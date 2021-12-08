https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался

Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался - РИА Новости, 08.12.2021

Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался

Правоохранительные органы активно проверяют рэперов. Моргенштерн, Oxxxymiron и Noize MC — не все, к кому есть претензии. В текстах популярных артистов усмотрели РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:12

2021-12-08T08:12

2021-12-08T07:56

шоубиз

александр бастрыкин

ксения собчак

cosmopolitan

следственный комитет россии (ск рф)

яндекс.музыка

моргенштерн (алишер моргенштерн)

рэп

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы активно проверяют рэперов. Моргенштерн, Oxxxymiron и Noize MC — не все, к кому есть претензии. В текстах популярных артистов усмотрели пропаганду наркотиков, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма. Почему хип-хоп-исполнителями заинтересовались следователи — в материале РИА Новости.Моргенштерн: заявление главы СКМоргенштерн часто оказывается в центре внимания. Его треки и клипы — это сочетание свежего звучания, простых, а иногда и бессмысленных текстов (нередко с матом) и неоднозначного видеоряда. Причем он возглавляет рейтинги: например, в 2021-м стал самым прослушиваемым артистом в сервисе "Яндекс.Музыка".Но Алишер еще и "тролль отечественного шоу-бизнеса", как его называют коллеги. Непонятно, где у Моргенштерна правда, а где пиар ради пиара. Он действительно любит эпатировать публику: недавно, например, устроил скандал на премии "Муз-ТВ", приехав туда в инвалидном кресле.В июне суд оштрафовал его на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Сам Алишер заявил, что невиновен, но взыскание выплатил и оспаривать решение не стал.При этом он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Однако точки в этом деле не получилось. В ноябре творчество Валеева отметил глава СК России Александр Бастрыкин. И самым неожиданным образом.Именно эта часть выступления главы СК стала причиной проверки. Ситуация усугубилась, когда Моргенштерн отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Официального подтверждения от рэпера и его адвокатов не поступило, но супруга выкладывает фото с отдыха.На фоне скандалов с наркотиками ушли на второй план благотворительные жесты рэпера. Например, после теракта в Казани он перечислил пострадавшим все вырученные от продажи мерча деньги.В июне, как раз во время судебных разбирательств, Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение Ильи Худобы из Тимашевска (трехлетний ребенок страдает серьезным заболеванием).И это далеко не полный список добрых дел артиста. Однако не все верят в искренность его поступков.Oxxxymiron и Noize MC: шутливый пост и серьезные намерения следователейНа прошлой неделе Александр Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.Согласно УК, минимальное наказание за пропаганду экстремизма (статья 280) — штраф в сто тысяч рублей, максимальное — пять лет лишения свободы, за реабилитацию нацизма (статья 354.1) минимально — штраф до трех миллионов рублей, максимально — лишение свободы до трех лет.По словам президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, несмотря на якобы шуточное заявление блогера, СК обязан принять меры.Кроме того, адвокат пояснил: разбираться в этом вопросе сложно, потому что нет ссылок на конкретные тексты рэперов. В интервью РИА Новости Трунов сказал, что за первое полугодие 2021-го суды в России вынесли пять обвинительных заключений по статье о реабилитации нацизма, все — только со штрафными санкциями. За пропаганду экстремизма существует несколько статей, по ним назначали и реальные сроки.В июле суд над Моргенштерном был по административному делу. Однако в случае новых проверок в отношении него, а также Oxxxymiron и Noize MC речь может идти уже об уголовных статьях.Резонансным разбирательство стало и по другой причине. Моргенштерн — новое явление в хип-хоп-культуре, но Oxxxymiron и Noize MC заслужили определенное уважение за многолетнее творчество. Неоднозначные треки они выпускают уже много лет.Oxxxymiron начал карьеру в 2001-м. На его счету несколько альбомов и регулярные концерты. Случались и скандалы, связанные с отношениями с другими рэперами. Однако большого общественного резонанса они не вызвали — скорее были отражением культуры хип-хопа и рэп-батлов. Но в 2021-м исполнителя задержали за участие в акциях протеста в Санкт-Петербурге.Noize MC начал чуть позже — в 2003-м, но тоже успел завоевать авторитет в российском хип-хопе. К ответственности уже привлекался. В 2009 году на фестивале он сравнил популярный тогда энергетический напиток с героином и кинул несколько шприцев в толпу. ФСКН усмотрела в этом пропаганду наркотиков.Попадала под проверку и его песня с Монеточкой — "Чайлдфри". В 2018-м адвокат Сергей Афанасьев заявил, что в тексте есть призыв к суициду. По этому же поводу высказался и депутат Виталий Милонов. Однако лингвистическая экспертиза не увидела ничего неправомерного — даже, наоборот, доказала, что рэпер высмеивает самоубийство как явление.Оба рэпера в текстах используют мат, нередко прибегают к нему и в названиях треков. Впрочем, это не нарушает законодательство России и не привлекало внимания правоохранительных органов.Первого февраля 2021 года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны в течение суток удалять любой контент с ненормативной лексикой. Но к стриминговым сервисам это нововведение не относится, так что клипы и lyrics-видео рэперов в свободном доступе, например, на YouTube.Элджей: по следам Моргенштерна Рэпер Элджей получил широкую известность после трека "Розовое вино" в дуэте с Feduk. Хотя его творчество популярно среди молодежи, сейчас СМИ чаще пишут о нем в контексте новостей о Насте Ивлеевой. Пара поженилась в 2019-м, но в 2021-м объявила о разводе. По словам девушки, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Причем периодически возникают слухи о воссоединении молодых людей.В частности, 2 декабря они оба выложили в Instagram совместные снимки, Ивлеева отметила, что фото сделаны не в России. Пока Элджей был за границей, в Зюзинском районном суде рассматривали его дело о пропаганде наркотиков. Третьего декабря рэперу назначили штраф — сто тысяч рублей. На заседание Элджей не приехал. По данным адвокатов, исполнитель отдыхал на Кипре. При этом защитники отметили, что рэпер недоволен решением и будет его обжаловать. Детали процесса стороны не раскрыли. Десятидневный срок обжалования еще не истек, новых подробностей пока нет.

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https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html

https://ria.ru/20211203/eldzhey-1762117601.html

https://ria.ru/20200826/rap-1576318911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Трунов президент Союза адвокатов России 100 100

александр бастрыкин, ксения собчак, cosmopolitan, следственный комитет россии (ск рф), яндекс.музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), рэп, noize mc (иван алексеев), федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, виталий милонов, культура, музыка, анастасия ивлеева, шоу-бизнес