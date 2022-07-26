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Невралгия: симптомы, лечение, признаки, диагностика, причины у мужчин и женщин
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Невралгия у мужчин и женщин: симптомы болезни, лечение и профилактика
Невралгия: симптомы, лечение, признаки, диагностика, причины у мужчин и женщин
Невралгия у мужчин и женщин: симптомы болезни, лечение и профилактика
Невралгия представляет собой совокупность определенных симптомов, сопровождающихся болезненными ощущениями. Она возникает по причине повреждения межреберных... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:13
2022-07-26T17:13
общество
здоровье
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Невралгия представляет собой совокупность определенных симптомов, сопровождающихся болезненными ощущениями. Она возникает по причине повреждения межреберных нервов. Как лечить эту болезнь правильно, как проявляется невралгия тройничного нерва, в чем различие признаков у мужчин и женщин и в каких случаях нужно делать операцию - в материале РИА Новости.НевралгияПри невралгии поражаются периферические нервы, у человека появляется приступообразная боль. Часто невралгию путают с остеохондрозом, сердечным приступом, почечными коликами. Отсутствие лечения может привести к атрофии мышц как следствие патологического процесса.ПричиныОсновная причина невралгии — сдавливание нерва в определенном участке тела. Обычно это происходит при смещении костей, из-за неправильной осанки. Невралгия также может быть признаком опасного заболевания. Причиной может стать переохлаждение тканей, когда нарушается кровоснабжение в определенной анатомической области. Инфекционные заболевания тоже способны поражать нервы и влиять на окружающие ткани.Среди самых распространенных причин невралгии выделяют следующие:Симптомы и признакиПациенты, страдающие невралгией, в своем большинстве жалуются на болевые ощущения. Уровень болезненности и частота ее проявления зависят от причин возникновения заболевания.К наиболее распространенным симптомам относятся:ОсобенностиПри невралгии поражаются периферические нервы и возникает боль в области иннервации какого-либо нерва. При этом сохраняется двигательная активность и чувствительность, пораженный нерв не подвергается структурным изменениям. Зачастую невралгия развивается в нервах, проходящих в узких каналах.У мужчинНевралгия у мужчин по своим признакам схожа с проявлением заболевания у женщин, но все же есть несколько отличительных особенностей:Виды спорта, сопровождающиеся высокими физическими нагрузками (единоборства, штанга, бокс) могут привести к возникновению невралгии.У женщинЖенщины чаще мужчин подвержены возникновению болезненных ощущений в области периферических нервов. Невралгия тройничного нерва присуща им в три раза чаще, чем мужчинам. В основном эта проблема возникает в возрасте от 55 лет. Если “запустить” невралгию в период менопаузы и гормональных изменений, это может привести к еще более неприятным последствиям.Классификация и видыНевралгия, как и большинство заболеваний, делится на различные виды в зависимости от происхождения и места возникновения.По происхождениюЭтиология возникновения заболевания бывает разнообразна. Чаще всего случается механическое сдавление нерва в костном канале. Оно происходит по причине остеохондроза, травм, мышечного гипертонуса, разрастания внутренней опухоли.Есть отдельная группа невралгий, возникающая вследствие различных заболеваний нервной системы, а также воспалительных процессов, в том числе и инфекционных. Самами частыми причинами являются ОРВИ и грипп.При переохлаждении, интоксикации тяжелыми металлами, продуктами медикаментозного метаболизма тоже существует риск возникновения невралгии.ЭссенциальнаяИли по-другому первичная. Возникает сама по себе — этому не способствуют никакие другие заболевания.СимптоматическаяИли вторичная. Причиной являются патологические изменения (опухоли, воспаления), из-за чего на определенный участок в организме оказывается давление.ВидыПатологические процессы классифицируются в зависимости от локализации.МежрёбернаяСопровождается стабильной болью в области ребер. Теоретически может возникать у любого человека. Около 10% населения хотя бы раз были подвержены межреберной невралгии.Боль становится сильнее при форсированном дыхании, кашле, смехе, чихании, физических нагрузках. При пальпации ребер и пространства между ними болевые ощущения усиливаются.В области тройничного нерваНевралгия тройничного нерва — это распространенное заболевание лицевых нервов, которое относится к наиболее устойчивым синдромам. Тройничный нерв — это V пара черепных нервов, состоящих из чувствительных волокон. Заболевание протекает с ремиссиями и обострениями. Болезненные ощущения могут быть достаточно интенсивными.Седалищного нерваПри невралгии седалищного нерва пациент испытывает острые простреливающие или тянущие боли в ногах, может наступать онемение нижних конечностей или исчезать их двигательная активность. Синдром может появляться в ягодице, отдавать в голень, стопу и пальцы в зависимости от уровня поражения нервных корешков. Такой вид заболевания чаще всего присущ людям в возрасте 30-50 лет.ЗатылочнаяПри сдавливании нервных корешков затылочного нерва возникает затылочная невралгия. Болевые ощущения чаще всего “стреляющего” характера, по мере развития заболевания могут стать постоянными, ощущаются в шее или затылке. При поворотах головы или прикосновении к кожным покровам головы возникают приступы.ПостгерпетическаяВ 20% случаях возникает по причине опоясывающего лишая, а также как осложнение герпесной инфекции. При этом поражаются кожа и нервные волокна. После заживления герпетических пузырей возникает сильная жгучая боль в тех местах, где были герпесные высыпания. Заболевание может сохраняться в течение 3-6 месяцев после лечения лишая.ПериферическаяВозникает при поражении нервных волокон, находящихся за пределами спинного и головного мозга, отвечающих за функцию глотания, дыхания, приема пищи и других. Такая невралгия поражает целые нервные группы либо один определенный нерв. Вызывает болевые ощущения в руках и ногах. При периферической невралгии трудно говорить, глотать, теряется координация, появляются судороги и непроизвольное подергивание мышц.ОсложненияПостоянные болевые ощущения, которые испытывает пациент, приводят к раздражительности, тревожности, соматическим патологиям в виде стенокардии, артериальной гипертензии. Среди осложнений, к которым приводит невралгия, выделяют хронический болевой синдром, пневмонию, дыхательную недостаточность, слабость.ДиагностикаСпециалист осматривает пациента и первым делом назначает анализ крови на содержание сахара, эритроцитов, лейкоцитов, определение наличия воспалительного процесса.Врач может назначить функциональную диагностику:Эти процедуры нужны для того, чтобы исключить или подтвердить другие заболевания со схожей симптоматикой.ЛечениеЛечение невралгии бывает медикаментозное и хирургическое в зависимости от уровня болевых ощущений и степени поражения нервных корешков.МедикаментозноеМедикаментозное лечение направлено на снятие симптоматики и устранение причины заболевания. Чаще всего назначают обезболивающие препараты, витамины группы В (если наблюдается их дефицит в организме), лекарства, направленные на устранение судорог, трициклические антидепрессанты. Для снятия отека и боли могут назначить пластыри, мази или гели.ХирургическоеОперации при невралгии показаны в том случае, если наблюдается сдавливание нервного корешка, анатомические дефекты, опухоли. Метод проведения операции назначается в индивидуальном порядке. При необходимости проводится имплантация нейростимулятора — это облегчает болевые ощущения, воздействует на нервную систему.ПрофилактикаЛариса Несмеянова, врач-невропатолог высшей категории, рекомендует: “Соблюдайте простые советы, чтобы избежать такого неприятного заболевания, как невралгия: придерживайтесь здорового образа жизни, правильно питайтесь, избегайте переохлаждения, откажитесь от вредных привычек, регулярно проходите плановые осмотры, своевременно лечите заболевания — вирусные и инфекционные в первую очередь могут способствовать возникновению невралгии. Стоит сделать прививку от опоясывающего лишая и ветряной оспы, которые тоже могут стать причиной ее появления”.
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общество, здоровье
17:13 26.07.2022
 

