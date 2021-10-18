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В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету
В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету - РИА Новости, 18.10.2021
В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету
Два зуба и карамельку извлекли врачи из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ), сообщила отоларинголог клиники Екатерина Воронина. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:12
2021-10-18T18:12
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Два зуба и карамельку извлекли врачи из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ), сообщила отоларинголог клиники Екатерина Воронина."Случай из практики. "Зубы в ухе" - в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребёнок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется ещё одно инородное тело белого цвета - ещё один зуб. С трудом, конечно, но убрали", - написала доктор на своей странице в Instagram, не уточнив возраст ребенка.Удивило врачей и то, что все зубы во рту у маленького пациента были на месте. Чьи были зубы в ухе, выяснить не удалось. При осмотре малыша на следующий день в ухе обнаружили карамельную конфету.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, здоровье - общество
18:12 18.10.2021
 
В Нижнем Новгороде из уха ребенка извлекли два зуба и конфету

Нижегородские врачи извлекли из уха ребенка два зуба и конфету

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота хирурга
Работа хирурга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Два зуба и карамельку извлекли врачи из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ), сообщила отоларинголог клиники Екатерина Воронина.
"Случай из практики. "Зубы в ухе" - в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребёнок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется ещё одно инородное тело белого цвета - ещё один зуб. С трудом, конечно, но убрали", - написала доктор на своей странице в Instagram, не уточнив возраст ребенка.
Удивило врачей и то, что все зубы во рту у маленького пациента были на месте. Чьи были зубы в ухе, выяснить не удалось. При осмотре малыша на следующий день в ухе обнаружили карамельную конфету.
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