабанной перепонкой и внутренним ухом. Характеризуется резкой болью, повышением температуры, снижением аппетита, нарушением сна. Чаще всего к отиту среднего уха приводят вирусы (гриппа, аденовирус и пр.) и бактериальные инфекции, риниты и ангина.
- 3Воспаление внутреннего уха (лабиринт). Эта область отвечает за слух и вестибулярный аппарат. Характеризуется нарушением координации, головокружением, шумом в ушах, тошнотой. Возникает при травмах, вирусной или бактериальной инфекции (стрептококке, пневмококке, менингококке).
- —Евстахиит. При евстахиите отекает слизистая оболочка слуховой трубы и, возможно, полость среднего уха. Симптомы заболевания: тупая боль, заложенность и ощущение переливания воды в ухе. Отличительный симптом — ощущение резонанса между своим голосом и его восприятием ухом (аутофония).
- —Травмы уха: механические, акустические, баротравма. Механические связаны с физическими повреждениями, например, черепно-мозговой травмой из-за аварии. Характеризуются острой пульсирующей болью в ухе, потерей слуха, кровотечением.
Акустическая травма возникает при очень сильном музыкальном воздействии, полученном после концерта или при длительном ношении наушников.
От баротравмы страдают при авиаперелетах:
"Когда самолет набирает высоту или снижается, происходит резкая смена давления, — объясняет отоларинголог Юлия Антипова. — Слуховая труба не успевает отреагировать, пропустив через себя воздух, чтобы выровнять давление, возникающее в области среднего уха. Из-за этого боли возникают даже у здорового человека".
Девушка страдает от боли в ухе во время полета на самолете
- —Инородное тело.
Непрекращающиеся сильные боли, сопряженные с потерей слуха, иногда с выделением крови или гноя, возникают из-за образования в ухе серной пробки, при попадании внутрь чужеродного предмета (насекомого, детали от конструктора и т.д).
- —Опухоли уха.
Основные симптомы новообразований: разная по характеру боль, появление шума в ухе, кровотечение.
- —Неврологические заболевания.
При невралгии воспаляются нервные окончания как наружного, так среднего и даже внутреннего уха. В зависимости от того, какие нервные окончания воспалены, невралгия может сопровождаться: пульсирующей и отдающей в висок болью, звоном в ушах, головокружением, тошнотой, проблемой с координацией и пр.
- —Осложнения после приема лекарств.
Фармацевтическая терапия может иметь негативные последствия при бесконтрольном приеме лекарств, не сочетающихся друг с другом.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
Симптоматика: боль и шум, нередко двусторонние нарушения вестибулярной функции, снижение слуха.
- —Эпидемический паротит, известный как "свинка", — острая инфекционная болезнь, поражающая преимущественно слюнные железы. Болевой синдром при паротите распространяется и на ухо, проявляясь особенно сильно при ощупывании воспаленной области, жевании и даже речи.
Симптомы
Симптомы ушной боли зависят от их причины. Дискомфорт от воды, попавшей в уши, обычно проходит самостоятельно за несколько дней. Если же появившаяся в ухе боль не утихает в течение трех дней, обязательно нужен медицинский осмотр.
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Симптомы оталгии, при которых требуется консультация:
- —гнойные и кровянистые выделения из слухового прохода;
- —покраснение и зуд в ушной раковине;
- —боль при жевании;
- —проблемы со слухом и координацией;
- —пульсирующая боль, отдающая в шею, затылок, виски.
При появлении любого из тревожных симптомов важно сразу обратится к врачу, подчеркивает отоларинголог Юлия Антипова: "Чем раньше человек обратится к специалисту, тем быстрее начнет действовать назначенное им лечение. Терпеть ушную боль не стоит!"
