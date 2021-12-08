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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html
Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался
Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался - РИА Новости, 08.12.2021
Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался
Правоохранительные органы активно проверяют рэперов. Моргенштерн, Oxxxymiron и Noize MC — не все, к кому есть претензии. В текстах популярных артистов усмотрели РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:12
2021-12-08T07:56
шоубиз
александр бастрыкин
ксения собчак
cosmopolitan
следственный комитет россии (ск рф)
яндекс.музыка
моргенштерн (алишер моргенштерн)
рэп
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы активно проверяют рэперов. Моргенштерн, Oxxxymiron и Noize MC — не все, к кому есть претензии. В текстах популярных артистов усмотрели пропаганду наркотиков, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма. Почему хип-хоп-исполнителями заинтересовались следователи — в материале РИА Новости.Моргенштерн: заявление главы СКМоргенштерн часто оказывается в центре внимания. Его треки и клипы — это сочетание свежего звучания, простых, а иногда и бессмысленных текстов (нередко с матом) и неоднозначного видеоряда. Причем он возглавляет рейтинги: например, в 2021-м стал самым прослушиваемым артистом в сервисе "Яндекс.Музыка".Но Алишер еще и "тролль отечественного шоу-бизнеса", как его называют коллеги. Непонятно, где у Моргенштерна правда, а где пиар ради пиара. Он действительно любит эпатировать публику: недавно, например, устроил скандал на премии "Муз-ТВ", приехав туда в инвалидном кресле.В июне суд оштрафовал его на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Сам Алишер заявил, что невиновен, но взыскание выплатил и оспаривать решение не стал.При этом он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Однако точки в этом деле не получилось. В ноябре творчество Валеева отметил глава СК России Александр Бастрыкин. И самым неожиданным образом.Именно эта часть выступления главы СК стала причиной проверки. Ситуация усугубилась, когда Моргенштерн отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Официального подтверждения от рэпера и его адвокатов не поступило, но супруга выкладывает фото с отдыха.На фоне скандалов с наркотиками ушли на второй план благотворительные жесты рэпера. Например, после теракта в Казани он перечислил пострадавшим все вырученные от продажи мерча деньги.В июне, как раз во время судебных разбирательств, Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение Ильи Худобы из Тимашевска (трехлетний ребенок страдает серьезным заболеванием).И это далеко не полный список добрых дел артиста. Однако не все верят в искренность его поступков.Oxxxymiron и Noize MC: шутливый пост и серьезные намерения следователейНа прошлой неделе Александр Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.Согласно УК, минимальное наказание за пропаганду экстремизма (статья 280) — штраф в сто тысяч рублей, максимальное — пять лет лишения свободы, за реабилитацию нацизма (статья 354.1) минимально — штраф до трех миллионов рублей, максимально — лишение свободы до трех лет.По словам президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, несмотря на якобы шуточное заявление блогера, СК обязан принять меры.Кроме того, адвокат пояснил: разбираться в этом вопросе сложно, потому что нет ссылок на конкретные тексты рэперов. В интервью РИА Новости Трунов сказал, что за первое полугодие 2021-го суды в России вынесли пять обвинительных заключений по статье о реабилитации нацизма, все — только со штрафными санкциями. За пропаганду экстремизма существует несколько статей, по ним назначали и реальные сроки.В июле суд над Моргенштерном был по административному делу. Однако в случае новых проверок в отношении него, а также Oxxxymiron и Noize MC речь может идти уже об уголовных статьях.Резонансным разбирательство стало и по другой причине. Моргенштерн — новое явление в хип-хоп-культуре, но Oxxxymiron и Noize MC заслужили определенное уважение за многолетнее творчество. Неоднозначные треки они выпускают уже много лет.Oxxxymiron начал карьеру в 2001-м. На его счету несколько альбомов и регулярные концерты. Случались и скандалы, связанные с отношениями с другими рэперами. Однако большого общественного резонанса они не вызвали — скорее были отражением культуры хип-хопа и рэп-батлов. Но в 2021-м исполнителя задержали за участие в акциях протеста в Санкт-Петербурге.Noize MC начал чуть позже — в 2003-м, но тоже успел завоевать авторитет в российском хип-хопе. К ответственности уже привлекался. В 2009 году на фестивале он сравнил популярный тогда энергетический напиток с героином и кинул несколько шприцев в толпу. ФСКН усмотрела в этом пропаганду наркотиков.Попадала под проверку и его песня с Монеточкой — "Чайлдфри". В 2018-м адвокат Сергей Афанасьев заявил, что в тексте есть призыв к суициду. По этому же поводу высказался и депутат Виталий Милонов. Однако лингвистическая экспертиза не увидела ничего неправомерного — даже, наоборот, доказала, что рэпер высмеивает самоубийство как явление.Оба рэпера в текстах используют мат, нередко прибегают к нему и в названиях треков. Впрочем, это не нарушает законодательство России и не привлекало внимания правоохранительных органов.Первого февраля 2021 года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны в течение суток удалять любой контент с ненормативной лексикой. Но к стриминговым сервисам это нововведение не относится, так что клипы и lyrics-видео рэперов в свободном доступе, например, на YouTube.Элджей: по следам Моргенштерна Рэпер Элджей получил широкую известность после трека "Розовое вино" в дуэте с Feduk. Хотя его творчество популярно среди молодежи, сейчас СМИ чаще пишут о нем в контексте новостей о Насте Ивлеевой. Пара поженилась в 2019-м, но в 2021-м объявила о разводе. По словам девушки, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Причем периодически возникают слухи о воссоединении молодых людей.В частности, 2 декабря они оба выложили в Instagram совместные снимки, Ивлеева отметила, что фото сделаны не в России. Пока Элджей был за границей, в Зюзинском районном суде рассматривали его дело о пропаганде наркотиков. Третьего декабря рэперу назначили штраф — сто тысяч рублей. На заседание Элджей не приехал. По данным адвокатов, исполнитель отдыхал на Кипре. При этом защитники отметили, что рэпер недоволен решением и будет его обжаловать. Детали процесса стороны не раскрыли. Десятидневный срок обжалования еще не истек, новых подробностей пока нет.
https://ria.ru/20211202/zinatullina-1761764765.html
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александр бастрыкин, ксения собчак, cosmopolitan, следственный комитет россии (ск рф), яндекс.музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), рэп, noize mc (иван алексеев), федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, виталий милонов, культура, музыка, анастасия ивлеева, шоу-бизнес
08:12 08.12.2021
 

Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы активно проверяют рэперов. Моргенштерн, Oxxxymiron и Noize MC — не все, к кому есть претензии. В текстах популярных артистов усмотрели пропаганду наркотиков, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма. Почему хип-хоп-исполнителями заинтересовались следователи — в материале РИА Новости.

Моргенштерн: заявление главы СК

Моргенштерн часто оказывается в центре внимания. Его треки и клипы — это сочетание свежего звучания, простых, а иногда и бессмысленных текстов (нередко с матом) и неоднозначного видеоряда. Причем он возглавляет рейтинги: например, в 2021-м стал самым прослушиваемым артистом в сервисе "Яндекс.Музыка".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Моргенштерн

Настоящее имя Алишер Валеев. Родился 17 февраля 1998 года в Уфе.

По данным Forbes, с июня 2020-го по июль 2021 года заработал 7,4 миллиона долларов, что ставит его на второе место в списке 50 самых успешных звезд России.

В соцсетях его имя упоминали более четырех миллионов раз.

В его Instagram и YouTube более 18 миллионов подписчиков.

Самые популярные треки — Cadillac, Aristocrat, Cristal & МОЁТ.

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Но Алишер еще и "тролль отечественного шоу-бизнеса", как его называют коллеги. Непонятно, где у Моргенштерна правда, а где пиар ради пиара. Он действительно любит эпатировать публику: недавно, например, устроил скандал на премии "Муз-ТВ", приехав туда в инвалидном кресле.
В июне суд оштрафовал его на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Сам Алишер заявил, что невиновен, но взыскание выплатил и оспаривать решение не стал.
При этом он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Однако точки в этом деле не получилось. В ноябре творчество Валеева отметил глава СК России Александр Бастрыкин. И самым неожиданным образом.

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, — в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", — заявил он на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Именно эта часть выступления главы СК стала причиной проверки. Ситуация усугубилась, когда Моргенштерн отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Официального подтверждения от рэпера и его адвокатов не поступило, но супруга выкладывает фото с отдыха.
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 11:01Шоубиз
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
На фоне скандалов с наркотиками ушли на второй план благотворительные жесты рэпера. Например, после теракта в Казани он перечислил пострадавшим все вырученные от продажи мерча деньги.
В июне, как раз во время судебных разбирательств, Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение Ильи Худобы из Тимашевска (трехлетний ребенок страдает серьезным заболеванием).
И это далеко не полный список добрых дел артиста. Однако не все верят в искренность его поступков.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:29Шоубиз
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год

Oxxxymiron и Noize MC: шутливый пост и серьезные намерения следователей

На прошлой неделе Александр Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.
Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.
Рэп исполнитель Oxxxymiron - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 18:21Шоубиз
Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron
Согласно УК, минимальное наказание за пропаганду экстремизма (статья 280) — штраф в сто тысяч рублей, максимальное — пять лет лишения свободы, за реабилитацию нацизма (статья 354.1) минимально — штраф до трех миллионов рублей, максимально — лишение свободы до трех лет.
По словам президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, несмотря на якобы шуточное заявление блогера, СК обязан принять меры.

Пока речь идет только о доследственной проверке. Квалификация и возбуждение дела будут зависеть от лингвистической экспертизы, которая устанавливает наличие логической связи в вопросе реабилитации нацизма или экстремистской деятельности. Но здесь сложилась такая ситуация: сначала подали заявление, а потом сказали, что пошутили. И, получается, отозвали его. Публикация в интернете приравнивается к заявлению и уже обратной силы не имеет, потому что СК принял его в работу.

Адвокат лидера французской группы Space Дидье Маруани Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве. 30 ноября 2016
Игорь Трунов
президент Союза адвокатов России
Кроме того, адвокат пояснил: разбираться в этом вопросе сложно, потому что нет ссылок на конкретные тексты рэперов.
В интервью РИА Новости Трунов сказал, что за первое полугодие 2021-го суды в России вынесли пять обвинительных заключений по статье о реабилитации нацизма, все — только со штрафными санкциями. За пропаганду экстремизма существует несколько статей, по ним назначали и реальные сроки.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Oxxxymiron
Рэп исполнитель Oxxxymiron - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Рэп-исполнитель Oxxxymiron
В июле суд над Моргенштерном был по административному делу. Однако в случае новых проверок в отношении него, а также Oxxxymiron и Noize MC речь может идти уже об уголовных статьях.
Резонансным разбирательство стало и по другой причине. Моргенштерн — новое явление в хип-хоп-культуре, но Oxxxymiron и Noize MC заслужили определенное уважение за многолетнее творчество. Неоднозначные треки они выпускают уже много лет.
Oxxxymiron начал карьеру в 2001-м. На его счету несколько альбомов и регулярные концерты. Случались и скандалы, связанные с отношениями с другими рэперами. Однако большого общественного резонанса они не вызвали — скорее были отражением культуры хип-хопа и рэп-батлов. Но в 2021-м исполнителя задержали за участие в акциях протеста в Санкт-Петербурге.
Кадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?
Oxxxymiron

Настоящее имя Мирон Федоров. Родился 31 января 1985 года в Ленинграде.

Последний раз в список Forbes рэпер попадал в 2019 году. Тогда он заработал 600 тысяч долларов.

Первого декабря 2021-го вышел третий студийный альбом — "Красота и уродство".

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Noize MC начал чуть позже — в 2003-м, но тоже успел завоевать авторитет в российском хип-хопе. К ответственности уже привлекался. В 2009 году на фестивале он сравнил популярный тогда энергетический напиток с героином и кинул несколько шприцев в толпу. ФСКН усмотрела в этом пропаганду наркотиков.
Попадала под проверку и его песня с Монеточкой — "Чайлдфри". В 2018-м адвокат Сергей Афанасьев заявил, что в тексте есть призыв к суициду. По этому же поводу высказался и депутат Виталий Милонов. Однако лингвистическая экспертиза не увидела ничего неправомерного — даже, наоборот, доказала, что рэпер высмеивает самоубийство как явление.
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев)
Noize MC

Настоящее имя Иван Алексеев. Родился 19 марта 1985 года в Смоленской области.

По данным Forbes, за 2020 год заработал 1,6 миллиона долларов.

В соцсетях его имя упоминали почти 550 тысяч раз.

Самые популярные треки — "Певец и актриса", "Чайлдфри", "Грабли".

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Оба рэпера в текстах используют мат, нередко прибегают к нему и в названиях треков. Впрочем, это не нарушает законодательство России и не привлекало внимания правоохранительных органов.
Первого февраля 2021 года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны в течение суток удалять любой контент с ненормативной лексикой. Но к стриминговым сервисам это нововведение не относится, так что клипы и lyrics-видео рэперов в свободном доступе, например, на YouTube.

Элджей: по следам Моргенштерна

Рэпер Элджей получил широкую известность после трека "Розовое вино" в дуэте с Feduk. Хотя его творчество популярно среди молодежи, сейчас СМИ чаще пишут о нем в контексте новостей о Насте Ивлеевой. Пара поженилась в 2019-м, но в 2021-м объявила о разводе. По словам девушки, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Причем периодически возникают слухи о воссоединении молодых людей.
В частности, 2 декабря они оба выложили в Instagram совместные снимки, Ивлеева отметила, что фото сделаны не в России.
Хип-хоп-исполнитель Элджей - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:36Культура
Суд оштрафовал рэпера Элджея за пропаганду наркотиков
Пока Элджей был за границей, в Зюзинском районном суде рассматривали его дело о пропаганде наркотиков. Третьего декабря рэперу назначили штраф — сто тысяч рублей.
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Элджей

Настоящее имя Алексей Узенюк. Родился 9 июля 1994 года в Новосибирске.

По данным Forbes, в 2020 году он заработал два миллиона долларов.

Альбом "Sayonara Boy X" получил трижды платиновый статус. Сингл "360°"стал однократно платиновым.

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На заседание Элджей не приехал. По данным адвокатов, исполнитель отдыхал на Кипре. При этом защитники отметили, что рэпер недоволен решением и будет его обжаловать. Детали процесса стороны не раскрыли. Десятидневный срок обжалования еще не истек, новых подробностей пока нет.
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму. - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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ШоубизАлександр БастрыкинКсения СобчакCosmopolitanСледственный комитет России (СК РФ)Яндекс.МузыкаМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)рэпNoize MC (Иван Алексеев)Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФВиталий МилоновКультураМузыкаАнастасия ИвлееваШоу-бизнес
 
 
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