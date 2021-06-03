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Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей

Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2021

Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей

Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:10

2021-06-03T15:10

2021-06-03T17:46

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Защита попросила суд не использовать крайнюю меру, предусмотренную КоАП, в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Перед заседанием Моргенштерн заявил журналистам, что считает себя абсолютно невиновным. О причинах, побудивших полицию возбудить дело, музыкант высказался следующим образом: "Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь".Как отмечал Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Музыкант заявил, что намерен обжаловать решение суда.

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"Я "сжег" 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна" – Моргенштерн Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств. 2021-06-03T15:10 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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