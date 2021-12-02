https://ria.ru/20211202/zinatullina-1761764765.html

Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте

Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте - РИА Новости, 02.12.2021

Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте

Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:01

2021-12-02T11:01

2021-12-02T11:01

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram кадрами ночного купания на яхте. На видео видно, что девушка отдыхает вместе с подругой.В другой публикации жена Моргенштерна пожаловалась на испорченный маникюр. Однако поклонники в большей степени были обеспокоены местонахождением рэпера после обвинений в торговле запрещенными веществами.Во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" несколько дней назад председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".После этого в СМИ появились слухи о его отъезде из страны. В частности, сообщалось, что исполнитель вместе с супругой отправились в Беларусь, а оттуда – в Дубай. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечал, что "не владеет данной информацией".

https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html

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знаменитости, сергей жорин, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)