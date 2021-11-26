https://ria.ru/20211126/velikobritaniya-1760863812.html

Посол Великобритании опровергла информацию об отправке войск на Украину

Посол Великобритании опровергла информацию об отправке войск на Украину - РИА Новости, 26.11.2021

Посол Великобритании опровергла информацию об отправке войск на Украину

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что Лондон сейчас не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию, но обеспокоен... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:59

2021-11-26T12:59

2021-11-26T12:59

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что Лондон сейчас не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию, но обеспокоен "наращиванием войск" возле украинских границ.Ранее газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что о том, чтобы иностранные войска в случае российского вторжения воевали на территории Украины с украинской стороны, пока речь не идет."Мне кажется, что здесь только догадка военного корреспондента. Действительно, Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, которые можно отправить в любую точку мира. Однако сейчас нет планов отправлять их в Украину. В настоящее время мы наблюдаем за активностью за границей и обеспокоены наращиванием войск (вблизи границы Украины – ред.)", – отметила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, ее цитирует сайт издания "Сегодня".Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html

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в мире, украина, великобритания, нато, министерство обороны великобритании, ситуация на украине, россия