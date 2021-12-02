Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211202/zinatullina-1761764765.html
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте - РИА Новости, 02.12.2021
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:01
2021-12-02T11:01
шоубиз
знаменитости
сергей жорин
шоу-бизнес
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758458029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73d232565699a883b79f83d52a5162fc.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой.В другой публикации жена Моргенштерна пожаловалась на испорченный маникюр. Однако поклонники в большей степени были обеспокоены местонахождением рэпера после обвинений в торговле запрещенными веществами.Во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" несколько дней назад председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".После этого в СМИ появились слухи о его отъезде из страны. В частности, сообщалось, что исполнитель вместе с супругой отправились в Беларусь, а оттуда – в Дубай. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечал, что "не владеет данной информацией".
https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758458029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b923de5b3f3f204448dd95b5e340511b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, сергей жорин, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
11:01 02.12.2021
 
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте

Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась кадрами купания на яхте

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой.
© @influesii/InstagramСкрин сторис из Instagram Дилары Зинатуллиной
Скрин сторис из Instagram Дилары Зинатуллиной
© @influesii/Instagram
В другой публикации жена Моргенштерна пожаловалась на испорченный маникюр. Однако поклонники в большей степени были обеспокоены местонахождением рэпера после обвинений в торговле запрещенными веществами.

"Где Алишер?", "Всем интересно, где Моргенштерн", "Вы куда пропали?" – написали подписчики.

Во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" несколько дней назад председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".
После этого в СМИ появились слухи о его отъезде из страны. В частности, сообщалось, что исполнитель вместе с супругой отправились в Беларусь, а оттуда – в Дубай. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечал, что "не владеет данной информацией".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:29Шоубиз
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
 
ШоубизЗнаменитостиСергей ЖоринШоу-бизнесМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией