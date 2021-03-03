https://ria.ru/20210303/naushniki-1599686289.html

Врачи дали рекомендации по использованию наушников

Врачи дали рекомендации по использованию наушников

Громкое прослушивание музыки через наушники в метро может нанести вред слуху, также они должны быть подобраны по размеру и дезинфицироваться как можно чаще,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:36

2021-03-03T03:36

2021-03-03T03:36

россия

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Громкое прослушивание музыки через наушники в метро может нанести вред слуху, также они должны быть подобраны по размеру и дезинфицироваться как можно чаще, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.Эксперт отмечает, что какие наушники использовать, решает сам человек, который ими пользуется, в зависимости от того, какие ему удобнее для конкретных целей. Пожилые люди чаще выбирают накладные наушники, с длинным шнуром или беспроводные, для прослушивания телевизионных передач, а среди молодежи популярны вакуумные или накладные наушники, с шумоподавлением или без него."Главное, необходимо знать, как их подбирать. Силиконовые вкладыши наушников, которые вставляются в ухо, должны быть подобраны по размеру, чтобы они не выпадали и в то же время не наносили вреда нежной коже наружного слухового прохода, так как травматизация кожи наружного слухового прохода способствует дальнейшему ее инфицированию с высокой вероятностью развития воспалительного процесса", - рассказывает Крюков.Он подчеркивает, что также важно часто протирать наушники и обрабатывать антимикробными средствами, желательно делать это как можно чаще."Кроме того, когда вы вставляете в ухо наушник, сера, которая покрывает кожу наружного слухового прохода и несет в себе защитные функции, смягчая, обеззараживая, питая кожу слухового прохода, сдвигается глубже. В этом случае сера не успевает подсохнуть и самоудалиться из уха, она скапливается в слуховом проходе и образует серную пробку. Если серная пробка длительно воздействует на барабанную перепонку, то может возникнуть воспалительный процесс в среднем ухе - средний отит", - предупреждает ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Елена Загорская.Она отмечает, что повредить ухо можно также и внезапным удалением "с характерным звуком" вакуумного наушника из уха, нанеся баротравму. Таким образом можно повредить и среднее, и внутреннее ухо."Что касается прослушивания в любых наушниках музыки, я бы порекомендовал прослушивать какие-то звуковые файлы - музыкальные и разговорные - в тишине, чтобы не приходилось добавлять звук, перекрывая наружный шум. Стопроцентного шумоподавления ни одни наушники дать не могут. Все равно часть звуков, шумов слышна даже через вакуумные или накладные наушники, даже с шумоподавлением. Поэтому это индивидуальное средство прослушивания должно использоваться в комфортных условиях, не в метро во всяком случае", - объясняет Крюков.При этом собеседник агентства отмечает, что шум в вагонах метро составляет от 80 до 95 децибел. И для того, чтобы послушать музыку, надо максимально прибавить громкость вплоть до максимума в 120 децибел. "Это слишком громкий звук. Орган слуха рассчитан на максимальный комфортный звук от 75 до 90 децибел, именно тогда срабатывает защита от громкого звука. Причем этот порог индивидуален у каждого. Звук свыше 100 децибел - это порог боли. При такой силе звука никакая защита уха не поможет избежать неприятных последствий для слуха, особенно в постоянном режиме прослушивания. В этом случае с высокой долей вероятности можно ожидать нарушения работы внутреннего уха. Интересно, что при громком внешнем звуке в метро этого чрезмерного воздействия звука с использованием наушников не ощущается, музыка звучит довольно комфортно. Но если выйти из метро и не убавить звук, то сразу почувствуете разницу", - добавил он.Главный внештатный специалист оториноларинголог столичного департамента здравоохранения уточняет, что, например, при громких разговорах уровень громкости составляет 70 децибел, крик, звук мотоцикла с глушителем - 80 децибел, грузового железнодорожного вагона в семи метрах от него - 90 децибел, оркестра, вагона метро, раскатов грома - 100 децибел. При этом в наушниках максимум громкости - 110-120 децибел. По европейским шумовым нормативам прослушивать звуки в 85 децибел можно в течение восьми часов с перерывами, а звуки в 103 децибела - только семь минут.В свою очередь Загорская отмечает, что постоянное ношение наушников - это иногда и опасно для жизни. "Если вы находитесь в наушниках, а наиболее используемые сейчас – вакуумные наушники, то внешние звуки поступают с ограничением, что в свою очередь может привести к возникновению опасной для жизни ситуации. Например, вы можете не услышать шум машины на улице и попасть в ДТП. Что касается одностороннего прослушивания, на мой взгляд, это дискомфортно", - рассказывает она.По словам Загорской, нельзя сказать, что пациентов с жалобами на проблемы со слухом стало больше, но наблюдается увеличение числа обращений от молодых людей и девушек. Редко кто из них признается, что слушают громко музыку в наушниках.При этом Крюков подчеркивает, что если человек чувствует ухудшение слуха, то необходимо обращаться к врачу в срочном порядке и прекратить прослушивание наушников в шуме, пока не решится вопрос по состоянию слуха."Это бывают жалобы на чувство заложенности в ухе, шум, писк. Для уточнения остроты слуха проводятся специальные обследования. Золотым стандартом считается тональная пороговая аудиометрия. По конечному результату исследования (аудиограмме) можно определить тип и степень нарушения слуха и, соответственно, определить тактику лечения", - говорит он.Врач отмечает, что потерю слуха не всегда возможно вернуть, или сделать это может быть довольно проблематично. "Если вы регулярно подвергаете свой орган слуха воздействию громких звуков и музыки, то снижение слуха может происходить медленно и в самом начале практически незаметно. В ряде случаев время является решающим фактором в возможности восстановления слуха. И чем быстрее это произойдет, допустим, вчера случилось, а сегодня вы уже пришли на консультацию к врачу, то шансов на успешное лечение намного больше. Бережное и внимательное отношение к своему органу слуха, защита его от громких звуков – это правило, которое необходимо соблюдать с самого раннего возраста", - заключает Крюков.

https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html

https://ria.ru/20210127/naushniki-1594762629.html

https://ria.ru/20210109/naushniki-1592359504.html

https://ria.ru/20201230/airpods-1591605821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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