Невралгия у мужчин и женщин: симптомы болезни, лечение и профилактика

© Pexels / Karolina GrabowskaНевралгия
Невралгия
© Pexels / Karolina Grabowska
Невралгия
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Оглавление
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Невралгия представляет собой совокупность определенных симптомов, сопровождающихся болезненными ощущениями. Она возникает по причине повреждения межреберных нервов. Как лечить эту болезнь правильно, как проявляется невралгия тройничного нерва, в чем различие признаков у мужчин и женщин и в каких случаях нужно делать операцию - в материале РИА Новости.

Невралгия

При невралгии поражаются периферические нервы, у человека появляется приступообразная боль. Часто невралгию путают с остеохондрозом, сердечным приступом, почечными коликами. Отсутствие лечения может привести к атрофии мышц как следствие патологического процесса.

Причины

Основная причина невралгии — сдавливание нерва в определенном участке тела. Обычно это происходит при смещении костей, из-за неправильной осанки. Невралгия также может быть признаком опасного заболевания. Причиной может стать переохлаждение тканей, когда нарушается кровоснабжение в определенной анатомической области. Инфекционные заболевания тоже способны поражать нервы и влиять на окружающие ткани.
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Среди самых распространенных причин невралгии выделяют следующие:
  • старение;
  • рассеянный склероз;
  • сахарный диабет;
  • различные инфекции.

Симптомы и признаки

Пациенты, страдающие невралгией, в своем большинстве жалуются на болевые ощущения. Уровень болезненности и частота ее проявления зависят от причин возникновения заболевания.
К наиболее распространенным симптомам относятся:
  • припухлость и покраснение кожи;
  • зуд и жжение перед началом приступа;
  • усиленное потоотделение;
  • появление и прекращение неприятных ощущений;
  • появление повышенной чувствительности кожи.

Особенности

При невралгии поражаются периферические нервы и возникает боль в области иннервации какого-либо нерва. При этом сохраняется двигательная активность и чувствительность, пораженный нерв не подвергается структурным изменениям. Зачастую невралгия развивается в нервах, проходящих в узких каналах.
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У мужчин
Невралгия у мужчин по своим признакам схожа с проявлением заболевания у женщин, но все же есть несколько отличительных особенностей:
  • боли чаще всего локализуются в области ребер слева;
  • мужчины чаще женщин подвержены физическим болевым ощущениям, поэтому заболевание у них возникает в основном в области седалищного нерва и спины.
Виды спорта, сопровождающиеся высокими физическими нагрузками (единоборства, штанга, бокс) могут привести к возникновению невралгии.
У женщин
Женщины чаще мужчин подвержены возникновению болезненных ощущений в области периферических нервов. Невралгия тройничного нерва присуща им в три раза чаще, чем мужчинам. В основном эта проблема возникает в возрасте от 55 лет. Если “запустить” невралгию в период менопаузы и гормональных изменений, это может привести к еще более неприятным последствиям.

Классификация и виды

Невралгия, как и большинство заболеваний, делится на различные виды в зависимости от происхождения и места возникновения.
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По происхождению

Этиология возникновения заболевания бывает разнообразна. Чаще всего случается механическое сдавление нерва в костном канале. Оно происходит по причине остеохондроза, травм, мышечного гипертонуса, разрастания внутренней опухоли.
Есть отдельная группа невралгий, возникающая вследствие различных заболеваний нервной системы, а также воспалительных процессов, в том числе и инфекционных. Самами частыми причинами являются ОРВИ и грипп.
При переохлаждении, интоксикации тяжелыми металлами, продуктами медикаментозного метаболизма тоже существует риск возникновения невралгии.
Эссенциальная
Или по-другому первичная. Возникает сама по себе — этому не способствуют никакие другие заболевания.
Симптоматическая
Или вторичная. Причиной являются патологические изменения (опухоли, воспаления), из-за чего на определенный участок в организме оказывается давление.

