https://ria.ru/20211203/nato-1761921365.html

Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии

Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии - РИА Новости, 03.12.2021

Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии

Агрессивная риторика НАТО в отношении России усиливается с каждым днем. В ходе саммита министров иностранных дел альянса, собравшихся на этой неделе в Риге,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:09

грузия

рига

владимир зеленский

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

прибалтика

ситуация на украине

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Агрессивная риторика НАТО в отношении России усиливается с каждым днем. В ходе саммита министров иностранных дел альянса, собравшихся на этой неделе в Риге, порой складывалось впечатление, что по мере нарастания уровня экзальтации они вот-вот самостоятельно объявят войну нам. Дошло до того, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пожалуй, впервые применил термин "российский режим" в отношении государственной власти.Апофеозом же этой параноидальной истерии стало появление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на танке в Эстонии, довольно близко к российской границе. Она и не скрывала, что своим воинственным видом стремилась донести до России некий месседж о готовности противостоять нашим "агрессивным намерениям". Тот факт, что она обрядилась в бронежилет и каску, должен был свидетельствовать о серьезности "российской угрозы": видимо, главу британского МИД убедили, что она находится на передовой линии европейско-российского фронта и в любой момент могут засвистеть пули над головами.А давайте попробуем на минуту представить, что началось бы в западных СМИ, если бы Сергей Лавров в таком же воинственном облачении появился на танке у границ какого бы то ни было государства. Вообразить такую картину действительно сложно: у нас слово "дипломатия" пока еще трактуется в классическом смысле. Поведение же Трасс — это проявление того самого феномена западной политики, который не так давно глава российского МИД определил как "фриковую дипломатию". Более точный термин для подобных провокационных действий подобрать сложно.В принципе, то явление, которое мы наблюдали на этой неделе в Риге, можно смело назвать проявлением коллективной "фриковой дипломатии" — и это не будет преувеличением. Главы внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса как будто соревновались между собой в наиболее агрессивной риторике в адрес России. И, кстати, сложно даже припомнить, когда западные СМИ так активно освещали событие, которое всегда считалось рутинной встречей западных дипломатов и не привлекало особого внимания прессы.Еще бы, ведь нынешнему саммиту НАТО предшествовала невероятная кампания по нагнетанию паники в связи с неминуемым "нападением России на Украину". И даром что сама Украина, ошарашенная таким напором, почувствовала неладное и пыталась опровергнуть данный фейк, даже обвиняя Россию в его распространении. Западным "партнерам" Украины пришлось настойчиво убеждать ту в серьезности невидимой угрозы. Выражение "у страха глаза велики" в итоге материализовалось в сообщение немецкой DW о скоплении "115 миллионов российских военнослужащих" на границах с Украиной. Ясно, что речь идет об опечатке, но очень показательной — настолько значителен уровень антироссийской истерии на Западе, что уже не удивляешься ничему.Это мифическое "скопление российских войск" упоминали практически все министры иностранных дел, выступавшие в Риге. Особенно старался лично Столтенберг. Как заметил Лавров, генсек НАТО стал "сейчас оратором и главным действующим лицом на Западе". Вспомнив, что на посту премьер-министра Норвегии Столтенберг был вполне вменяемым политиком, глава российского МИД с сожалением констатировал: "Сейчас с ним что-то случилось, либо его заставляют быть запредельно агрессивным".Недавнее заявление Столтенберга о возможном размещении ядерных ракет "к востоку от Германии" — тому яркое подтверждение. Надо заметить, что этот тезис, переходящий все возможные "красные линии" и даже нарушающий международные договоры, прозвучал как-то очень буднично для основных мировых СМИ. Те сделали вид, что просто "не заметили" данного заявления из уст генсека НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока российские дипломаты не обратили внимание на неприемлемость такого подхода.Зато на Западе последовала незамедлительная реакция на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения в его стране российских ядерных ракет, сказанные им в интервью Дмитрию Киселеву. Столтенберг вдруг сразу "забыл" свои же слова о ракетах "восточнее Германии" и, отвечая на "угрозы" от Лукашенко, заявил, что у НАТО, оказывается, уже "нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие… находится уже много-много лет". Заметьте, между прямо противоположными заявлениями одного и того же генсека одного и того же военного блока о возможности и невозможности размещения ядерного оружия "восточнее Германии" прошло всего 12 дней! И ни один западный журналист даже не обратил внимание на эти тревожные признаки раздвоения сознания у руководителя НАТО.