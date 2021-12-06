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"Яндекс.Музыка" подвела итоги года
"Яндекс.Музыка" подвела итоги года - РИА Новости, 06.12.2021
"Яндекс.Музыка" подвела итоги года
Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года, сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:58
2021-12-06T11:58
2021-12-06T13:35
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года, сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки".По данным стримингового сервиса, открытием года стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA. Звание "Прорыв года" получили звезды Евровидения – группа Maneskin.Отмечается, что трендом в музыкальной индустрии стало "утяжеление" музыки, характерное для многих исполнителей, в частности, Моргенштерна, Mary Gu, Хаски и Loquiemean.Также в музыкальных итогах отметили исполнителей, которым удалось дольше всех задержаться на вершине чарта.Самым прослушиваемым треком назван хит "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai.Кроме того, каждый пользователь сервиса может сформировать персональные музыкальные итоги в проекте "Это был мой 2021". Ранее во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились слухи об отъезде рэпера из страны.
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шоу-бизнес, хаски (дмитрий кузнецов), новости культуры, музыка, яндекс.музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн)
11:58 06.12.2021 (обновлено: 13:35 06.12.2021)
"Яндекс.Музыка" подвела итоги года
Мари Краймбрери и Моргенштерн стали артистами года по версии "Яндекс.Музыки"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года, сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки".
По данным стримингового сервиса, открытием года стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA. Звание "Прорыв года" получили звезды Евровидения – группа Maneskin.
"По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн, выпустивший двойной альбом Million Dollar: Happines и Business с участием Slava Marlow", – говорится в сообщении.
Отмечается, что трендом в музыкальной индустрии стало "утяжеление" музыки, характерное для многих исполнителей, в частности, Моргенштерна, Mary Gu, Хаски и Loquiemean.
Также в музыкальных итогах отметили исполнителей, которым удалось дольше всех задержаться на вершине чарта.
"В этом году это получилось у Galibri & Mavik, Джарахова и Markul. Двоим удалось в рекордные сроки попасть в чарт со всеми треками альбома: Земфира с первым за 8 лет альбомом "Бордерлайн" и Oxxxymiron с альбомом "Красота и уродство", все треки из которого заняли верхние строчки чарта "Яндекс.Музыки" в течение 10 часов после релиза", – говорится в пресс-релизе.
Самым прослушиваемым треком назван хит "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai.
Кроме того, каждый пользователь сервиса может сформировать персональные музыкальные итоги в проекте "Это был мой 2021".
"Активные пользователи сервиса могут узнать, какие артисты и композиции стали их личными победителями в различных номинациях: например, один пользователь-рекордсмен послушал 63 480 уникальных треков", – заключили в пресс-службе.
Ранее во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились
слухи об отъезде рэпера из страны.