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Что делать в домашних условиях
Если ушная боль застала в командировке и поход к врачу откладывается, облегчить симптомы можно в домашних условиях. Но использовать следует назальные средства, а не капли в уши, говорит эксперт:
"С учетом того, что большинство проблем связаны с отеком слуховой трубы, сосудосуживающие препараты помогут снизить болевые ощущения. До визита к врачу можно использовать сосудосуживающий спрей для носа или противовоспалительные нестероидные препараты. А вот капать в уши без осмотра нельзя, поскольку существует риск не ослабить, а усилить боль, если в перепонке возникло отверстие (перфорация)", — уточняет отоларинголог Юлия Антипова.
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Диагностика
Постановка диагноза — задача отоларинголога. В рамках первого визита врач собирает анамнез, оценивает состояние наружного уха, слухового прохода, барабанной перепонки. Для уточнения диагноза пациента направляют на диагностику, которая может представлять собой одно или комплекс исследований:
- —аудиометрия — измерение остроты слуха и слуховой чувствительности к волнам разной частоты;
- —отоскопия;
- —риноскопия (изучение носовой полости) и эндоскопия носовой полости и носоглотки;
- —компьютерная томография костей черепа;
- —магнитно-резонансная томография головного мозга;
- —сдача анализов при гнойных выделениях, паротите, опухолях.
При серьезной патологии к лечению подключаются врачи другого профиля: онколог, травматолог, стоматолог, невролог, челюстно-лицевой хирург и т.д.
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Лечение
Лечение ушной боли проводят двумя методами: традиционным или консервативным, и хирургическим.
В первом случае пациенту назначают:
- —специальные препараты: противовоспалительные, антибактериальные, противоаллергические, седативные и пр.;
- —введение различных препаратов в слуховой проход;
- —пневмомассаж, лазерную или ультравысокочастотную терапию.
Хронические отиты, тяжелые последствия механических травм, абсцессы, холестеатомы (опухолевидные образования среднего уха) служат поводом для оперативного вмешательства. В числе основных хирургических манипуляций, применяемых для лечения:
- —миринготомия или прокол барабанной перепонки для ослабления болей и профилактики осложнений, возникающих в полости среднего уха при давлении отделяемого гноя;
- —мирингопластика — восстановление барабанной перепонки;
- —тимпанопластика и стапедопластика — санирование среднего уха, при котором восстанавливают положение косточек.
Важно помнить, что самолечение ушной боли может ухудшить состояние.
Осложнения
Осложнения болей в ушах опасны. Среди них: развитие гнойного отита, тугоухость и даже потеря слуха, в особо тяжелых случаях развивается парез лицевого нерва, менингит, нарушается работа сердца, почек и т.д.
© Depositphotos / marketing.lasers@ya.ruБолит ухо у взрослого: почему стреляет и отдает в ухе, что делать, чем лечить
Болит ухо у взрослого: почему стреляет и отдает в ухе, что делать, чем лечить
"Прежде всего, осложнение ушной боли заключается в ее хронизации. Чем дольше человек не обращается к врачу, тем выше вероятность повторов боли как при невралгии, так и при действии незначительного провоцирующего фактора. Из-за несвоевременной диагностики и лечения патология прогрессирует, переходя в более тяжелые формы. Например, выделения из уха могут сигнализировать как о хронической форме отита, так и о воспалении внутреннего уха, способного в некоторых случаях перейти в отогенный менингит", — уточняет врач-отоларинголог Юлия Антипова.
Профилактика
Предупредить повторное появление ушной боли можно с помощью простых правил профилактики оталгии:
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- 1Убирать серу только снаружи слухового прохода у козелка, используя полотенце или ушную палочку.
- 2Не пытаться самостоятельно удалить посторонний предмет, попавший в ухо.
- 3После плавания и купания необходимо высушить уши, промокнув их полотенцем. Если в ухе осталась вода, следует ее вытряхнуть, наклонив голову в нужную сторону.
- 4Избегать переохлаждения, не отказываться от шапок и шарфов в холодное время года.
- 5При сильной заложенности ушей во время авиаперелетов использовать сосудосуживающие капли для носа, жевать жевательную резинку.
Мальчик в одном из дворов Москвы