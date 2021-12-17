https://ria.ru/20211217/bol-1764224505.html

Боль в ухе. О чем сигнализирует и как избавиться – советы врачей

Болит ухо у взрослого: почему стреляет и отдает в ухе, что делать, чем лечить

Боль в ухе. О чем сигнализирует и как избавиться – советы врачей

Если болит ухо с одной стороны или сразу с обеих, нельзя откладывать поход к отоларингологу: промедление может обернуться хроническим отитом, иногда — даже... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:38

2021-12-17T14:38

2021-12-17T15:06

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если болит ухо с одной стороны или сразу с обеих, нельзя откладывать поход к отоларингологу: промедление может обернуться хроническим отитом, иногда — даже менингитом. Почему стреляет и отдает в ухо у взрослого, как лечить воспаление и что делать, если боль возникает несколько раз в год, -- в материале РИА Новости.Что нужно знать о боли в ухеРезкая, ноющая, стреляющая или отдающая в голову ушная боль называется оталгией. Неприятные ощущения у взрослых возникают чаще всего как следствие воспаления или травмы, у детей — как результат попадания в ухо воды или инородного предмета: колпачка от ручки, ватного шарика и т.д.Боль в ушах проявляет себя по-разному, возникая:У взрослыхБоль в ухе у взрослых людей вызвана разными причинами: повреждение органов слуха, ушибы головы, воспаления верхних и нижних дыхательных путей, вирусная или бактериальная инфекция, физические травмы и различные патологии. Даже насморк способен вызывать дискомфорт, говорит отоларинголог Юлия Антипова:"Когда у человека искривлена носовая перегородка, частой причиной ушной боли становится насморк. При искривлении носовая труба воспаляется, отекает и перекрывает доступ воздуха в полость среднего уха. Возникает разница давления внутри и снаружи уха, что заставляет барабанную перепонку втягиваться. Происходит раздражение нервных окончаний, из-за чего к боли приводит попытка высморкаться. Помимо этого, болезненность нередко провоцируют гаймориты и бронхиты, которые в последнее время появляются особенно часто на фоне коронавирусной инфекции", — поясняет эксперт.У детейБоль в ушах у детей, так же как и у взрослых, возникает под действием внешних и внутренних факторов. К первым можно отнести влияние извне, ко вторым — воспалительные процессы внутри организма:Возможные причиныЛечение ушной боли невозможно без установления причины, вызвавшей дискомфорт. К основным причинам, побуждающим человека посетить отоларинголога, относятся:Акустическая травма возникает при очень сильном музыкальном воздействии, полученном после концерта или при длительном ношении наушников.От баротравмы страдают при авиаперелетах:Непрекращающиеся сильные боли, сопряженные с потерей слуха, иногда с выделением крови или гноя, возникают из-за образования в ухе серной пробки, при попадании внутрь чужеродного предмета (насекомого, детали от конструктора и т.д).Основные симптомы новообразований: разная по характеру боль, появление шума в ухе, кровотечение.При невралгии воспаляются нервные окончания как наружного, так среднего и даже внутреннего уха. В зависимости от того, какие нервные окончания воспалены, невралгия может сопровождаться: пульсирующей и отдающей в висок болью, звоном в ушах, головокружением, тошнотой, проблемой с координацией и пр.Фармацевтическая терапия может иметь негативные последствия при бесконтрольном приеме лекарств, не сочетающихся друг с другом.Симптоматика: боль и шум, нередко двусторонние нарушения вестибулярной функции, снижение слуха.СимптомыСимптомы ушной боли зависят от их причины. Дискомфорт от воды, попавшей в уши, обычно проходит самостоятельно за несколько дней. Если же появившаяся в ухе боль не утихает в течение трех дней, обязательно нужен медицинский осмотр.Симптомы оталгии, при которых требуется консультация:При появлении любого из тревожных симптомов важно сразу обратится к врачу, подчеркивает отоларинголог Юлия Антипова: "Чем раньше человек обратится к специалисту, тем быстрее начнет действовать назначенное им лечение. Терпеть ушную боль не стоит!"Что делать в домашних условияхЕсли ушная боль застала в командировке и поход к врачу откладывается, облегчить симптомы можно в домашних условиях. Но использовать следует назальные средства, а не капли в уши, говорит эксперт:ДиагностикаПостановка диагноза — задача отоларинголога. В рамках первого визита врач собирает анамнез, оценивает состояние наружного уха, слухового прохода, барабанной перепонки. Для уточнения диагноза пациента направляют на диагностику, которая может представлять собой одно или комплекс исследований:При серьезной патологии к лечению подключаются врачи другого профиля: онколог, травматолог, стоматолог, невролог, челюстно-лицевой хирург и т.д.ЛечениеЛечение ушной боли проводят двумя методами: традиционным или консервативным, и хирургическим.В первом случае пациенту назначают:Хронические отиты, тяжелые последствия механических травм, абсцессы, холестеатомы (опухолевидные образования среднего уха) служат поводом для оперативного вмешательства. В числе основных хирургических манипуляций, применяемых для лечения:Важно помнить, что самолечение ушной боли может ухудшить состояние.ОсложненияОсложнения болей в ушах опасны. Среди них: развитие гнойного отита, тугоухость и даже потеря слуха, в особо тяжелых случаях развивается парез лицевого нерва, менингит, нарушается работа сердца, почек и т.д.ПрофилактикаПредупредить повторное появление ушной боли можно с помощью простых правил профилактики оталгии:

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https://radiosputnik.ria.ru/20201015/gradusnik-1579818959.html

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https://ria.ru/20211203/kapli-1762111586.html

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https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html

https://rsport.ria.ru/20211130/prostuda-1761334285.html

https://ria.ru/20210412/ushi-1727826107.html

https://ria.ru/20211216/poloskanie-1764128404.html

https://ria.ru/20200825/ushi-1576265865.html

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здоровье - общество, боль, врачи, уши