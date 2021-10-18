https://ria.ru/20211018/vrachi-1755086292.html

В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету

В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету - РИА Новости, 18.10.2021

В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету

Два зуба и карамельку извлекли врачи из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ), сообщила отоларинголог клиники Екатерина Воронина. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:12

2021-10-18T18:12

2021-10-18T18:12

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Два зуба и карамельку извлекли врачи из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ), сообщила отоларинголог клиники Екатерина Воронина."Случай из практики. "Зубы в ухе" - в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребёнок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется ещё одно инородное тело белого цвета - ещё один зуб. С трудом, конечно, но убрали", - написала доктор на своей странице в Instagram, не уточнив возраст ребенка.Удивило врачей и то, что все зубы во рту у маленького пациента были на месте. Чьи были зубы в ухе, выяснить не удалось. При осмотре малыша на следующий день в ухе обнаружили карамельную конфету.

https://ria.ru/20210917/kaliningrad-1750528660.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, здоровье - общество