Виды

Патологические процессы классифицируются в зависимости от локализации.
Межрёберная
Сопровождается стабильной болью в области ребер. Теоретически может возникать у любого человека. Около 10% населения хотя бы раз были подвержены межреберной невралгии.
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Боль становится сильнее при форсированном дыхании, кашле, смехе, чихании, физических нагрузках. При пальпации ребер и пространства между ними болевые ощущения усиливаются.
В области тройничного нерва
Невралгия тройничного нерва — это распространенное заболевание лицевых нервов, которое относится к наиболее устойчивым синдромам. Тройничный нерв — это V пара черепных нервов, состоящих из чувствительных волокон. Заболевание протекает с ремиссиями и обострениями. Болезненные ощущения могут быть достаточно интенсивными.
Седалищного нерва
При невралгии седалищного нерва пациент испытывает острые простреливающие или тянущие боли в ногах, может наступать онемение нижних конечностей или исчезать их двигательная активность. Синдром может появляться в ягодице, отдавать в голень, стопу и пальцы в зависимости от уровня поражения нервных корешков. Такой вид заболевания чаще всего присущ людям в возрасте 30-50 лет.
Затылочная
При сдавливании нервных корешков затылочного нерва возникает затылочная невралгия. Болевые ощущения чаще всего “стреляющего” характера, по мере развития заболевания могут стать постоянными, ощущаются в шее или затылке. При поворотах головы или прикосновении к кожным покровам головы возникают приступы.
© Depositphotos / motortionЗатылочная невралгия
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© Depositphotos / motortion
Затылочная невралгия
Постгерпетическая
В 20% случаях возникает по причине опоясывающего лишая, а также как осложнение герпесной инфекции. При этом поражаются кожа и нервные волокна. После заживления герпетических пузырей возникает сильная жгучая боль в тех местах, где были герпесные высыпания. Заболевание может сохраняться в течение 3-6 месяцев после лечения лишая.
Периферическая
Возникает при поражении нервных волокон, находящихся за пределами спинного и головного мозга, отвечающих за функцию глотания, дыхания, приема пищи и других. Такая невралгия поражает целые нервные группы либо один определенный нерв. Вызывает болевые ощущения в руках и ногах. При периферической невралгии трудно говорить, глотать, теряется координация, появляются судороги и непроизвольное подергивание мышц.

Осложнения

Постоянные болевые ощущения, которые испытывает пациент, приводят к раздражительности, тревожности, соматическим патологиям в виде стенокардии, артериальной гипертензии. Среди осложнений, к которым приводит невралгия, выделяют хронический болевой синдром, пневмонию, дыхательную недостаточность, слабость.

Диагностика

Специалист осматривает пациента и первым делом назначает анализ крови на содержание сахара, эритроцитов, лейкоцитов, определение наличия воспалительного процесса.
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач может назначить функциональную диагностику:
  • КТ;
  • ФГДС при болях в груди;
  • МРТ сосудов головного мозга;
  • рентгенографию позвоночника.
Эти процедуры нужны для того, чтобы исключить или подтвердить другие заболевания со схожей симптоматикой.

Лечение

Лечение невралгии бывает медикаментозное и хирургическое в зависимости от уровня болевых ощущений и степени поражения нервных корешков.

Медикаментозное

Медикаментозное лечение направлено на снятие симптоматики и устранение причины заболевания. Чаще всего назначают обезболивающие препараты, витамины группы В (если наблюдается их дефицит в организме), лекарства, направленные на устранение судорог, трициклические антидепрессанты. Для снятия отека и боли могут назначить пластыри, мази или гели.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник проводит забор крови

Хирургическое

Операции при невралгии показаны в том случае, если наблюдается сдавливание нервного корешка, анатомические дефекты, опухоли. Метод проведения операции назначается в индивидуальном порядке. При необходимости проводится имплантация нейростимулятора — это облегчает болевые ощущения, воздействует на нервную систему.

Профилактика

Лариса Несмеянова, врач-невропатолог высшей категории, рекомендует: “Соблюдайте простые советы, чтобы избежать такого неприятного заболевания, как невралгия: придерживайтесь здорового образа жизни, правильно питайтесь, избегайте переохлаждения, откажитесь от вредных привычек, регулярно проходите плановые осмотры, своевременно лечите заболевания — вирусные и инфекционные в первую очередь могут способствовать возникновению невралгии. Стоит сделать прививку от опоясывающего лишая и ветряной оспы, которые тоже могут стать причиной ее появления”.
 
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