А ведь, по-хорошему, обеспокоиться этими признаками должны и на Западе. Ведь такие явные противоречия в высказываниях главы самого мощного военного блока могут привести к непоправимым последствиям. Да, полномочия генсека НАТО крайне ограничены, должность является фактически церемониальной. Но, в конце концов, у него в подчинении есть и некая военная инфраструктура. А тут еще министры на танках могут заехать куда-то не туда. К тому же надо учитывать, как некоторые "аспиранты НАТО" заглядывают в глаза генсеку блока: достаточно вспомнить, как президент Украины Владимир Зеленский подобострастно вел себя на своей первой встрече со Столтенбергом. Они ведь могут любой сигнал от генсека неверно воспринять как команду к действию и совершить трагические ошибки наподобие тех, которые в 2008 году сделал президент Грузии Михаил Саакашвили, также ошибочно трактовавший некие месседжи от США и НАТО.У Столтенберга, даже при его удивительной "забывчивости", пока хватает понимания того, что доведение ситуации на Украине до грузинского сценария чревато неприятными и для Киева, и для Вашингтона последствиями. Поэтому генсек не поленился три раза за пять дней повторить один и тот же сигнал: у НАТО нет перед Украиной обязательств защищать ту от нападения извне. Это несколько осадило милитаристские настроения украинских политиков, бредящих "победоносной войной против России". Одновременно посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс отреклась от откровенного фейка английской газеты Mirror о намерении Лондона отправить на Украину 600 спецназовцев "в случае войны с Россией". А ведь в Киеве так бурно и радостно смаковали эту "новость".При этом Столтенберг продолжает постоянно твердить о возможности присоединения Украины и Грузии к НАТО. И вновь заявляет о том, что у России "нет права вето" на решения по этому поводу. То есть когда натовские страны вечно требуют от нас убрать военную инфраструктуру подальше от своих границ — это их дело, а вот когда Москва выдвигает требования не приближать инфраструктуру НАТО к российским границам, оказывается, нас это не касается.Столтенберг в Риге категорично заявил: "Россия не имеет права устанавливать свои сферы влияния". Почему-то когда Вашингтон вытащил на свет "доктрину Монро", заявив, что вся Южная Америка является его "зоной влияния", Североатлантический альянс не возражал. Недавно Сергей Лавров процитировал слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, который убеждал в том, что Африка является "сферой влияния" Европы по принципу "вы далеко, а это наше". И никаких протестов со стороны Столтенберга не последовало. Из чего можно сделать вывод: генсек альянса полагает, что в этом мире только Россия не имеет право на свои зоны интересов и влияния.Между тем Москва неоднократно и последовательно заявляла о том, что вступление Украины в НАТО и приближение военной инфраструктуры этого блока к нашим границам является той "красной линией", за которую мы не позволим заходить. И дело здесь не столько во взаимоотношениях между Западом и Украиной, сколько в безопасности самой России.На этой неделе Владимир Путин предложил Западу начать "предметные переговоры" для "выработки конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России". При этом устные обещания от альянса нас уже не устраивают: все мы помним подобные "гарантии", которые в свое время давались Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Да и о каких гарантиях от НАТО может идти речь, если мы видим, что генсек блока забывает свои же собственные слова о ядерных ракетах спустя несколько дней.Поэтому сейчас Москва будет настаивать на юридически обязательных договорах, скрупулезно вычерчивая "красные линии" и, если потребуется, прибегая к жестким симметричным ответам в случае их нарушения. Да, в текущий момент сложно представить, что коллективный Запад в условиях царящей у них антироссийской паранойи способен к конструктивному диалогу. Но все же одно интервью Лукашенко смогло изменить подход Столтенберга к идее размещения ядерных ракет в Польше или Прибалтике. А ведь Россия может пойти и дальше, если угроза нашим национальным интересам станет еще более реальной. В конце концов, у нас есть союзники и на других континентах. И лучше бы НАТО не ждать таких же отрезвляющих интервью от президентов Никарагуа, Венесуэлы или Кубы.

https://ria.ru/20211201/tank-1761563833.html

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https://ria.ru/20211201/nato-1761700357.html

https://ria.ru/20211005/nato-1753258087.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html

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грузия, рига, владимир зеленский, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прибалтика, ситуация на украине, россия, йенс столтенберг