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Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте - РИА Новости, 02.12.2021
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:01
2021-12-02T11:01
2021-12-02T11:01
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой.В другой публикации жена Моргенштерна пожаловалась на испорченный маникюр. Однако поклонники в большей степени были обеспокоены местонахождением рэпера после обвинений в торговле запрещенными веществами.Во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" несколько дней назад председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".После этого в СМИ появились слухи о его отъезде из страны. В частности, сообщалось, что исполнитель вместе с супругой отправились в Беларусь, а оттуда – в Дубай. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечал, что "не владеет данной информацией".
https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей жорин, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась кадрами купания на яхте