https://ria.ru/20210131/oksimiron-1595360029.html

В Петербурге на незаконной акции задержали рэпера Оксимирона

В Петербурге на незаконной акции задержали рэпера Оксимирона

Рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) задержали во время несогласованной акции в Петербурге, сообщила РИА Новости его менеджер Евгения Муродшоева. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:26

2021-01-31T13:26

2021-01-31T13:38

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

oxxxymiron (мирон федоров)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) задержали во время несогласованной акции в Петербурге, сообщила РИА Новости его менеджер Евгения Муродшоева.По ее словам, она пока не знает, где именно произошло задержание."Сейчас решается вопрос, нужна ли Оксимирону какая-то помощь, решение юридических вопросов", - добавила она.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, oxxxymiron (мирон федоров), санкт-петербург, происшествия