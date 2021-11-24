14:08 24.11.2021 (обновлено: 14:39 24.11.2021)
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России
Жорин не стал подтверждать или опровергать сообщения об отъезде Моргенштерна из России
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях.
"К сожалению, я не владею данной информацией и не могу подтвердить или опровергнуть, что Моргенштерн покинул страну", - сказал собеседник агентства.
Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя Бастрыкина, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. В свою очередь Жорин выражал опасения в том, что подчинённые главы СК могут воспринять это как призыв к действию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную ситуацию, отметил, что "выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета".
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.