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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210603/sud-1735447448.html
Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей
Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2021
Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей
Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:10
2021-06-03T17:46
шоубиз
новости культуры
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
шоу-бизнес
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Защита попросила суд не использовать крайнюю меру, предусмотренную КоАП, в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Перед заседанием Моргенштерн заявил журналистам, что считает себя абсолютно невиновным. О причинах, побудивших полицию возбудить дело, музыкант высказался следующим образом: "Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь".Как отмечал Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Музыкант заявил, что намерен обжаловать решение суда.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Я "сжег" 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна" – Моргенштерн
Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств.
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видео, новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, шоу-бизнес, происшествия
Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
2021-06-03T15:10
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Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей

15:10 03.06.2021 (обновлено: 17:46 03.06.2021)
 
© РИА НовостиМоргенштерн в суде
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Защита попросила суд не использовать крайнюю меру, предусмотренную КоАП, в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Перед заседанием Моргенштерн заявил журналистам, что считает себя абсолютно невиновным. О причинах, побудивших полицию возбудить дело, музыкант высказался следующим образом: "Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь".
Как отмечал Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.
Музыкант заявил, что намерен обжаловать решение суда.
 
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