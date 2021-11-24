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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760515781.html
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России - РИА Новости, 24.11.2021
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:08
2021-11-24T14:39
шоубиз
общество
моргенштерн (алишер моргенштерн)
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сергей жорин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях."К сожалению, я не владею данной информацией и не могу подтвердить или опровергнуть, что Моргенштерн покинул страну", - сказал собеседник агентства.Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя Бастрыкина, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. В свою очередь Жорин выражал опасения в том, что подчинённые главы СК могут воспринять это как призыв к действию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную ситуацию, отметил, что "выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета".Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
https://ria.ru/20211123/morgenshtern-1760441785.html
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общество, моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей жорин, россия
14:08 24.11.2021 (обновлено: 14:39 24.11.2021)
 
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России

Жорин не стал подтверждать или опровергать сообщения об отъезде Моргенштерна из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях.
"К сожалению, я не владею данной информацией и не могу подтвердить или опровергнуть, что Моргенштерн покинул страну", - сказал собеседник агентства.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 23:21
Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере
Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя Бастрыкина, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. В свою очередь Жорин выражал опасения в том, что подчинённые главы СК могут воспринять это как призыв к действию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную ситуацию, отметил, что "выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета".
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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ШоубизОбществоМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)МоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ЖоринРоссия
 
 
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