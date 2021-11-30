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Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия
Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия
Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:29
2021-11-30T16:29
2021-11-30T18:40
в мире
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нато
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ."(В таком случае. — Прим. ред.) я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", — сказал Лукашенко.На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — добавил он.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружение после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
https://ria.ru/20211126/nato-1760978083.html
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Лукашенко: мы разместим у себя ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу
Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
2021-11-30T16:29
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в мире, йенс столтенберг, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия
16:29 30.11.2021 (обновлено: 18:40 30.11.2021)
Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия
Президент Лукашенко: мы разместим у себя ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу