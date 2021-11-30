https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761490606.html

Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия

Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2021

Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия

Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:29

2021-11-30T16:29

2021-11-30T18:40

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йенс столтенберг

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александр лукашенко

россия

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ."(В таком случае. — Прим. ред.) я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", — сказал Лукашенко.На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — добавил он.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружение после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

https://ria.ru/20211126/nato-1760978083.html

https://ria.ru/20211123/shoygu-1760382629.html

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Лукашенко: мы разместим у себя ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2021-11-30T16:29 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия