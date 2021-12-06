https://ria.ru/20211206/kraymbreri-1762340241.html

"Яндекс.Музыка" подвела итоги года

"Яндекс.Музыка" подвела итоги года - РИА Новости, 06.12.2021

"Яндекс.Музыка" подвела итоги года

Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года, сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:58

2021-12-06T11:58

2021-12-06T13:35

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года, сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки".По данным стримингового сервиса, открытием года стала исполнительница хита "Стеклянная" GUMA. Звание "Прорыв года" получили звезды Евровидения – группа Maneskin.Отмечается, что трендом в музыкальной индустрии стало "утяжеление" музыки, характерное для многих исполнителей, в частности, Моргенштерна, Mary Gu, Хаски и Loquiemean.Также в музыкальных итогах отметили исполнителей, которым удалось дольше всех задержаться на вершине чарта.Самым прослушиваемым треком назван хит "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai.Кроме того, каждый пользователь сервиса может сформировать персональные музыкальные итоги в проекте "Это был мой 2021". Ранее во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились слухи об отъезде рэпера из страны.

https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html

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шоу-бизнес, хаски (дмитрий кузнецов), новости культуры, музыка, яндекс.музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн)