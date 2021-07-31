https://ria.ru/20210731/zdorove-1743728692.html
Оториноларинголог предупредил об опасности ангины и отитов во время жары
Оториноларинголог предупредил об опасности ангины и отитов во время жары - РИА Новости, 31.07.2021
Оториноларинголог предупредил об опасности ангины и отитов во время жары
Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, а наружный отит может возникнуть после купания в грязном... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:09
2021-07-31T08:09
2021-07-31T08:09
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, а наружный отит может возникнуть после купания в грязном водоеме, сообщил РИА Новости заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев."Заболеть от жары" звучит не намного реже, чем "простыл на холоде". Как бы странно это ни казалось, но летом риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, так как вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса", - рассказал Артемьев.Он отметил, что без полноценного лечения ангина опасна развитием осложнений: как местными, например, паратонзиллярный абсцесс, перитонзиллит, лечение которых потребует срочного хирургического вмешательства, так и отсроченными – влияние хронического тонзиллита на другие органы и системы. Пациентам показан постельный режим, теплое обильное питье, легкая и щадящая диета. В ряде случаев может быть показана антибактериальная терапия, для подбора которой необходимо обратиться к врачу. Дополнительно может проводиться местное симптоматичное лечение и орошение миндалин противовоспалительными препаратами.По его словам, средний отит может развиться после перелета на самолете, например, если дыхание носом по какой-то причине затруднено и нос заложен. При возникновении заложенности уха в полете можно зевнуть, сделать глоток воды, рассасывать леденец. В случае, если это не помогло и дискомфорт в ухе сохраняется после полета, то не стоит ждать пока он пройдет самостоятельно.Собеседник агентства подчеркнул, что при возникновении боли и заложенности в ухе нельзя заниматься самолечением. В ряде случаев боль в ухе может быть симптомом и других заболеваний, например, травмы и разрыва барабанной перепонки, и в таком случае закапывание лекарственных препаратов в ухо может быть губительным для слуха."И, конечно, отдельно стоит упомянуть про лечение острого ринита и гайморита, которые тоже могут возникнуть у вас летом как результат аллергической реакции или ОРВИ. Существует достаточно распространенный "народный метод" лечения и профилактики - это промывание носа водой из моря. Безусловно, морская вода по своему водно-солевому балансу благоприятно воздействует на слизистую носа, но не стоит забывать о том, что она содержит и микрофлору. Промывание и вливание морской воды в нос может привести не к желаемому лечебному и оздоровительному эффекту, а к размножению попавших в пазуху носа вместе с водой бактерий, к развитию воспаления", - добавил Артемьев.
https://ria.ru/20210730/zhara-1743537078.html
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Оториноларинголог предупредил об опасности ангины и отитов во время жары
Оториноларинголог Михаил Артемьев предупредил о риске развития некоторых ЛОР-заболеваний в жару
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, а наружный отит может возникнуть после купания в грязном водоеме, сообщил РИА Новости заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев.
"Заболеть от жары" звучит не намного реже, чем "простыл на холоде". Как бы странно это ни казалось, но летом риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, так как вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса", - рассказал Артемьев.
Он отметил, что без полноценного лечения ангина опасна развитием осложнений: как местными, например, паратонзиллярный абсцесс, перитонзиллит, лечение которых потребует срочного хирургического вмешательства, так и отсроченными – влияние хронического тонзиллита на другие органы и системы. Пациентам показан постельный режим, теплое обильное питье, легкая и щадящая диета. В ряде случаев может быть показана антибактериальная терапия, для подбора которой необходимо обратиться к врачу. Дополнительно может проводиться местное симптоматичное лечение и орошение миндалин противовоспалительными препаратами.
"Вторая по распространенности "летняя" проблема - это отит. Бытует ошибочное мнение, что отит возникает из-за переохлаждения или, как говорят, "продуло ухо". Наружный отит происходит из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в водоемах, озерах, реках, без которого сложно представить летний досуг, загрязненная вода и бактерии попадают в слуховой проход и вызывают воспаление", - рассказал Артемьев.
По его словам, средний отит может развиться после перелета на самолете, например, если дыхание носом по какой-то причине затруднено и нос заложен. При возникновении заложенности уха в полете можно зевнуть, сделать глоток воды, рассасывать леденец. В случае, если это не помогло и дискомфорт в ухе сохраняется после полета, то не стоит ждать пока он пройдет самостоятельно.
"Для снятия отека и восстановления вентиляции врач может порекомендовать использовать сосудосуживающие капли в нос. Этот способ, кстати, после консультации может быть и профилактическим в случае, если вы уже ранее сталкивались с проблемой боли в ухе при перелете, или у вас есть затруднение носового дыхания. Обычно врач советует закапывать сосудосуживающие капли за 15-20 минут до взлета и посадки самолета. Если и этот способ не помогает, то необходимо срочно обратиться к ЛОР-врачу для назначения лечения", - уточнил врач.
Собеседник агентства подчеркнул, что при возникновении боли и заложенности в ухе нельзя заниматься самолечением. В ряде случаев боль в ухе может быть симптомом и других заболеваний, например, травмы и разрыва барабанной перепонки, и в таком случае закапывание лекарственных препаратов в ухо может быть губительным для слуха.
"И, конечно, отдельно стоит упомянуть про лечение острого ринита и гайморита, которые тоже могут возникнуть у вас летом как результат аллергической реакции или ОРВИ
. Существует достаточно распространенный "народный метод" лечения и профилактики - это промывание носа водой из моря. Безусловно, морская вода по своему водно-солевому балансу благоприятно воздействует на слизистую носа, но не стоит забывать о том, что она содержит и микрофлору. Промывание и вливание морской воды в нос может привести не к желаемому лечебному и оздоровительному эффекту, а к размножению попавших в пазуху носа вместе с водой бактерий, к развитию воспаления", - добавил Артемьев.