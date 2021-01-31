В Петербурге на незаконной акции задержали рэпера Оксимирона
13:26 31.01.2021 (обновлено: 13:38 31.01.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) задержали во время несогласованной акции в Петербурге, сообщила РИА Новости его менеджер Евгения Муродшоева.
"Его задержали, сейчас везут в 19 отдел полиции Петербурга", - сказала Муродшоева.
По ее словам, она пока не знает, где именно произошло задержание.
"Сейчас решается вопрос, нужна ли Оксимирону какая-то помощь, решение юридических вопросов", - добавила она.
23 января, 18:31Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".